غداً …انطلاق معرض زايد للكتاب ومليون جنيه جائزة تحدى القراءة

ينطلق غداً الاربعاء معرض الشيخ زايد للكتاب تحت رعاية وزارة الثقافة ووزارة الإسكان و هيئة المجتمعات العمرانية وجهاز مدينة الشيخ زايد ويستمر حتى يوم ٢٤ أكتوبر بحضور السفير السوري والقنصل السوري ورئيس الجالية السورية بمصر ، حيث ان دولة سوريا الشقيقة ضيف شرف المعرض من خلال اتحاد الناشرين السوريين للتعريف بالثقافة السورية وتعزيز العلاقات الثقافية

يشارك بالمعرض عدد كبير من دور النشر المصرية والعربية وشخصيات أدبية هامة حيث خصصت عدد من الندوات الهامة لكبار الكتاب على رأسهم الكاتب الكبير إبراهيم عبد المجيد والكاتب الكبير أحمد مراد.



واختيرت شخصية المعرض لهذا العام الأديب المصري العالمي نجيب محفوظ، وسيتم خلال المعرض الإعلان عن المشاركة بمسابقة تحدي القراءه العربي التي أطلقتها دولة الأمارات الشقيقة

وهو أكبر مشروع عربي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي، لتشجيع القراءة لدى الطلاب في العالم العربي عبر التزام أكثر من مليون طالب بالمشاركة بقراءة خمسين مليون كتاب خلال كل عام دراسي بهدف غرس حب القراءة في نفوس الاطفال بجوائز مادية تصل إلى مليون جنيه مصري بالإضافة إلى مسابقة أدبية للشباب في مجالات الشعر والقصة القصيرة بالإضافة الى عرض وتلخيص كتاب بجوائز مالية قيمة .



كما يتضمن المعرض أمسية خاصة بذكرى الإعلامي الكبير حمدي الكنيسي والذي كان احد ابرز المشاركين في المعرض في دوراته السابقة بحضور الفنانة ياسمين الخيام والكاتب احمد تيمور

يذكر أن معرض زايد للكتاب يقام تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة والدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان، وأحمد راشد محافظ الجيزة .

و تمتد فعاليات المعرض من الاربعاء ١٢ أكتوبر وحتى الاثنين ٢٤ أكتوبر من العاشرة صباحاً وحتى العاشرة مساءً بمقر المعرض بجوار كلية الهندسة بمنطقة الشيخ زايد يقام على هامش برنامج ثقافى متميز بمشاركة هيئة قصور الثقافة يتضمن عدد من الحفلات الطربية لعدد من نجوم الغناء المصري والسوري ومعارض للفن التشكيلي لعدد من فناني الفن التشكيلي وندوات للمشروع الوطنى للقراءة وبرنامج الثقافة السورية وكذلك ندوات للاحتفال بالاديب العالمى نجيب محفوظ.



وتقام فى عطلات نهاية الأسبوع حفلات صباحية للأطفال من زوار المعرض تتضمن عروض فنية وورش تعليمية للفئات السنية المختلفة ومن المقرر أن يحصل جميع زوار المعرض من محبي التصوير على صورة تذكارية من داخل المعرض.

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