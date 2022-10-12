بالكات.. ولاء الشريف تخطف الأنظار في أحدث ظهور على إنستجرام

نشرت ولاء الشريف عدة صور جديدة من أحدث جلسة تصوير لها عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت ولاء في الصور بإطلالة متميزة، مرتديةً تيشرت أسود كات، ومعتمدة علي إنسدال خصلات شعرها السوداء علي منكبيها وبدون مكياج.

وبتوقيع مصمم الأزياء الشهير سامو هجرس، تألقت الفنانة ولاء الشريف وهي من أشهر أبطال المسلسل العائلي الشهير “أبو العروسة”، بإطلالة مميزة في مهرجان القاهرة للدراما 2022 في دورته الأولى.

وأطلت الفنانة ولاء الشريف بفستان أوف شولدر أسود ببطانة قصيرة، ونسقت معه حقيبة وحذاءً باللون الفضي وبعض الإكسسوارات ذات اللون الفضي.