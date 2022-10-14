عمرو مصطفى يطرح أغنيته الجديدة سيبوه.. فيديو

طرح الفنان عمرو مصطفى، أحدث أغانيه التي تحمل اسم سيبوه عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب.

أغنية سيبوه للفنان عمرو مصطفى، من كلمات مصطفى ناصر، ألحان عمرو مصطفى، توزيع موسيقي إسلام الأزرق، جيتار أحمد حسين.

كلمات أغنية سيبوه للفنان عمرو مصطفى

بقالي .. ليالي

خلاص مبقاش يجي فـ بالي

ناديته .. رماني

ولما نسيته جالي

راجعلي يقول ياريته ما راح بعيد

قولوله ياريت ياريت كانت تفيد

سيبوه يفكر في زمان

سيبوه يقول انا ندمان

سيبوه كمان مرة يقول

سيبوه يقول مرة كمان

..

نصيبه .. اسيبه

يموت مـن جرحه قدامي

ما ياما .. اذاني

وماسمعش لكلامي

عايزني ارجع كأنه فراق مجاش

سيبوه يحلم ماهو الحلم ببلاش

أحدث أعمال عمرو مصطفى

وطرح عمرو مصطفى مؤخرًا ثلاث أغنيات، وهي إلا أنا، سيبوه يفكر في زمان، رقصة، وأدى عليهم فيديوهات راقصة ومبهجة، وحصد على إثرها تفاعلًا واسعًا من قبل الجمهور.

وكشف عمرو مصطفى، سبب اتجاهه لتوزيع أغانيه في الخارج في بيان صحفي له، قائلا: “الفارق في الثقافات وأنا عندي طموح أعمل موسيقى بشكل مختلف، وهما عندهم ثقافة الصوت ويعرفوا يختاروا صوت بشكل جديد، وإحنا عندنا مشكلة في مصر إن كل مزيكتنا شبه بعض وكل الموزعين يستخدمون نفس الآلات فكأنه صوت واحد، فلما تعملي التوزيع في الخارج تجد أصواتا ومزيكا جديدة، وستجدون عمرو مصطفى يغني (تراب) و(راب)، لأن فيه جيلين حصل فيهم مشكلة بين الأب والأبناء”.

وأضاف عمرو مصطفى: “حصل بينهم فجوة في الموسيقى في مصر بقى فيه مهرجانات والراب والكلاسيك اللي أصبحت لا تسمع كثيرًا ولم تجد نفس الرواج بتاع الراب والتراب، وأحببت أخذ الشكل الموسيقي اللي هو الكلاسيك وأطوره وترقص الناس حتى لو هادية، أي نوع موسيقى سأقدمه هيرقص الناس وتكون نقلة موسيقية، الفترة الأخيرة الأغاني التي تطرح لا ترقص الناس، ولكن المهرجانات والتراب بس هم اللي بيرقصوا، وفي الأغاني الجديدة هترقصوا بجد”.

أحدث أغاني عمرو مصطفى

تعد أغنية إلا أنا آخر الأغاني الذي طرحها عمرو مصطفى، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا، والأغنية من كلمات مصطفى إسماعيل وألحان عمرو مصطفى، وجاءت كلمات الأغنية كـ الآتي:إلا أنا، أنا واجهة غلاف السنة أناعندي الخلاف حرفنة لو هتسأل هناك أو هنا، أنا بعدي الكلام اتفنى إلا أنا في أول صف أنا وبعدي يجي ناس.