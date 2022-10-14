عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عمرو مصطفى يطرح أغنيته الجديدة سيبوه.. فيديو

عمرو مصطفى
عمرو مصطفى

طرح الفنان عمرو مصطفى، أحدث أغانيه التي تحمل اسم سيبوه عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب. 

أغنية سيبوه للفنان عمرو مصطفى، من كلمات مصطفى ناصر، ألحان عمرو مصطفى، توزيع موسيقي إسلام الأزرق، جيتار أحمد حسين. 

كلمات أغنية سيبوه للفنان عمرو مصطفى

بقالي  .. ليالي
خلاص مبقاش يجي فـ بالي
ناديته .. رماني
ولما نسيته جالي

راجعلي يقول ياريته ما راح بعيد
قولوله ياريت ياريت كانت تفيد

سيبوه يفكر في زمان
سيبوه يقول انا ندمان
سيبوه كمان مرة يقول
سيبوه يقول مرة كمان
..

نصيبه .. اسيبه
يموت مـن جرحه قدامي
ما ياما .. اذاني
وماسمعش لكلامي

عايزني ارجع كأنه فراق مجاش
سيبوه يحلم ماهو الحلم ببلاش 

 

أحدث أعمال عمرو مصطفى 

وطرح عمرو مصطفى مؤخرًا ثلاث أغنيات، وهي إلا أنا، سيبوه يفكر في زمان، رقصة، وأدى عليهم فيديوهات راقصة ومبهجة، وحصد على إثرها تفاعلًا واسعًا من قبل الجمهور.

وكشف عمرو مصطفى، سبب اتجاهه لتوزيع أغانيه في الخارج في بيان صحفي له، قائلا: “الفارق في الثقافات وأنا عندي طموح أعمل موسيقى بشكل مختلف، وهما عندهم ثقافة الصوت ويعرفوا يختاروا صوت بشكل جديد، وإحنا عندنا مشكلة في مصر إن كل مزيكتنا شبه بعض وكل الموزعين يستخدمون نفس الآلات فكأنه صوت واحد، فلما تعملي التوزيع في الخارج تجد أصواتا ومزيكا جديدة، وستجدون عمرو مصطفى يغني (تراب) و(راب)، لأن فيه جيلين حصل فيهم مشكلة بين الأب والأبناء”.

وأضاف عمرو مصطفى: “حصل بينهم فجوة في الموسيقى في مصر بقى فيه مهرجانات والراب والكلاسيك اللي أصبحت لا تسمع كثيرًا ولم تجد نفس الرواج بتاع الراب والتراب، وأحببت أخذ الشكل الموسيقي اللي هو الكلاسيك وأطوره وترقص الناس حتى لو هادية، أي نوع موسيقى سأقدمه هيرقص الناس وتكون نقلة موسيقية، الفترة الأخيرة الأغاني التي تطرح لا ترقص الناس، ولكن المهرجانات والتراب بس هم اللي بيرقصوا، وفي الأغاني الجديدة هترقصوا بجد”.

 

أحدث أغاني عمرو مصطفى

تعد أغنية إلا أنا آخر الأغاني الذي طرحها عمرو مصطفى، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا، والأغنية من كلمات مصطفى إسماعيل وألحان عمرو مصطفى، وجاءت كلمات الأغنية كـ الآتي:إلا أنا، أنا واجهة غلاف السنة أناعندي الخلاف حرفنة لو هتسأل هناك أو هنا، أنا بعدي الكلام اتفنى إلا أنا في أول صف أنا وبعدي يجي ناس.

عمرو مصطفى الفنان عمرو مصطفى سيبوه أغنية سيبوه أعمال عمرو مصطفى أغاني عمرو مصطفى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فرج عامر: سبب وحيد لرفض الأهلي توقيع عقود الرعاية الجديدة

ارتفاع غير مسبوق.. مفاجأة في أسعار الذهب و42 جنيها زيادة بعيار 21

الأهلي بريء .. تفاصيل جديدة في أزمة كهربا وغرامة الزمالك

لا هتكونى ليا ولا لغيرى.. تفاصيل واقعة تشويه شاب لوجه فتاة بقليوب

أمطار رعدية ورياح.. الأرصاد تحذر: تلك المناطق الأكثر تأثرا بموجة التقلبات الجوية

مظلوم| كهربا يخرج عن صمته.. وأزمة في الأهلي تهدد مستقبله

مباشر الآن.. مباراة الزمالك وفلامبو لحظة بلحظة في دوري أبطال إفريقيا

ملابس نسائية وألعاب.. وكر بحدائق الأهرام لتصوير الأفلام الإباحية وبيعها| تفاصيل

موضوعات متعلقة

عود البخور.. طرح أحدث أغاني ماجد المهندس

الملامح.. محمد عبده ينتظر طرح أحدث أغانيه

أخبار الفن| تفاصيل خاصة عن مسلسل محمد رمضان الجديد

مقتنيات النجوم| حقيقة بيع شقة سمير صبري.. وأزمة حول إرث أحمد زكي

ولادي قالولي متتجوزيش في السر تاني.. منى عراقي تنفي ارتباطها بـ أيمن رشوان

مسلسل العمدة.. محمد سامي يكشف تفاصيل شخصية رمضان بالموسم الدرامي 2023

عبد المجيد عبد الله يجري بروفاته استعدادا لحفلتيه بالبحرين.. 14 و15 أكتوبر

بعد عودتها من العمرة.. ضرة المطربة بوسي تحذف صورها بشعرها وتظهر بالحجاب

ترشيحاتنا

الرعاية الصحية: 8 عيادات للمرأة والطفل بمستشفى إيزيس التخصصي بالأقصر

حصول أرملة على معاش زوجها رغم عقد قرانها .. اِعرف العقوبة القانونية

فضل الصلاة على النبي .. 13 صيغة لقضاء الحاجة وفك الكرب لا تغفلها

في اليوم العالمي للبيض.. مخاطر غير متوقعة وطرق تجنبها عند تناوله

الأهلي يتأهل إلى نهائي البطولة العربية للسلة بعد الفوز على الكاظمة الكويتي

توقف قلبها 22 دقيقة.. قصة عودة بطلة منتخب مصر من الموت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ازاى تتغدى بـ 10 جنيه .. أكلة سريعة ومغذية

صبحية موتي تيجو قبري.. رسالة مؤثرة من رويدا لزوجها قبل وفاتها بالسرطان

بعد ظهور حالات في لبنان وسوريا.. كيفية الوقاية من مرض الكوليرا

شاهد.. إيناس عز الدين تظهر رشاقتها في أحدث جلسة تصوير

فيديو

عمرو مصطفى يطرح أغنيته الجديدة سيبوه.. فيديو

تحذير عاجل من طقس الساعات القادمة | أجواء رعدية .. فيديو

تكلفة العمرة 4400 جنيه .. اعرف الحقيقة كاملة

أسرع هاتريك.. 6 أرقام قياسية سجلها صلاح في مباراة واحدة/تعرف عليها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

إيهاب سامي

شكرًا مصطفى مدبولي

نهى زكريا

ماما كانت صح

عبد المعطى أحمد

اليوم الذى نسيناه

محمود أبو حبيب

في ذكرى مولده .. حلاوة سيرته قبل حلاوة المولد

د. آية صلاح

ذكاؤك الاجتماعي مدخلك لنجاح علاقاتك

عزة عاطف

علب الكانز.. لتحقيق الكنز

نيفين منصور

نسيج الكلمات

اﻟﻤﺰﻳﺪ