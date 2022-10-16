بعد الإعفاء الجمركي.. أسعار أشهر 5 سيارات دفع رباعى فاخرة بالإمارات

أعلن مجلس الوزراء منذ أيام عن موافقته على مشروع قانون بشأن السماح للعاملين بالخارج باستيراد سيارة شخصية دون جمارك وفق ضوابط محددة ، لذلك يبحث العديد من الأشخاص عن سيارات حديثة وفاخرة من ماركات عالمية لاستيرادها .

ومن بين أشهر الفئات التى يريد العديد من المواطنين شرائها هى فئة سيارات الدفع الرباعى الفاخرة والتى تتميز بقوتها وصلابتها بالاضافة الى الرفاهية والتكنولوجيا الحديثة التى متواجدة بها .

وخلال التقرير التالى سنتعرف على اشهر 5 سيارات دفع رباعي موديل 2022 بالسوق الإماراتي .

1- جيب جراند شروكي

جيب جراند شروكي

وتستمد السيارة جيب جراند شيروكي 2022 بمحرك Pentastar V6 سعة 3600 سي سي ، بقوة 293 حصانًا وعزم دوران أقصى يبلغ 352 نيوتن متر ، بالإضافة إلى محرك Hemi سعة 5700 سي سي 8 سلندر ، بقوة 361 حصانًا و 529 نيوتن متر من عزم الدوران الأقصى.

أما بالنسبة للقدرات الهجينة ، فسيكون لها محرك 4 سلندر ، بسعة 2000 سي سي ، قادر على إنتاج 375 حصانًا ، بقوة سحب تصل إلى 6000 رطل ، وعزم دوران 637 نيوتن متر ، وبطارية 17 كيلو واط/ ساعة.

اسعار جيب جراند شيروكي

- فئة اتوماتيك / LIMITED 2022 بسعر 220,000 درهم

- فئة اتوماتيك / SUMMIT 2022 بسعر 270,000 درهم

2- لاند روفرDefender

لاند روفرDefender

وتستمد لاند روفر ديفندر 2022 قوتها من محرك رباعي الأسطوانات سعة 2000 سي سي قادر على إنتاج 300 حصان وعزم دوران أقصى يبلغ 400 نيوتن متر ، متصل بعلبة تروس تعمل من خلال نظام أوتوماتيكي بمنظومة الدفع الرباعي ، مع سرعة قصوى تبلغ 191 كم / س ، والقدرة على الانطلاق من 0 إلى 100 كم / س في 8 ثوانٍ.

بينما تأتي لاند روفر ديفيندر 2022 بمحرك آخر 3000 سي سي ، يتألف من 6 سلندرات ، قادر على إنتاج 400 حصان ، وعزم دوران أقصى 550 نيوتن متر ، وسرعة قصوى تبلغ 208 كيلومترات في الساعة ، ومن خلال هذه الإمكانيات الفنية تتسارع السيارة من السرعة 0 وتصل سرعتها إلى 100 كلم / س في 6.1 ثوانٍ.

أسعار لاند روفر ديفندر

- فئة اتوماتيك / 90 SE P300 2022 بسعر 253,890 درهم

- فئة اتوماتيك / SE BASE P300 2022 بسعر 254,940 درهم

- فئة اتوماتيك / HSE 2022 بسعر 349,900 درهم

- فئة اتوماتيك / HSE 2022 بسعر 369,900 درهم

- فئة اتوماتيك / 110 X 2022 بسعر 429,900 درهم

- فئة اتوماتيك / 110 SE P400 2022 بسعر 439,900 درهم

- فئة اتوماتيك / 90 XV 2022 بسعر 599,900 درهم

- فئة اتوماتيك / 110 X V8 P525 2022 بسعر 629,900 درهم

- فئة اتوماتيك / CARPATHIAN EDITION P525 2022 بسعر 649,900 درهم

3- جينيسيس GV80

جينيسيس GV80

تستمد السيارة جينيسيس GV80 على محرك 4 سلندر سعة 2500 سي سي ، بقوة 300 حصان ، وعزم أقصى قدره 422 نيوتن متر ، مدعومًا بناقل حركة أوتوماتيكي يعمل بتقنية الدفع الخلفي ، بينما تتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم. في 6.9 ثانية.

و تأتي النسخة الأعلى مزودة بمحرك 6 سلندر 3500 سي سي ، قادر على إنتاج 375 حصانًا وعزم دوران 530 نيوتن متر ، وبسرعة قصوى تبلغ 240 كم في الساعة ، ومن خلال هذه الإمكانيات تبدأ السيارة من 0 إلى 100 كم خلال فترة زمنية قدرها 5.5 ثانية.

اسعار جينيسيس‎ GV80

- فئة اتوماتيك / PRESTIGE 2022 بسعر 300,000 درهم

- فئة اتوماتيك / ROYAL MATT 2022 بسعر 350,000 درهم

4 - بى ام دبليو X7

بى ام دبليو X7

تم تجهيز سيارة BMW X7 بمحرك 6 سلندر 3000 سي سي ، قادر على إنتاج 340 حصانًا وعزم دوران أقصى 450 نيوتن متر ، مع سرعة قصوى تبلغ 245 كم / ساعة ، بينما تنتقل السرعة عبر نظام الدفع الرباعي بواسطة ناقل حركة اوتوماتيك، ومن خلال الإمكانيات الفنية لهذا الإصدار ، تتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم في 6.1 ثانية.

كما تأتي BMW X7 موديل 2022 بمحرك 8 سلندر حجمه 4400 سي سي وينتج قوة 462 حصان وعزم 650 نيوتن متر كعزم دوران، بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء بمنظومة الدفع الكلي ، حيث يمكنها التسارع من 0 الى 100 كم/ساعة خلال 5.4 ثانية، وأقصى سرعة لها 245 كم/ساعة.

اسعار بي ام دبليو X7

- فئة اتوماتيك / XDRIVE40I 2023 بسعر 77,850 درهم

- فئة اتوماتيك / M60I 2023 بسعر 103,100 درهم

- فئة اتوماتيك / XDRIVE40I 2022 بسعر 630,300 درهم

- فئة اتوماتيك / XDRIVEM50I 2022 بسعر 715,360 درهم

5- ام جى RX8

ام جى RX8

تعتمد RX8 موديل 2022 على محرك سعته 2000 سي سي تيربو 4 سلندر ينتج قوة قدرها 220 حصان وعزم دوران 360 نيوتن متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 نقلات، ويمكنها التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة خلال 9.5 ثانية، ومتوسط استهلاك للوقود 6.5 لتر لكل 100 كيلومتر، بينما تملك اقصي سرعة 180 كيلومتر/ساعة.

اسعار ام جى ار اكس 8

- فئة اتوماتيك / STD AWD 2022 بسعر 96,191 درهم

- فئة اتوماتيك / COM 2022 بسعر 106,874 درهم

- فئة اتوماتيك / LUX 2022 بسعر 117,049 درهم

- فئة اتوماتيك / BLACK 2022 بسعر 122,136 درهم