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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بعد الإعفاء الجمركي.. أسعار أشهر 5 سيارات دفع رباعى فاخرة بالإمارات

سيارات الدفع الرباعى
سيارات الدفع الرباعى

أعلن مجلس الوزراء منذ أيام عن موافقته على مشروع قانون بشأن السماح للعاملين بالخارج باستيراد سيارة شخصية دون جمارك وفق ضوابط محددة ، لذلك يبحث العديد من الأشخاص عن سيارات حديثة وفاخرة من ماركات عالمية لاستيرادها  .

ومن بين أشهر الفئات التى يريد العديد من المواطنين شرائها هى فئة سيارات الدفع الرباعى الفاخرة والتى تتميز بقوتها وصلابتها بالاضافة الى الرفاهية والتكنولوجيا الحديثة التى متواجدة بها .

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وخلال التقرير التالى سنتعرف على اشهر 5 سيارات دفع رباعي موديل 2022 بالسوق الإماراتي .

1- جيب جراند شروكي 

جيب جراند شروكي

وتستمد السيارة جيب جراند شيروكي 2022 بمحرك Pentastar V6 سعة 3600 سي سي ، بقوة 293 حصانًا وعزم دوران أقصى يبلغ 352 نيوتن متر ، بالإضافة إلى محرك Hemi سعة 5700 سي سي 8 سلندر ، بقوة 361 حصانًا و 529 نيوتن متر من عزم الدوران الأقصى.

أما بالنسبة للقدرات الهجينة ، فسيكون لها محرك 4 سلندر ، بسعة 2000 سي سي ، قادر على إنتاج 375 حصانًا ، بقوة سحب تصل إلى 6000 رطل ، وعزم دوران 637 نيوتن متر ، وبطارية 17 كيلو واط/ ساعة.

اسعار جيب جراند شيروكي

- فئة اتوماتيك / LIMITED 2022 بسعر 220,000 درهم

- فئة اتوماتيك / SUMMIT 2022 بسعر 270,000 درهم

 

2- لاند روفرDefender 

لاند روفرDefender

وتستمد لاند روفر ديفندر 2022 قوتها من محرك رباعي الأسطوانات سعة 2000 سي سي قادر على إنتاج 300 حصان وعزم دوران أقصى يبلغ 400 نيوتن متر ، متصل بعلبة تروس تعمل من خلال نظام أوتوماتيكي بمنظومة الدفع الرباعي ، مع سرعة قصوى تبلغ 191 كم / س ، والقدرة على الانطلاق من 0 إلى 100 كم / س في 8 ثوانٍ.

بينما تأتي لاند روفر ديفيندر 2022 بمحرك آخر 3000 سي سي ، يتألف من 6 سلندرات ، قادر على إنتاج 400 حصان ، وعزم دوران أقصى 550 نيوتن متر ، وسرعة قصوى تبلغ 208 كيلومترات في الساعة ، ومن خلال هذه الإمكانيات الفنية تتسارع السيارة من السرعة 0 وتصل سرعتها إلى 100 كلم / س في 6.1 ثوانٍ.

أسعار لاند روفر ديفندر

- فئة اتوماتيك / 90 SE P300 2022 بسعر 253,890 درهم

- فئة اتوماتيك / SE BASE P300 2022 بسعر 254,940 درهم

- فئة اتوماتيك / HSE 2022 بسعر 349,900 درهم

- فئة اتوماتيك / HSE 2022 بسعر 369,900 درهم

- فئة اتوماتيك / 110 X 2022 بسعر 429,900 درهم

- فئة اتوماتيك / 110 SE P400 2022 بسعر 439,900 درهم

- فئة اتوماتيك / 90 XV 2022 بسعر 599,900 درهم

- فئة اتوماتيك / 110 X V8 P525 2022 بسعر 629,900 درهم

- فئة اتوماتيك / CARPATHIAN EDITION P525 2022 بسعر 649,900 درهم

 3- جينيسيس  GV80

جينيسيس  GV80

تستمد السيارة جينيسيس GV80 على محرك 4 سلندر سعة 2500 سي سي ، بقوة 300 حصان ، وعزم أقصى قدره 422 نيوتن متر ، مدعومًا بناقل حركة أوتوماتيكي يعمل بتقنية الدفع الخلفي ، بينما تتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم. في 6.9 ثانية.

 

و تأتي النسخة الأعلى مزودة بمحرك 6 سلندر 3500 سي سي ، قادر على إنتاج 375 حصانًا وعزم دوران 530 نيوتن متر ، وبسرعة قصوى تبلغ 240 كم في الساعة ، ومن خلال هذه الإمكانيات تبدأ السيارة من 0 إلى 100 كم خلال فترة زمنية قدرها 5.5 ثانية.

 

اسعار جينيسيس‎ GV80

- فئة اتوماتيك / PRESTIGE 2022 بسعر 300,000 درهم

- فئة اتوماتيك / ROYAL MATT 2022 بسعر 350,000 درهم

 

4 - بى ام دبليو X7

بى ام دبليو X7

تم تجهيز سيارة BMW X7 بمحرك 6 سلندر 3000 سي سي ، قادر على إنتاج 340 حصانًا وعزم دوران أقصى 450 نيوتن متر ، مع سرعة قصوى تبلغ 245 كم / ساعة ، بينما تنتقل السرعة عبر نظام الدفع الرباعي بواسطة ناقل حركة اوتوماتيك، ومن خلال الإمكانيات الفنية لهذا الإصدار ، تتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم في 6.1 ثانية.

 

كما تأتي BMW X7 موديل 2022 بمحرك 8 سلندر حجمه 4400 سي سي وينتج قوة 462 حصان وعزم 650 نيوتن متر كعزم دوران، بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء بمنظومة الدفع الكلي ، حيث يمكنها التسارع من 0 الى 100 كم/ساعة خلال 5.4 ثانية، وأقصى سرعة لها 245 كم/ساعة.

 

اسعار بي ام دبليو X7

- فئة اتوماتيك / XDRIVE40I 2023 بسعر 77,850 درهم

- فئة اتوماتيك / M60I 2023 بسعر 103,100 درهم

- فئة اتوماتيك / XDRIVE40I 2022 بسعر 630,300 درهم

- فئة اتوماتيك / XDRIVEM50I 2022 بسعر 715,360 درهم

 

 

5- ام جى RX8

ام جى RX8

تعتمد RX8 موديل 2022 على محرك سعته 2000 سي سي تيربو 4 سلندر ينتج قوة قدرها 220 حصان وعزم دوران 360 نيوتن متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 نقلات، ويمكنها التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة خلال 9.5 ثانية، ومتوسط استهلاك للوقود 6.5 لتر لكل 100 كيلومتر، بينما تملك اقصي سرعة 180 كيلومتر/ساعة.

 

اسعار ام جى ار اكس 8

- فئة اتوماتيك / STD AWD 2022 بسعر 96,191 درهم

- فئة اتوماتيك / COM 2022 بسعر 106,874 درهم

- فئة اتوماتيك / LUX 2022 بسعر 117,049 درهم

- فئة اتوماتيك / BLACK 2022 بسعر 122,136 درهم

مجلس الوزراء BMW جراند شيروكي سيارات دفع رباعي ديفندر 2022

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