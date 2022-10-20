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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تذبذب أسعار الذهب اليوم الخميس 20 -10- 2022

صدى البلد

تذبذب سعر الذهب اليوم الخميس 20 أكتوبر 2022 مسجلا ارتفاعًا طفيفًا بعد تراجعه لأدنى مستوى مع بداية تعاملات اليوم، وذلك بفعل تراجع طفيف للدولار، ووسط تزايد الاحتمالات برفع  الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة خلال اجتماع الشهر المقبل.

سعر الذهب اليوم الخميس

سعر الذهب اليوم في مصر

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لإحدى المنصات الرقمية لتداول الذهب والمجوهرات عبر الانترنت، إن⁩ أسعار الذهب بالأسواق المحلية  ارتفعت بنحو جنيه خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 1111 جنيها، في حين تراجعت الأوقية لمستوى 1637 دولارًا.

سعر الذهب اليوم في مصر

أضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 1270 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 953 جنيهًا،  وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 741 جنيهًا، والجنيه الذهب سجل 8888 جنيهًا.

وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد شهدت حالة من التذبذب خلال تعاملات أمس الأربعاء، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 1110 جنيه، ولامس مستوى 1115 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 1110 جنيه، كما افتتحت الاوقية التعاملات عند مستوى 1641 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 1630 دولارًا.

أسعار الذهب عالميا

حومت أسعار الذهب عند أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع اليوم، الخميس، بفعل ضغوط صعود الدولار والعائد على سندات الخزانة، في ظل مخاوف من مواصلة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) رفع أسعار الفائدة بمقدار كبير.

وبحلول الساعة 00:49 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1627.04 دولار للأوقية (الأونصة). 

وبلغت الأسعار أدنى مستوياتها منذ 28 سبتمبر في وقت سابق من الجلسة عند 1624.98 دولار للأوقية.

وتراجعت العقود الآجلة للذهب 0.1% إلى 1632.60 دولار للأوقية.

واستقر مؤشر الدولار بعد صعوده 0.8% أمس، الأربعاء، في حين بلغ العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشرة أعوام أعلى مستوى منذ منتصف 2008.

وكشفت أحدث بيانات أن التضخم يواصل صعوده متجاوزاً بكثير هدف البنك المركزي عند نحو 2%. 

ولم يكن لهذه الأنباء تأثير يذكر في تغيير توقعات برفع رابع للفائدة الأمريكية بمقدار 75 نقطة أساس في الشهر المقبل.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 18.36 دولار للأوقية.

وتراجع البلاتين 0.6% إلى 878.52 دولار للأوقية. 

ونزل البلاديوم 0.6% إلى 1988.78 دولار للأوقية.

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