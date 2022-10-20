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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارتفاع طفيف في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 1111 جنيها

سعر الذهب اليوم في
سعر الذهب اليوم في مصر

 

شهدت أسعار أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفاعًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم الخميس، في ظل ارتفاع طفيف للأوقية بالبورصة العالمية، بعد تراجعه لأدنى مستوى مع بداية تعاملات اليوم، وذلك بفعل تراجع طفيف للدولار، ووسط تزايد الاحتمالات برفع  الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة خلال اجتماع الشهر المقبل.

سعر الذهب اليوم في مصر


قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لإحدى المنصات الرقمية لتداول الذهب والمجوهرات عبر الانترنت، إن⁩ أسعار الذهب بالأسواق المحلية  ارتفعت بنحو جنيه خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 1111 جنيه، في حين تراجعت الأوقية لمستوى 1637 دولارًا.

سعر الذهب اليوم في مصر


أضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 1270 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 953 جنيهًا،  وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 741 جنيهًا، والجنيه الذهب سجل 8888 جنيهًا.

وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد شهدت حالة من التذبذب خلال تعاملات أمس الأربعاء، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 1110 جنيه، ولامس مستوى 1115 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 1110 جنيه، كما افتتحت الاوقية التعاملات عند مستوى 1641 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 1630 دولارًا.

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