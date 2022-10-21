أخبار السيارات|إيلون ماسك ينام في المصنع.. معلومات لا تعرفها عن تسلا .. مرسيدس بنز تقدم سيدان بإمكانيات فيجين EQXX

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

ستطلق مرسيدس-بنز أول سيارة كهربائية إنتاج تجاري بنفس الإمكانيات التكنولوجية المقدمة في Vision EQXX عالية الكفاءة مع موديل جديد لم تحدد اسمه لكنه سيأتي كموديل عام 2024.

أصبحت "تسلا" في غضون سنوات قليلة واحدة من أكثر شركات تصنيع السيارات ابتكارا ورائدة في مجال المركبات الكهربائية، منذ تأسيسها واصلت Tesla مسيرة نجاحها وصنعت اسمًا وسمعة عالمية لا يمكن الحصول عليها بسهولة.

البدايات المتواضعة بالإصرار والعزيمة يمكن أن تؤدي لبناء إمبراطورية نجاح، بنى المبدع هنري فورد أول سيارة له مع فريق من أصدقائه أثناء عمله كمهندس في شركة Edison Illuminating Company في ديترويت، الولايات المتحدة الأمريكية، لأكثر من قرن من الزمان ، ظلت الدراجة الرباعية البسيطة ، أول سيارة من "فورد" أساس ورمز لنجاح وتألق شركة فورد موتورز.

ابتكرت تويوتا فرع كندا طريقة تسويق جديدة من خلال مسابقة تمنح تسعة أشخاص الفرصة لشراء GR Corolla Morizo ​​Edition. ومع ذلك ، فإن الاختيار لن يكون وفقا للحظ وبشكل عشوائي بل هي مسابقة من نوع خاص، الفائز هو الأكثر شغفا، يريد صانع السيارات الياباني روابط حسابات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك و تويتر الخاص بالمتسابقين ويطرح عليهم أسئلة حول حماس الشخص لـ "تويوتا GR Corolla".

قيادة السيارات في أي مكان في العالم ما زالت محفوفة بالمخاطر، إذا كنت تقود سيارة منذ فترة طويلة، فالاحتمال الأغلب بأنك سبق وتعرضت لحادثة واحدة على الأقل. لحسن الحظ ، أصبحت السيارات الحديثة المزودة بنظم الأمن والسلامة ووسائل مساعدة السائق أكثر أمانًا مما كانت عليه من قبل وبالتالي تقلل احتماليات الحوادث، ولكن هل من الممكن القضاء على حوادث الاصطدام تمامًا؟ يبدو هذا مستحيلًا ، لكن مرسيدس بنز لا تعرف المستحيل وتريد بالفعل إنهاء الحوادث مرة واحدة وللأبد.

وتيرة تحديث الطرازات تمشي بوتيرة سريعة في الشركات الكبيرة وخاصة في مرسيدس بنز، نادرًا ما يتوقف إيقاع إطلاق موديلات جديدة ، ظهرت منذ لترة لقطات تجسسية جديدة لسيارة AMG CLE 63 الجديدة وهي ما زالت تحت الأغطية التمويهية وتجري اختبارات على الطريق، والآن تظهر لقطات أخرى لشقيقتها الأصغر، AMG CLE 53 وهي الصور الأولى لطراز CLE 53 موديل 2024 من إصدار AMG للأداء العالي.

كشف "إيلون ماسك" الرئيس التنفيذي لشركة تسلا عن تفاصيل جديدة حول المنصة الهندسية الجديدة للرشكة التس تكون مسؤولة عن بناء الموديلات الجديدة ، والتي ستكون المنصة الهندسية الثالثة للشركة الأمريكية بعد المنصة الكبيرة التي تدعم موديلات S و X والصغيرة التي يتم عليها بناء موديلات تسلا 3 و Y.

أفرجت شركة كيا الكورية عن قائمة كيا نيرو الهايبرد بلج إن موديل 2023 في الولايات المتحدة.

كشفت "رينو" الفرنسية نموذجها الجديد الذي ما زال في طور المفهوم Renault 4ever في معرض باريس الدولي للسيارات وهي تعد ثاني مركبة كهربائية مستوحاة من الموديلات الكلاسيكية القديمة للعلامة التجارية ، بعد سيارة رينو 5 التي أزاحت الستار عنها مؤخرا.