عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات|إيلون ماسك ينام في المصنع.. معلومات لا تعرفها عن تسلا .. مرسيدس بنز تقدم سيدان بإمكانيات فيجين EQXX

أخبار السيارات
أخبار السيارات

 

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

 

مرسيدس بنز تقدم سيدان بإمكانيات فيجين EQXX لتنافس تسلا موديل 3

ستطلق  مرسيدس-بنز  أول سيارة كهربائية إنتاج تجاري بنفس الإمكانيات التكنولوجية المقدمة في  Vision EQXX عالية الكفاءة مع موديل جديد لم تحدد اسمه لكنه سيأتي كموديل عام 2024.

 

إيلون ماسك ينام في المصنع.. معلومات لا تعرفها عن تسلا

أصبحت "تسلا" في غضون سنوات قليلة واحدة من أكثر شركات تصنيع السيارات ابتكارا ورائدة في مجال المركبات الكهربائية، منذ تأسيسها  واصلت  Tesla  مسيرة نجاحها وصنعت اسمًا وسمعة عالمية لا يمكن الحصول عليها بسهولة.

 

معرفش يطلعها من الباب.. قصة هنري فورد مع أول سيارة اخترعها

البدايات المتواضعة بالإصرار والعزيمة يمكن أن تؤدي لبناء إمبراطورية نجاح، بنى المبدع  هنري فورد  أول سيارة له مع فريق من أصدقائه  أثناء عمله كمهندس في شركة Edison Illuminating Company في ديترويت، الولايات المتحدة الأمريكية، لأكثر من قرن من الزمان ، ظلت الدراجة الرباعية البسيطة ، أول سيارة من "فورد" أساس ورمز لنجاح وتألق شركة فورد موتورز.

 

الترند الجديد لـ تويوتا.. ادخل مسابقة واكسب GR Corolla Morizo

ابتكرت  تويوتا  فرع كندا طريقة تسويق جديدة من خلال مسابقة تمنح تسعة أشخاص الفرصة لشراء GR Corolla Morizo ​​Edition. ومع ذلك ، فإن الاختيار لن يكون وفقا للحظ وبشكل عشوائي بل هي مسابقة من نوع خاص، الفائز هو الأكثر شغفا، يريد صانع السيارات الياباني روابط حسابات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك و تويتر الخاص بالمتسابقين ويطرح عليهم أسئلة حول حماس الشخص لـ "تويوتا GR Corolla".

 

مفيش حوادث مرور تاني.. مرسيدس تكشف عن خطة Vision zero

قيادة السيارات في أي مكان في العالم ما زالت محفوفة بالمخاطر، إذا كنت تقود سيارة منذ فترة طويلة، فالاحتمال الأغلب بأنك سبق وتعرضت لحادثة واحدة على الأقل. لحسن الحظ ، أصبحت السيارات الحديثة المزودة بنظم الأمن والسلامة ووسائل مساعدة السائق أكثر أمانًا مما كانت عليه من قبل وبالتالي تقلل احتماليات الحوادث، ولكن هل من الممكن القضاء على حوادث الاصطدام تمامًا؟ يبدو هذا مستحيلًا ، لكن  مرسيدس بنز  لا تعرف المستحيل وتريد بالفعل إنهاء الحوادث مرة واحدة وللأبد.

 

شوفها قبل الهنا بسنة.. صور تجسسية لـ مرسيدس AMG CLE 53 موديل 2024

وتيرة تحديث الطرازات تمشي بوتيرة سريعة في الشركات الكبيرة وخاصة في مرسيدس بنز، نادرًا ما يتوقف إيقاع إطلاق موديلات جديدة ، ظهرت منذ لترة  لقطات تجسسية جديدة لسيارة AMG CLE 63 الجديدة وهي ما زالت تحت الأغطية التمويهية وتجري اختبارات على الطريق، والآن تظهر لقطات أخرى لشقيقتها الأصغر، AMG CLE 53 وهي الصور الأولى لطراز CLE 53 موديل 2024 من إصدار AMG  للأداء العالي.

 

السعر هينزل للنص.. منصة تسلا الهندسية الجديدة إمكانيات جبارة

كشف "إيلون ماسك" الرئيس التنفيذي لشركة تسلا عن تفاصيل جديدة حول المنصة الهندسية الجديدة للرشكة التس تكون مسؤولة عن بناء الموديلات الجديدة ، والتي ستكون المنصة الهندسية الثالثة للشركة الأمريكية بعد المنصة الكبيرة التي تدعم موديلات  S و X والصغيرة التي يتم عليها بناء موديلات تسلا 3 و Y.

 

كيا نيرو EV موديل 2023 في مأزق بسبب شيفروليه بولت EUV|اعرف الحكاية

أفرجت شركة  كيا  الكورية عن قائمة كيا نيرو الهايبرد بلج إن موديل 2023 في الولايات المتحدة.

 

مدير تصميم رينو: انتظروا عودة النماذج الكلاسيكية بمحركات كهربائية

كشفت "رينو" الفرنسية نموذجها الجديد الذي ما زال في طور المفهوم Renault 4ever في معرض باريس الدولي للسيارات وهي تعد ثاني مركبة  كهربائية مستوحاة من الموديلات الكلاسيكية القديمة للعلامة التجارية ، بعد سيارة رينو 5 التي أزاحت الستار عنها مؤخرا.

مرسيدس بنز فيجين EQXX إيلون ماسك تسلا رينو شيفروليه كيا كيا نيرو مرسيدس AMG CLE 53 Vision Zero تويوتا GR Corolla

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة كولر في السوبر.. تطورات جديدة فى أزمة غرامة كهربا للزمالك

الرجالة آذوني في حياتي.. القصة الكاملة لاحتفال سيدة المحلة بعيد ميلادها بفستان الزفاف

بشرى سارة .. قناة رياضية تذيع 22 مباراة مجانا في كأس العالم

أخبار الرياضة... مرتضى منصور يعلن إصابة نجمي الزمالك ...مدة إيقاف طاهر محمد طاهر مع الأهلي

إعفاء رسمي .. قرار جديد في الكويت يخص المصريين

بعد قتلها زوجها بمساعدة عشيقها.. تفاصيل الواقعة كاملة من لسان المتهمة

غياب هؤلاء عن مباراة السوبر | مَن المتضرر الأهلي أم الزمالك ؟

زوجي ساومني على الطلاق.. حكاية آية مع المتعة الحرام

موضوعات متعلقة

أخبار السيارات| 5 موديلات كروس أوفر زيرو موديل 2022 .. بفارق كبير تراجع أسعار الأوفر برايس لـ شيري تيجو 7 برو

أخبار السيارات| وسائل مساعدة لقائد السيارة.. وفورد وتويوتا تستخدمان مواد غريبة في صناعة موديلاتها

أخبار السيارات| دايو نوبيرا في سوق المستعمل.. أفضل 5 سيارات زيرو 2022 للشراء من السعودية 

أخبار السيارات| إطلاق مبادرة Polestar 0 لتغيير صناعة المركبات بالكامل.. القصة الكاملة لخلاف "داسيا" مع الاتحاد الأوروبي

أخبار السيارات| مفاجأة في أسعار السيارات خلال أيام واختفاء الأوفر برايس من الأسواق..تفاصيل أول رحلة من مصر إلى الأردن بسيارة كهربائية للترويج لقمة المناخ

أخبار السيارات..هوندا سيفيك 2023 تحظر فئة LX وترفع الأسعار.. ستيلانتس تلغي كل أعمالها الصناعية في الصين

أخبار السيارات| أحدث أسعار فيات تيبو 2022 في مصر.. سعر ومواصفات كيا سول 2015 في سوق المستعمل

أخبار السيارات| الطريقة الصحيحة للتعامل مع السيارة قبل ركنها مدة طويلة.. لو راجع مصر قريب.. أسعار هيونداي توسان في السعودية 

ترشيحاتنا

لماذا قال النبي حبب إلي من الدنيا النساء؟ أزهري يوضح

ارتباك وتوهان .. بايدن يتعرض لموقف محرج جديد| فيديو

قانون العمل الجديد.. إجازات تمنح لأول مرة وزيادة المرتبات

هيغيب 4 أشهر.. كيف يعوض الزمالك غياب الونش؟

التنمية الصناعية تعلن عن وحدات جاهزة إيجار أو تمليك بالفيوم بتسيهلات بنكية

إيطاليا.. جورجيا ميلوني تعلن تشكيل الحكومة الجديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إزاى تتغدى بـ 10 جنيهات.. طريقة عمل أكلتين مغذيتين

إزاى تعمل عزومة بـ 100 جنيه .. وجبة متنوعة تكفى 4 أفراد

صور جديدة.. فستان سالي عبد السلام يثير الجدل في عيد ميلاد زوجها|شاهد

غياب هؤلاء عن مباراة السوبر | مَن المتضرر الأهلي أم الزمالك ؟

فيديو

خليجية تدعم شيرين عبد الوهاب: تضيعي صحتك عشان راجل عينه ملونة ؟!

أطفالنا في خطر.. حقيقة انتشار لعبة كتم الأنفاس بالمدارس

غيرة وتهديد وتسجيل لحظة الحادث.. تفاصيل جديدة في واقعة قتل فتاة بورسعيد

هبوط الدولار عالميا.. ومفاجأة في أسعار الذهب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

الاكتفاء الذاتي من الأعلاف

عبد المعطى أحمد

قمة المناخ في ضيافة مصر

محمود خليل

التراجع للأمام !

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

اﻟﻤﺰﻳﺪ