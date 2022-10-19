تويوتا تسجل علامة لكزس LFR التجارية في أوروبا.. تفاصيل

قامت شركة تويوتا بتقدم طلب لتسجيل العلامة التجارية LFR ولكزس LFR في أوروبا، وحتي الأن لم يتم الموافقة علي طلب التسجيل من قبل مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية، حيث انه تم تقديم الطلب في 14 أكتوبر 2022 ولكن هذه الموافقة تحتاج إلي بضعة شهور .

لكزس LFR



طلب تويوتا لتسجيل العلامات التجارية مثير للفضول، وذلك لان شركة لكزس لديها نظام خاص في تسمية السيارات حيث يتم التسمية بحرفين و 3 أرقام، وفي كثير من الأحيان يتم إضافة حرف H ليشير إلي السيارات التي تحمل محركات هجينية، كما أن سيارة لكزس LFA كان لها طبيعة خاصة في تسميتها، وبالتالي فأن علامة LFR تثير فضولنا بسبب تشابها مع اسم LFA.

شراكة بين تويوتا ولكزس

علاوة علي ذلك فأن هناك الكثير من الشركات تقوم بتسجيل الأسماء ولا تستخدمها في النهاية، وهناك شراكة بين تويوتا ولكزس من اجل بناء سيارة خارقة جديدة، والتي مهدت لها بنسخة اختبارية ظهرت لأول مرة في ديسمبر 2021.

شراكة بين تويوتا ولكزس

وفي ذلك السياق أوضحت شركة لكزس قائلة ،" نخطط لوضع السيارة الرياضية الاختبارية في خط الإنتاج، والهدف هو إنشاء سيارة بنطاق كهربائي يزيد عن 700 كم في الشحنة الواحدة، وتتسارع من 0 -100 كم/ساعة في مدة زمنية قدرها اقل من ثانيتين.

شراكة بين تويوتا ولكزس

والجدير بالذكر إن هناك شائعة أن النسخة الإنتاجية من السيارة الاختبارية ستستخدم ناقل حركة يدوي، ولكن لا يزال هذا قيد الاختبارات .