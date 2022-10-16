أفخم سيدان يابانية.. لكزس تكشف عن الجيل الجديد من LS | صور

كشفت العلامة التجارية اليابانية لكزس عن الجيل الجديد من سيارتها الفاخرة LS موديل 2023 بمجموعة من التحديثات الرائدة لتستكمل مسيرة الجيل السابق لها، وتعتبر لكزس أحد أفرع شركة تويوتا عملاق صناعة السيارات.

لكزس LS موديل 2023

تبدأ التحسينات التي تم إجراؤها على سيارة لكزس LS تحت الهيكل، حيث تم تغيير شكل الدعامة، وتم تحسين التعليق الخلفي، وتقول لكزس إنها جعلت عضو التعليق الجديد أكثر صلابة، وتم ضبط التعليق لتحسين جودة القيادة.

أطلقت لكزس عجلات جديدة من الألومنيوم مقاس 20 بوصة ملفوفة بإطارات قياس 245/45 R20 تعمل بدون هواء كخيار لإصدار "Hideki Matsuyama Edition" المحدود الذي تم إصداره في عام 2021.

لكزس LS موديل 2023

تستفيد طرازات لكزس LS المجهزة بتقنية Lexus Teammate المتقدمة لمساعدة السائق أيضًا من بعض التحسينات في الأداء، بما في ذلك التحكم في التباطؤ بشكل أفضل، وقامت لكزس أيضًا بتوسيع قدرة النظام على تقديم المساعدة في تغيير المسار وعند القيادة عند نقطة اندماج بسرعات منخفضة أو عند الاقتراب من سيارة في الأمام، ستنبه شاشة وجرس تنبيه السائق بشأن المركبات المحيطة.

تم إجراء تحديثات أيضًا على شاشة الرؤية البانورامية، ويكمل تركيب نظام الوسائط المتعددة المحدث من لكزس التحسينات، حيث سيعرض هذا النظام المعدل دائمًا رموزًا على جانب السائق من أجل التنقل والموسيقى وإعدادات السيارة المهمة.

لكزس LS موديل 2023

يمكن الآن تنشيط وظيفة التعرف على الصوت بالضغط على زر ميكروفون على الشاشة أو عن طريق الصوت، وتمت أيضًا إضافة نظام Apple CarPlay اللاسلكي بينما قامت لكزس أيضًا بإزالة وحدة التحكم في لوحة اللمس ومشغلات الأقراص المضغوطة / أقراص DVD ، مما يسمح بوضع أدوات التحكم بشكل أفضل مثل تلك الموجودة في المقاعد المدفأة والتهوية.

لكزس LS موديل 2023

تلاحظ لكزس أنه تم أيضًا تعديل مكبر الصوت لتوفير جودة صوت أفضل بينما يمكن أيضًا استخدام تطبيق الهاتف الذكي My Lexus للتحكم في تكييف الهواء في LS عن بُعد.

تبدأ أسعار السيارة لكزسLS موديل 2023في اليابان من 73.142 دولار وتصل إلى 121.866 دولار للفئة الأعلى تجهيزاً.