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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أرخص سيارة من تويوتا 2022 بالسوق المصري .. تفاصيل وأسعار

تويوتا بيلتا 2022
تويوتا بيلتا 2022

تواصل شركة تويوتا تعزيز تواجدها داخل السوق المصري وسط موديلات 2022، حيث تقدم العديد من الطرازات بين فئة الكروس اوفر، والرياضية متعددة الاستخدام، بالاضافة إلى فئة الهاتشباك، والسيدان، ومنها النسخة بيلتا 2022 والتي تعد واحدة من ارخص الاصدارات المقدمة من تويوتا محليًا.

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يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري أسعار ومواصفات السيارة تويوتا بيلتا 2022 في مصر.

تويوتا بيلتا 2022

تضم السيارة تويوتا بيلتا 2022 ناقل حركة من 4 سرعات أوتوماتيكية بتقنية الجر الامامي للعجلات، مستمد قوته من محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، قادر على ضخ وانتاج 103 حصانا، مع عزم اقصى للدوران يبلغ 138 نيوتن/متر.

تويوتا بيلتا 2022

تأتي السيارة تويوتا بيلتا 2022 بهيكل خارجي من فئة السيدان، مع العديد من اللمسات الانسيابية والحادة، والتي ظهرت عبر مقدمة السيارة وخاصة المصابيح، مع الشبكات الامامية السوداء، بينما ترتكز على جنوط رياضية 15 بوصة، وقاعدة عجلات بطول 2650 مم، مع مساحة تخزين بالحقيبة الخلفية تتسع إلى 478 لتر.

تويوتا بيلتا 2022

وتحتوي السيارة تويوتا بيلتا 2022 على مرايات جانبية كهربائية، وفرامل ABS مانعة للانغلاق، مع منظومة الوسائد الهوائية، وبرنامج التوزيع الالكتروني للمكابح EBD، بالاضافة إلى قفل مركزي، وتجهيزات اخرى منها حساسات ركن، وكاميرا لسهولة التحكم، ومثبت سرعة، وخاصية زر تفعيل وايقاف المحرك.

تويوتا بيلتا 2022

الأسعار الرسمية للسيارة تويوتا بيلتا 2022 في مصر 

 

تقدم السيارة الفئة الاولى ACTIVEمن السيارة تويوتا بيلتا 2022 بقيمة قدرها 360 الف جنيه، بينما يبلغ سعر الفئة الثانية SMART نحو 405 الف جنيه.

تويوتا بيلتا بيلتا 2022 تويوتا بيلتا 2022 السيارة تويوتا بيلتا 2022

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