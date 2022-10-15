عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تويوتا كورولا 2003 تتربع على عرش المستعمل فى مصر

تويوتا كورولا 2003
تويوتا كورولا 2003

استطاعت السيارة تويوتا كورولا موديل 2003، أن تتربع على عرش سوق السيارات المستعملة في مصر، لتعد واحدة من ابرز سيارات السيدان التي تتمتع بالاعتمادية الشديدة، مع قلة الاعطال، وتوافر قطع الغيار بسعر مناسب، إلى جانب مساحتها الداخلية الرحبة ايضا.

اتعلم السواقة بعربية بـ 70 ألف جنيه تويوتا كورولا

عاشقة التحديات .. أسعار تويوتا "شاص" 2022 بالسوق السعودي |صور

تويوتا ياريس موديل 2022.. سعرها ومواصفاتها في مصر| صور

تويوتا تكشف عن كورولا 2023 الجديدة .. صور

واشتهرت السيارة تويوتا كورولا 2003 وهذا الجيل منها باسم "الجمل"، بل اكتسبت شعبية كبيرة ايضا كونها واحدة من الطرازات التي تحافظ على قيمتها السعرية بالرغم من التغييرات الخاصة بسوق السيارات، حيث يلقبها البعض بالجنيه الذهب نسبة إلى هذه النقطة.

تويوتا كورولا 2003

دعمت السيارة تويوتا كورولا 2003 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يتمكن من انتاج 110 حصانا عند 6000 دورة في الدقيقة، و 146 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، عند 4400 دورة في الدقيقة.

تويوتا كورولا 2003

وتعتمد السيارة تويوتا كورولا 2003 على نوعين من نواقل الحركة الاول مانيوال خماسي السرعات والاخر بقدرات أوتوماتيكية، جميعهم بتقنية الجر الامامي للعجلات، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 175 كيلومتر في الساعة، وعن معدلات التسارع فكانت تسجل التقديرات الاساسية للسيارة القدرة على الانطلاق من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 11.8 ثانية.

تويوتا كورولا 2003

وهناك ايضا اصدارات خاصة بالسيارة تويوتا كورولا الجمل بمحرك 4 سلندر ايضا، ولكن بسعة 1300 سي سي، حيث يمكنه ضخ 92 حصانا، ومن المعرف عن اداء السيارة مرونة انظمة التعليق في التعامل مع بعض التضاريس، بالاضافة إلى التوازن والثبات على السرعات المناسبة وليست العالية.

تويوتا كورولا 2003

وتحتوي السيارة تويوتا كورولا 2003 على عدة تجهيزات ومنها، نظام صوتي ترفيهي، وزجاج كهربائي، بالاضافة إلى عجلة قيادة باور، ومكيف هواء قوي، ومرايات جانبية ضم كهربائية التحكم، بالاضافة إلى مساحة داخلية رحبة، مع ىابعاد خارجية بطول 4.39 متر، و 1.695 متر للعرض، و 1.47 متر للارتفاع.

 

سعر السيارة تويوتا كورولا 2003 في سوق المستعمل المصري 

 

وتقدم السيارة تويوتا كورولا 2003 داخل سوق المستعمل وفقًا لتقديرات المواقع الالكترونية الخاصة لبيع السيارات المستعملة بقيمة تتراوح بين 190 الف جنيه حتى 230 الف جنيه، ويختلف ذلك وفقًا للحالة العامة للسيارة.

تويوتا كورولا موديل 2003 كورولا موديل 2003 ة تويوتا كورولا السيارة تويوتا كورولا تويوتا كورولا موديل 2003 سعر السيارة تويوتا كورولا 2003

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباشر الآن.. مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري 3-0 في دوري أبطال أفريقيا

انضفي يا صفرا.. سالي عبد السلام ترد على ظهورها في العمرة بطلاء أظافر

فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر 2022 .. رابط الاستعلام والسداد

تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات هذا الأسبوع.. الوزارة تنفي

كولر يطالب الأهلي بالتعاقد مع بديل عمرو السولية .. تفاصيل

رد حاسم من مرتضى منصور على خلاف إمام عاشور وفيريرا

منخفض جوي.. الأرصاد تحذر: أمطار وبرق ورعد على هذه المناطق الليلة

كنت مريضة وهو استغل ضعفي.. شاب يعتدي على خطيبته في الصف

ترشيحاتنا

إيلون ماسك يعلن عودة الإنترنت إلى أوكرانيا

المتحدث باسم صندوق النقد الدولي: التوصل لاتفاق مع مصر قريبا جدا

تورّم عينيّ غادة عبد الرازق .. إصابة الفنانة في بيتها | خاص بالتفاصيل

أحمد موسى: يتم إزالة جبال لتنفيذ محاور وطرق لتسهيل الحركة المرورية

انتشار القناصة | اشتباكات عنيفة بين القوات الإسرائيلية وفلسطينيين في الضفة الغربية

مفيش حظر بيع.. وزيرة الهجرة: المواطن مش هيدفع جمارك على السيارة المستوردة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إزاى تتعشى بـ 5 جنيه .. أكلة جديدة بالبيض

مبقاش المرض المستحيل| مشاهير قهروا سرطان الثدي.. بينهم امرأة هزمت 4 أنواع شرسة

بعد التحذير من الكاتشب.. طريقة تحضيره في المنزل

مش بعمل حاجة غلط .. كيف دافعت سارة سلامة عن ملابسها الجريئة

فيديو

جراحة عاجلة .. تفاصيل وأعراض إصابة شيرين عبد الوهاب | فيديو

ظهور نسخة ريا وسكينة في القليوبية | تفاصيل الحادث

تحذيرات عاجلة من الأرصاد بسبب الطقس .. ونصائح مهمة لـ الصحة |فيديو

حقيقة تعطيل الدراسة بسبب الطقس السيئ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

إيهاب سامي

شكرًا مصطفى مدبولي

نهى زكريا

ماما كانت صح

عبد المعطى أحمد

اليوم الذى نسيناه

اﻟﻤﺰﻳﺪ