تويوتا كورولا 2003 تتربع على عرش المستعمل فى مصر

استطاعت السيارة تويوتا كورولا موديل 2003، أن تتربع على عرش سوق السيارات المستعملة في مصر، لتعد واحدة من ابرز سيارات السيدان التي تتمتع بالاعتمادية الشديدة، مع قلة الاعطال، وتوافر قطع الغيار بسعر مناسب، إلى جانب مساحتها الداخلية الرحبة ايضا.

واشتهرت السيارة تويوتا كورولا 2003 وهذا الجيل منها باسم "الجمل"، بل اكتسبت شعبية كبيرة ايضا كونها واحدة من الطرازات التي تحافظ على قيمتها السعرية بالرغم من التغييرات الخاصة بسوق السيارات، حيث يلقبها البعض بالجنيه الذهب نسبة إلى هذه النقطة.

تويوتا كورولا 2003

دعمت السيارة تويوتا كورولا 2003 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يتمكن من انتاج 110 حصانا عند 6000 دورة في الدقيقة، و 146 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، عند 4400 دورة في الدقيقة.

تويوتا كورولا 2003

وتعتمد السيارة تويوتا كورولا 2003 على نوعين من نواقل الحركة الاول مانيوال خماسي السرعات والاخر بقدرات أوتوماتيكية، جميعهم بتقنية الجر الامامي للعجلات، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 175 كيلومتر في الساعة، وعن معدلات التسارع فكانت تسجل التقديرات الاساسية للسيارة القدرة على الانطلاق من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 11.8 ثانية.

تويوتا كورولا 2003

وهناك ايضا اصدارات خاصة بالسيارة تويوتا كورولا الجمل بمحرك 4 سلندر ايضا، ولكن بسعة 1300 سي سي، حيث يمكنه ضخ 92 حصانا، ومن المعرف عن اداء السيارة مرونة انظمة التعليق في التعامل مع بعض التضاريس، بالاضافة إلى التوازن والثبات على السرعات المناسبة وليست العالية.

تويوتا كورولا 2003

وتحتوي السيارة تويوتا كورولا 2003 على عدة تجهيزات ومنها، نظام صوتي ترفيهي، وزجاج كهربائي، بالاضافة إلى عجلة قيادة باور، ومكيف هواء قوي، ومرايات جانبية ضم كهربائية التحكم، بالاضافة إلى مساحة داخلية رحبة، مع ىابعاد خارجية بطول 4.39 متر، و 1.695 متر للعرض، و 1.47 متر للارتفاع.

سعر السيارة تويوتا كورولا 2003 في سوق المستعمل المصري

وتقدم السيارة تويوتا كورولا 2003 داخل سوق المستعمل وفقًا لتقديرات المواقع الالكترونية الخاصة لبيع السيارات المستعملة بقيمة تتراوح بين 190 الف جنيه حتى 230 الف جنيه، ويختلف ذلك وفقًا للحالة العامة للسيارة.