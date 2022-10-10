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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

عاشقة التحديات .. أسعار تويوتا "شاص" 2022 بالسوق السعودي |صور

تويوتا لاند كروزر
تويوتا لاند كروزر شاص 2022

تمتلك السيارة تويوتا لاند كروزر بيك اب والشهيرة باسم "شاص"، شعبية كبيرة داخل الاسواق العربية، نسبة إلى قدراتها القوية في التعامل مع الطرق الصحراوية، بالاضافة إلى بعض التضاريس المختلفة، إلى جانب تصميمها الخارجي المميز من فئة البيك اب.

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ودعمت السيارة تويوتا لاند كروزر شاص 2022، بمحرك سداسي الاسطوانات 6 سلندر، سعة 4000 سي سي، يستطيع ضخ قوة قدرها 228 حصانا، وعزم اقصى للدوران 360 نيوتن/متر، مع ناقل حركة مانيوال بتقنية الدفع الكلي للعجلات.

تويوتا لاند كروزر شاص 2022 

ويمكن للسيارة تويوتا لاند كروزر شاص 2022 أن تنطلق من نقطة الثبات 0 وصولاً لسرعة 100 كيلومتر/ساعة خلال فترة زمنية مدتها 11.5 ثانية، ويقدر استهلاكها للوقود بنسبة بلغت 13 لتر، وذلك عندما تخوض مسافات تصل إلى 100 كيلومتر.

تويوتا لاند كروزر شاص 2022 

وتحتوي السيارة تويوتا لاند كروزر شاص 2022 على مكابح ABS مانعة للانغلاق، وتقنية متابعة ضغط الاطارات، بالاضافة إلى خاصية التحكم في الثبات، وقفل تفاضلي، مع كاميرا خلفية، ومنظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS للحماية.

تويوتا لاند كروزر شاص 2022 

وتضم السيارة تويوتا لاند كروزر شاص 2022 قفل مركزي للابواب، ومقود حركة كهربائي، ومصابيح ترحيب، مع جهاز لقياس عدد الاميال المقطوعة، ومقاعد من القماش، ومصابيح داخلية، إلى جانب مكيف للهواء، وخاصية عرض درجة الحرارة، بالاضافة إلى خاصية دخول السيارة بدون مفتاح، ونظام صوتي.

تويوتا لاند كروزر شاص 2022 

وتظهر السيارة تويوتا لاند كروزر شاص 2022 بشبكات أمامية مطلية بالكروم، واضاءة نهارية LED، بالاضافة إلى مصابيح أمامية هالوجين، ومزيل للضباب للزجاج الخلفي، مع نسبة طول كلي بلغت 5.245 متر، و 1.870 متر للعرض، بينما ترتكز على قاعدة عجلات طولها 2.310 متر.

 

اسعار السيارة تويوتا لاند كروزر شاص 2022 في السعودية 

 

تتراوح اسعار السيارة تويوتا لاند كروزر شاص 2022 داخل السوق السعودي بين 135.700 ريال حتى 157.320 ريال.

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