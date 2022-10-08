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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تويوتا تكشف عن كورولا 2023 الجديدة .. صور

تويوتا كورولا موديل
تويوتا كورولا موديل 2023

تقدم شركة تويوتا العديد من الطرازات القوية والمتنوعة، والتي استطاعت ان تحقق شعبية كبيرة في عالم السيارات، وتعزز تويوتا من تواجدها بعد أن كشفت النقاب عن نسختها الجديدة كورولا 2023 بالسوق الياباني، والتي شملت بعض التغييرات والتحسينات الجديدة.

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ظهرت واجهة السيارة تويوتا كورولا موديل 2023 بنفس الاطلالة المميزة مع بعض التعديلات الطفيفة بالشبكة الامامية، مع استبدال شعار تويوتا بشعار C كبير الحجم، بينما تمتعت ايضا بجنوط رياضية انيقة المظهر ذات تصميم هندسي متعدد الاضلاع.

تويوتا كورولا موديل 2023

وتتيح تويوتا إمكانية الحصول على شاشة ملونة تعمل باللمس بقياس 10.5 بوصة، بدلاً من الشاشة صاحبة الـ 8 بوصات، مع نظام WI FI، وخصائص دعم التطبيقات الحديثة مثل ابل كار بلاي واندرويد اوتو، إلى جانب تزويد السيارة بعدة خصائص ابرزها حساسات حركة خلفية وأمامية.

تويوتا كورولا موديل 2023

كما دعمت أيضا بنظام استخدام التوجيه والمكابح التلقائية، وتجنب حركة السير بشكل متقارب من الدراجات اوالمركبات بالاضافة إلى حركة  المشاة، وخاصية رصد النقاط العمياء المطورة، إلى جانب محركات هجينة سعة 1800 سي سي، و سعة 2000 و 1500 سي سي.

تويوتا كورولا موديل 2023

اسعار السيارة تويوتا كورولا موديل 2023

 

وتقدم السيارة تويوتا كورولا موديل 2023 لفئة الهاتشباك بقيمة تتراوح بين 15.100 و 20 الف دولار، بينما فئة تورينج بين 14.200 دولار و 21.000 دولار، وتأتي فئة السيدان بداية من 13.700 دولار حتى 20.700 دولار.

تويوتا كورولا موديل 2023
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