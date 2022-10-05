قريباً ستحصل تويوتا كراون على نسخة هجينة ..صور

كشف رئيس شركة تويوتا عن ظهور نسخة من تويوتا كروان هجينة وذألك خلال اجتماع من تجار السيارات في لاس فيغاس الأمريكية الأسبوع الماضي، وذألك يجعلنا ننتظر ظهور الطراز الهجين من تويوتا كروان، حيث انه من المتوقع أن تحصل السيارة علي اسم برايم .

تويوتا كروان

تأتي سيارة تويوتا كروان الهجينة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 2500 سي سي ، ومحركين كهربائيين ، متصلين بناقل حركة من فئة CVT ويتم التحكم فيه إلكترونيا، بالإضافة إلي بطارية نيكل ثنائية القطب مطورة حديثا، وحتي الأن لم تصدر تويوتا مواصفات الأداء، لكن النسخة اليابانية يمكنها إصدار قوه مجمعة تصل إلي 231 حصان.

تويوتا كروان

تويوتا كروان

تقدم سيارة تويوتا كروان الهجينة قوه اكبر من خلال البلاتينيوم المتصل بـ محرك هايبرد ماكس الجديد ويتكون ذألك من خلال محرك رباعي الأسطوانات سعة 2400 سي سي تيربو ، ومحرك كهربائي أمامي يزيد من عزم الدوران، مقترنين بناقل حركة أوتوماتيك مكون من ست سرعات، وبالتالي فان السيارة تنتج قوة تصل إلي 340 حصان ، وتتسارع السيارة من 0-96 كم/ساعه في مدة زمنية قدرها 5.9 ثانية.

تويوتا كروان

والجدير بالذكر أن سيارة كراون بلاتينيوم تتمتع بتصنيف اقتصادي في استهلاك الوقود، ومن المفترض أن تكون كراون الهجينة هي الأقوى.

