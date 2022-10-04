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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر ومواصفات تويوتا bZ3 الكهربائية المستوحاة من كراون.. صور

تويوتا bZ3 الكهربائية
تويوتا bZ3 الكهربائية

أعلنت شركة تويوتا عن إصدارها الثاني في الصين من تويوتا bZ3 الكهربائية المستوحى من تويوتا كروان ، وهي سيارة سيدان وسيتم إنتاجها وبيعها مع نهاية العام .

تويوتا bZ3 الكهربائية

حيث أن سيارة تويوتا bZ3  هي أول سيارة كهربائية حديثة يتم إطلاقها في الصين بعد أجبار تويوتا على وقف إنتاج bZ4X  الكروس، حيث انه كان يجب الإعلان عن سيارة تويوتا bZ3 الكهربائية في وقت مبكر  لكن جائحة كورونا أوقفت معرض بكين للسيارات وكان من المقرر إطلاقها فيه لأول مرة.

والجدير بالذكر أن سيارة تويوتا bZ3 سيصل سعرها إلي  28000 دولار وهو أرخص بكثير من طراز تسلا 3، كما أن شركة تويوتا مشتركة مع شركة  جي أيه سي موتور ولكنها لن تسمح لها بمشاركتها في إنتاج bZ3.

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حتي الأن لم يتم الإعلان عن حجم ونطاق بطارية تويوتا bZ3  لكنها من المحتمل أن تستخدم حزمة بطارية ليثيوم فوسفات "LFP" بليد، وتعد بطارية بليد أصغر من ​​بطارية أيون الليثيوم، لذلك لا تحتاج إلى هيكل ضخم وذألك للاحتفاظ بكمية مناسبة من المساحة الداخلية للسيارة .

تويوتا bZ3 الكهربائية

وفي ذألك السياق أوضحت شركة تويوتا قائلة " أنها ستعتمد الكهرباء فقط في القطاعات الأكثر شعبية حتى يتم توفير البنية التحتية اللازمة، وتويوتا ليس لديها خطط لبناء تندرا كهربائية لمنافسة شيفروليه وفورد في قطاع الشاحنات الكهربائية لأنها تريد تحقيق العدالة في الشاحنة".

والجيدر بالذكر أن شركة تويوتا لم تكن سريعة في تقديم المركبات الكهربائية إلا أنها تمتلك 1331 براءة اختراع لبطاريات الحالة الصلبة.

تويوتا bZ3 الكهربائية

ويعتقد أن بطاريات الحالة الصلبة هي الخطوة التالية لذلك ربما تتخطى تويوتا عن جيل من المركبات الكهربائية، وتخطط لاستخدام الكهرباء بالكامل في عام 2035.
 

تويوتا تويوتا bZ3 الكهربائية bZ3 الكهربائية تويوتا كروان كروان

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