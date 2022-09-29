تويوتا يارس موديل 2023.. سعرها ومواصفاتها في السعودية | صور

تتألق شركة تويوتا اليابانية في الأسواق الخليجية بشكل عام وخاصة السوق السعودي، وتعتبر من أكثر العلامات التجارية انتشاراً ومبيعاً هناك، وذلك بفضل تقديمها لأسطول متنوع من السيارات القوية التي تناسب كل الفئات العمرية، والسعرية، وتتنوع إصدارات تويوتا لتشمل فئة السيدان و الهاتشباك وفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات.

تويوتا يارس موديل 2023

قدمت تويوتا الجيل الثالث الجديد من ياريس موديل 2023 بالأسواق الصينية حصرياً منذ شهرين، ولكن في الأيام القليلة الماضية أعلنت تويوتا السعودية من خلال وكيلها المحلي عن وصول سيارة ياريس الجديدة الى السوق السعودي.

مواصفات السيارة تويوتا يارس موديل 2023

تعتمد السيارة تويوتا يارس موديل 2023 داخل السوق السعودي، على محرك يتألف من 4 أسطوانات، بسعة 1.3 لتر تنفس طبيعي، يضخ قوة تصل 97 حصانا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 122 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك CVT أو ناقل حركة مانيوال، موجه بنظام الدفع الأمامي، ويتمتع باستهلاك للوقود يصل إلى 22.4 كيلو متر لكل لتر.

تويوتا يارس موديل 2023

تأتي السيارة تويوتا يارس موديل 2023 من الخارج عجلات رياضية قياس 16 بوصة، فتحة سقف، إضاءة أمامية وخلفية LED، وشاشة وسطية قياس 9 بوصات، ومصابيح ضبابية أمامية وخلفية.

تويوتا يارس موديل 2023

وجاءت السيارة تويوتا يارس موديل 2023 من الداخل بمقاعد من الجلد، ومرايا جانبية باللون الأسود اللامع، وتحكم كهربائي بالمرايا، ووسائد هوائية أمامية وجانبية، ونظام التحكم الإلكتروني بالثبات، وعجلة قيادة رياضية متعددة الوظائف، وإضاءة داخلية Ambient Light، وشحن لاسلكي للهاتف الذكي، وتحكم أوتوماتيكي بمكيف الهواء.

أسعار السيارة تويوتا يارس موديل 2023 في السعودية

تويوتا يارس موديل 2023 الفئة الأولى مانيوال بسعر 68,825 ريال سعودي.

تويوتا يارس موديل 2023 الفئة الثانية أوتوماتيك بسعر 68,825 ريال سعودي.

تويوتا يارس موديل 2023 الفئة الثالثة أوتوماتيك بسعر 74,805 ريال سعودي.