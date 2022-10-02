عمرها ما تكسفك.. أرخص تويوتا كورولا أوتوماتيك بـ 81 ألف جنيه|صور

ينتشر في السوق المصري للسيارات المستعملة الكثير من طرازات السيارات المختلفة التي تناسب مختلف فئات المجتمع ومنها إصدار تويوتا كورولا موديل 2000 الذى ظهر في مصر حتي عام 2007 ، وتقف إنتاج السيارة في اليابان عام 2007 ليحل محلة إصدارات أحدث للشركة المصنعة .

تويوتا كورولا 2000

المواصفات الفنية لسيارة تويوتا كورولا موديل 2000

زودت سيارة تويوتا كورولا موديل 2000 بمحرك سعة 1300 سي سي ، ينتج قوه قدرها 92 حصان ، وعزم أقصى للدوران 13.3 كجم\م ، متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 4 سرعات ، وتصل السرعة القصوى للسيارة 175 كم/ ساعة ، وتتسارع السيارة من وضع السكون حتي سرعة 100كم/ ساعة في مدة زمنية قدرها 11.8 ثانية ، وتستهلك 7.8 لتر لقطع مسافة 100كم/ ساعة .

تويوتا كورولا 2000

أطوال وأعراض سيارة تويوتا كورولا 2000

تأتي سيارة تويوتا كورولا موديل 2000 بأطوال وأعراض مختلفة جاءت علي هذا النحو ، الطول 4.39 مم، والعرض 1.695 مم، والارتفاع 1.47 مم، وقاعدة عجلات بطول 2.6 متر.

تويوتا كورولا 2000

مواصفات السلامة والأمان في سيارة تويوتا كورولا 2000

تقدم سيارة تويوتا كورولا 2000 بالكثير من وسائل السلامة والأمان منها ، فرامل ABS ، وEBD ، وواقي من الطين بنفس لون السيارة، وأحزمة أمان أمامية وخلفية ، ووسائد هوائية ، بالإضافة إلي هيكل سيارة قوي لتلقي الصدمات .

تويوتا كورولا 2000

المواصفات الداخلية لسيارة تويوتا كورولا 2000

تحتوي مقصورة سيارة تويوتا كورولا 2000 علي الكثير من المميزات والتجهيزات منها ، تكييف قوي ، وراديو، وكاسيت ، وزجاج جانبي كهربائي ، وعجلة قيادة باور، وعدادات قياسية للسرعة ، وفرش من الجلد ، ، ويمكن طي الكنبة الخلفية، ومسند يد خلفي ، وحامل أكواب ، وطفاية أمامية وخلفية ومسند يد أمامي بين الكرسيين بمكانين للتخزين ، والتحكم في إضاءة لوحة العدادات.

تويوتا كورولا 2000

المواصفات الخارجية لسيارة تويوتا كورولا 2000

تظهر سيارة تويوتا كورولا 2000 من الخارج بشكل مميز وأنيق بسبب احتوائها علي ، مرايات ضم كهربائي ، وسبويلر خلفي ، ولمبات ستوب، وصداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة ، وإضاءة ضباب أمامية ، وإضاءة أمامية ، وإضاءة خلفية ، ومقابض أبواب بنفس لون السيارة ، وشبكة أمامية يتوسطها شعار شركة تويوتا .

تويوتا كورولا 2000

سعر سيارة تويوتا كورولا 2000

تتوافر سيارة تويوتا كورولا 2000 بسعر يبدأ من 81 الف جنيه ، ويصل إلي 114 الف جنيه ، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .

