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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أقل سعر لتويوتا كورولا مستعملة موديل 2015 .. تعرف عليه|صور

سيارة تويوتا كورولا
سيارة تويوتا كورولا موديل ٢٠١٥

يضم السوق المصري للسيارات العديد من أنواع السيارات المختلفة ، التي تناسب أغلب فئات المجتمع المصري ، حيث تمتلك هذه الطرازات العديد من المميزات والتكنولوجيات الحديثة التي تسهل علي سائقها عملية القيادة بالإضافة إلي الشعور بالراحة والأمان ومنها سيارة تويوتا كورولا مستعملة موديل ٢٠١٥.

 سيارة تويوتا كورولا موديل ٢٠١٥

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المواصفات الفنية لسيارة تويوتا كورولا موديل 2015

تستمد سيارة تويوتا كورولا موديل ٢٠١٥ قوتها من محرك سعة 1600 سي سي ، ينتج قوه قدرها 121 حصان ، وعزم اقصي للدوران 154 نيوتن/ متر ، متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 4 سرعات ، وتصل سرعة السيارة القصوى إلي 190 كم/ ساعة ، وتتسارع السيارة من وضع السكون حتي 100كم/ ساعة في مدة زمنية قدرها 12.0 ثانية .

 سيارة تويوتا كورولا موديل ٢٠١٥

مواصفات السلامة والأمان في سيارة تويوتا كورولا موديل 2015

تحتوي سيارة تويوتا كورولا موديل ٢٠١٥ علي العديد من وسائل السلامة والأمان منها ، نظام التحكم بالثبات، ونظام التحكم بتماسك العجلات، ونظام المساعدة على الكبح، ونظام توزيع ضغط المكابح، ونظام تثبيت السرعة، وحساسات استشعار للركن، ونظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات، وأحزمة أمان ، ووسائد هوائية أمامية .

 سيارة تويوتا كورولا موديل ٢٠١٥

المواصفات الداخلية لسيارة تويوتا كورولا موديل 2015

تأتي مقصورة سيارة تويوتا كورولا موديل ٢٠١٥ بالعديد من المميزات منها ، عجلة قيادة متعددة الاستخدامات ، وزر لتشغيل وإيقاف المحرك، وشاشة تعمل باللمس ، ومكيف هواء أوتوماتيك، وستارة خلفية، ومقاعد من الجلد، وذاكرة مقاعد كهربائية، ومسجل CD، ونظام ملاحة، وشاشة عرض، ونظام بلوتوث، ومدخل USB، ومدخل لربط الأجهزة الموسيقية iPod.

 سيارة تويوتا كورولا موديل ٢٠١٥

المواصفات الخارجية لسيارة تويوتا كورولا موديل 2015

تظهر سيارة تويوتا كورولا موديل ٢٠١٥ من الخارج بشكل مميز وأنيق بسبب احتوائها علي ، إطارات مقاس 15 بوصة ، وفتحة سقف ، وإضاءة ضباب أمامية ، وإضاءة أمامية LED، وإضاءة خلفية ، ومرايات جانبية تعمل بالكهرباء ، وشبكة أمامية تحتوي علي شعار تويوتا ، وإشارات بالمرايات لتحديد اتجاه السيارة، وصداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة ، ومقابض أبواب بنفس لون السيارة .

 سيارة تويوتا كورولا موديل ٢٠١٥

سعر سيارة تويوتا كورولا موديل 2015

يتراوح سعر سيارة تويوتا كورولا موديل ٢٠١٥ من 328 الف جنيه ، ويصل إلي 371 ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .

سيارة تويوتا كورولا موديل ٢٠١٥

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