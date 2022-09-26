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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تويوتا توقف تصنيع سياراتها في روسيا.. تفاصيل

تويوتا توقف تصنيع
تويوتا توقف تصنيع سياراتها في روسيا

أعلنت شركة تويوتا اليابانية أنها ستنهي بشكل دائم عمليات تصنيع السيارات بمصنعها في مدينة سانت بطرسبرج الروسية، بسبب حرب روسيا المستمرة مع أوكرانيا، ويمثل هذا القرار جميع عمليات تصنيع سيارات تويوتا في روسيا، وذلك على الرغم من أن الشركة ستحتفظ بوجودها في موسكو لدعم عمليات البيع بالتجزئة.

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 تويوتا توقف تصنيع سياراتها في روسيا

كانت تويوتا قد علقت عملياتها في منشأة سانت بطرسبرج في 4 مارس، بعد أكثر من أسبوع بقليل من شن روسيا غزوها على أوكرانيا، حيث تسببت العقوبات المفروضة على روسيا في انقطاعات شديدة في خطوط الإمداد، على الرغم من أن تويوتا أبقت المصنع في حالة جاهزة للإطلاق خلال الأشهر السبعة الماضية إذا تغيرت الظروف السياسية والاقتصادية.

 

في بيان صادر عن تويوتا في 23 سبتمبر، لا ترى الشركة أي مؤشر على استئناف العمليات في أي وقت قريب، مما يجعل الإغلاق دائمًا، وسيتلقى الموظفون المتأثرون بالإغلاق مساعدة من تويوتا لإعادة التوظيف والتدريب على مهارات جديدة، بما في ذلك الدعم المالي وفق القانون.

 

بدأت تويوتا بناء منشأة سانت بطرسبرج في عام 2005، وبدأ الإنتاج في عام 2007 مع سيارة كامري، ثم توسع لاحقًا ليشمل راف 4 في عام 2016.

 

يمكن لمصنع تويوتا في سانت بطرسبرج بناء 100,000 سيارة سنويًا بكامل طاقته يتم بيعها في المقام الأول داخل روسيا، ثم يتم تصدير بعض النماذج إلى البلدان المجاورة مثل بيلاروسيا، وبالنسبة لمستقبل المصنع، أفادت أخبار السيارات في أوروبا أن تويوتا يمكنها بيع المنشأة على الرغم من عدم وجود شيء رسمي حتى الآن، وصرح متحدث باسم تويوتا أنه إذا تم بيع المصنع، فلن يقوم ببناء نفس إصدارات تويوتا.

 

لا تعني نهاية التصنيع في روسيا أن تويوتا ستغادر البلاد بالكامل، مع المركبات على الطريق وشبكة البيع بالتجزئة في مكانها الصحيح، سيظل صانع السيارات موجودًا في موسكو لخدمة لعملاء تويوتا ولكزس الحاليين، وستتم إعادة هيكلة هذا الجزء من العمل ليناسب الوضع الحالي.

سانت بطرسبرج تويوتا روسيا السيارات حرب أوكرانيا

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