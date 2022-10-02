تويوتا هايلاندر موديل 2022.. سعرها ومواصفاتها في السعودية | صور

تقدم العلامة اليابانية الشهيرة تويوتا أسطول متنوع من السيارات الفاخرة في الأسواق الخليجية بصفة عامة وخاصة السوق السعودي، مما جعلها تتربع على عرش الأكثر تحقيقاً للمبيعات في المنطقة.

تويوتا هايلاندر موديل 2022

تأتي سيارات الكروس أوفر رباعية الدفع على رأس قائمة سيارات تويوتا الأشهر، ومن بينها سيارة تويوتا هايلاندر موديل 2022 التي تعتبر أكبرها حجماً، ومنذ الظهور الأول لها في عام 2000 تمكنت من تحقيق أرقاماً مميزة في مبيعاتها، بفضل ما تتمتع به مزايا متعددة، وحرصت تويوتا على تطويرها على مدار السنوات الماضية وحتى اليوم.

تويوتا هايلاندر موديل 2022

مواصفات تويوتا هايلاندر موديل 2022

تستمد سيارة تويوتا هايلاندر موديل 2022 قوتها من محرك هجين رباعي الأسطوانات، بسعة 2.5 لتر، بقوة تصل الى 240 حصان، وأقصى عزم للدوران يبلغ 237 نيوتن متر، مع قير CVT، اوتوماتيكي.

تويوتا هايلاندر موديل 2022

تأتي السيارة تويوتا هايلاندر موديل 2022 بتصميم خارجي أنيق وعصري يجذب فئة الشباب ويظهر ذلك من خلال الشبك الأمامي باللون الأسود محاط بخطوط من الكروم، وتوسطه شعار العلامة اليابانية الشهير، ومصابيح LED أمامية وخلفية، تتميز بتصميمها النحيف الحاد والذي جاء مسحوباً بشكل واضح باتجاه غطاء المحرك.

جاءت سيارة تويوتا هايلاندر موديل 2022 بمقصورة مميز وبتصميم أنيق، وشاشة كبيرة بقياس 8 بوصة، تدعم آبل كار بلاي وأندرويد اوتو، وشاشة عدادات بقياس 7 بوصة اختيارية، مع مقاعد مريحة من الجلد الفاخر، وكونسول وسطي مميز.

تويوتا هايلاندر موديل 2022

أسعار السيارة تويوتا هايلاندر موديل 2022 في المملكة العربية السعودية

تتوفر السيارة في السوق السعودي بثلاثة فئات وجاءت كالآتي

تويوتا هايلاندر موديل 2022 الفئة الأولى LE HEV بسعر 145,360 ريال.

تويوتا هايلاندر موديل 2022 الفئة الثانية GLE HEV 4X4 بسعر 158,010 ريال.

تويوتا هايلاندر موديل 2022 الفئة الثالثة LTD HEV 4X4 بسعر 190,900 ريال.