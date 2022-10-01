بسعر يتخطى 3 ملايين دولار.. سيارة جيمس بوند تخطف الأضواء في المزاد|صور

تألقت سيارات العلامة التجارية الفارهة أستون مارتن رفقة العميل السري جيمس بوند على مر السنوات الماضية في سلسلة أفلام الأكشن والإثارة الشهيرة التي تعتبر أيقونة من أيقونات السينما البريطانية والعالمية.

أستون مارتن DB5

أستعرض أحدث أفلام جيمس بوند No Time To Die من بطول دانيل كاريج مجموعة من سيارات أستون مارتن تنتمي لعصور متعددة، ففي بداية الفيلم، تعاملنا مع تسلسل مليء بالإثارة يعرض في البداية طراز OG للتجسس، وهو أحد طرازات سيارة DB5 الكلاسيكية.

أستون مارتن DB5

يستخدم جيمس بوند أسلحته الخاصة للهروب من الأشرار في أحد مشاهد الفيلم، تاركًا سيارة أستون القديمة وراءه مع ندوب المعركة، جلبت تلك السيارة المثيرة للغاية مؤخرًا نحو 3.2 مليون دولار في المزاد.

أستون مارتن DB5

بالطبع إنها ليست DB5 حقيقية ولكنها نسخة خاصة صنعت من أجل المشاركة في الفيلم، لكن ذلك لم يمنع هواة جمع السيارات النادرة والحصرية من صرف أموال أكثر من سعر النسخة الأصلية.

وفي حين أنها نسخة طبق الأصل من الناحية الفنية ، فهي واحدة من ثماني سيارات صنعتها أستون مارتن خصيصًا للفيلم.

أستون مارتن DB5

كانت DB5 بمثابة الحدث الرئيسي لمزاد خيري خاص لـ 60 عامًا من جيمس بوند أقيم مؤخرًا في كريستيز بلندن، ولم تكن سيارة أستون مارتن الوحيدة في المزاد، حيث تم بيع سيارة V8 Vantage الكلاسيكية لعام 1981 التي تم استخدامها على الشاشة في فيلم No Time To Die بحوالي 703000 دولار.

أستون مارتن DB5

بينما حصلت سيارة DBS Superleggera 007 Edition الجديدة على 449000 دولار، وجمعت سيارات بوند الثلاث 3.9 مليون دولار، مع ذهاب العائدات إلى عدة جمعيات خيرية مختلفة.

أستون مارتن DB5

قال ماريك ريتشمان ، كبير مسؤولي الإبداع في أستون مارتن: "تفخر أستون مارتن بكونها جزءًا من تاريخ لجيمس بوند ، ويسعدنا الاحتفال بالذكرى الستين ببيع نموذج فريد من أستون مارتن ابتكرناه من أجل No Time To Die".

أستون مارتن DB5

ربما تم دعم المزايدة من خلال فيلم No Time To Die الذي كان آخر أفلام كاريج في سلسلة جيمس بوند، والذي خلف بيرس بروسنان في الدور الأيقوني.