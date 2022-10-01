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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

ضمن أقوى السيارات الألمانية مبيعاً.. مرسيدس تكشف عن أسعار GLC الجديدة| صور

مرسيدس GLC موديل
مرسيدس GLC موديل 2023

كشفت العلامة التجارية الألمانية مرسيدس بينز عن أحدث أسعار الجيل الثاني سيارة الكروس أوفر الهجينة GLC موديل 2023 والتي يبدأ سعرها بـ 58 ألف دولار.

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مرسيدس GLC موديل 2023

تتميز GLC موديل 2023 عن الجيل السابق بتصميم داخلي أكثر فخامة، وتكتسب مجموعة جديدة من خيارات المحركات الهجينة فقط في المملكة المتحدة، مع منظومة محركات هجينة، توفر لها نطاقًا كهربائيًا يزيد عن 62 ميلًا.

 

تبدأ أسعار GLC الجديدة من 58 ألف دولار للطرازات المبتدئة، وترتفع إلى 80 ألف دولار لمجموعة نقل الحركة الهجينة الخفيفة في أعلى مواصفات النموذج.

مرسيدس GLC موديل 2023

تقدم مرسيدس ثلاثة مستويات من سيارة الكروس أوفر GLC تبدأ بطراز مع AMG Line ، والذي يتضمن نظام التعليق الرياضي، والمقاعد الرياضية، وأحدث جيل من نظام المعلومات والترفيه MBUX مع شاشات مزدوجة عالية الدقة، وميزات التصميم الخارجي من الكروم.

 

تكتسب سيارات AMG Line Premium Plus التي تتصدر النطاق كماليات أخرى مثل شاشة العرض الأمامية الكاملة والمصابيح الأمامية الذكية وتنجيد الجلد الأسود بشكل قياسي.

 

مرسيدس GLC موديل 2023

منذ إطلاق الجيل الأول من سيارات الدفع الرباعي الفاخرة في عام 2015 ، شهدت مرسيدس نموًا في المبيعات العالمية لسيارة GLC لتصل إلى ما يقرب من 2 مليون سيارة، وهي واحدة من أقوى طرازات السيارات الألمانية مبيعًا.

 

تم تطويرها جنبًا إلى جنب مع أحدث طراز من الفئة C ، والتي تشترك معها في جزء كبير من مجموعتها الميكانيكية ومجموعة المحركات ، وتستند منافستها Audi Q5 و BMW X3 و Jaguar F-Pace  إلى أحدث تجسيد لمنصة MRA من مرسيدس-بنز.

 

وتدعم المنصة الجديدة بنية كهربائية أكثر تقدمًا من المنصة التي استخدمتها سيارة الجيل، مما يوفر الأساس لمجموعة من الميزات الجديدة، بما في ذلك التوجيه الاختياري بالعجلات الخلفية لأول مرة بالإضافة إلى أحدث جيل من أنظمة مساعدة السائق.

 

يعتبر تصميم GLC الجديد أكثر تطوراً من كونه ثورياً ، بمظهر يقوم بتحديث النسخة الأصلية بسطح أكثر سلاسة وتفاصيل جديدة دون أن تبتعد كثيراً عن سابقتها.

مرسيدس GLC موديل 2023

كما كان من قبل ، سيتم تقديم الطراز الجديد مع اختيار هيكلين، سيارة GLC SUV الأولية الموضحة هنا وخليفة لسيارة Mercedes-Benz GLC Coupe الرياضية ، والتي من المقرر طرحها في عام 2023.

 

تشمل الإشارات الخارجية الرئيسية شبكة أمامية أكبر ونجمة ثلاثية الرؤوس بارزة في المقدمة، وتم أيضًا إعادة تشكيل المصابيح الأمامية (الاختيارية مع وظيفة الإضاءة الرقمية من مرسيدس-بنز) ، في حين أن المصد يحصل على هيكل أكبر من ذي قبل.

 

يتلقى الجزء الخلفي مصابيح LED خلفية أنحف، وتتراوح العجلات من 18 بوصة قياسية إلى 20 بوصة اختيارية، ويمكن للمشترين الاختيار بين التصميم القياسي وحزمة تصميم AMG الاختيارية ، كما هو موضح في النموذج المصور هنا.

جاءت قياسات السيارة بطول 4716 ملم، وعرض 2075 ملم وارتفاع 1650 ملم ، ويبلغ طول GLC الجديد 60 ملم، و 21 ملم أضيق و 4 ملم أقل من سابقتها، كما تتلقى قاعدة عجلات أطول بمقدار 15 ملم عند 2888 ملم.

 

تم التخطيط مرة أخرى لنسخة ذات قاعدة عجلات طويلة من النموذج الجديد للسوق الصينية، على الرغم من أن تفاصيل أبعادها لم يتم الكشف عنها بعد.

 

سيتم إنتاج GLC الجديدة التي تحمل الاسم الرمزي  X254، مبدئيًا بمحركين رباعي الأسطوانات عبر ستة طرز مختلفة، وتتميز جميعها بالدفع الرباعي القياسي 4Matic .

مرسيدس GLC موديل 2023

ستعتمدGLC200  و GLC300 على نسخة هجينة معتدلة من محرك البنزين M254  بشاحن توربيني سعة 2.0 لتر من مرسيدس-بنز والذي يولد قوة 201 حصانًا و 255 حصانًا ، مع 23 حصانًا مضافًا من محرك بدء تشغيل متكامل بجهد 48 فولت.

 

تحظى السيارة GLC220d بشعبية كبيرة في المملكة المتحدة، وتتلقى محرك OM654M الجديد سعة 2.0 لتر بشاحن توربيني، والذي يولد قوة 194 حصانًا مع نفس محرك بدء التشغيل المتكامل مثل أشقائه البنزين.

 

يتلقى الجيل الثاني من سيارات الدفع الرباعي أيضًا ثلاثة محركات هجينة قياسية جديدة تعمل بالكهرباء، في طرازاتGLC300e  و GLC400e طراز GLC200 و GLC300 بمحرك بنزين سعة 2.0 لتر يعمل بشاحن توربيني ينتج قوة 201 حصانًا و 248 حصانًا، ويوفر المحرك الكهربائي المثبت بعلبة التروس أيضًا 134 حصانًا، لتصل القوة النهائية للمنظومة الهجينة 308 حصانًا و 375 حصانًا.

 

يتستقبل طراز GLC300de اللذي يعمل بالديزل والكهرباء نفس محرك الديزل بسعة 2.0 لتر بشاحن توربيني مثل محرك GLC220d بقوة 194 حصانًا بالإضافة إلى نفس علبة التروس الكهربائية المثبتة بقوة 134 حصانًا مثل GLC300e و GLC400e ، مما يمنحها إجمالي قوة يبلغ 329 حصانًا.

مرسيدس GLC موديل 2023

 

تحقق الطرازات الهجينة الجديدة التي تعمل بالكهرباء نطاقًا كهربائيًا خالصًا يتراوح بين 65 و 75 ميلاً لطراز GLC300e ، بينما يحقق طراز GLC300de وطراز GLC400e مدى يصل الى 63 و 73 ميلاً، ويمكن تحقيق الشحن حتى 11 كيلو وات على نظام التيار المتردد أو ما يصل إلى 60 كيلو وات على نظام التيار المستمر. 

 

ومن المقرر في عام 2023 إطلاق نموذجان يحملان شارة AMG رباعي الأسطوانات، وهي تشمل سيارة GLC43 جديدة بقوة 402 حصاناً مع محرك البنزين سعة 2.0 ليتر مع شاحن توربيني خفيف مثل سيارة مرسيدس- AMG C43 التي تم كشف النقاب عنها مؤخرًا.

 

في الداخل، تعتمد GLC موديل 2022 بشكل كبير على أحدث تصميم للفئة C، حيث تأتي شاشة عدادات قياس 12.3 بوصة وشاشة عرض مركزية مقاس 11.9 بوصة مع عجلة قيادة متعددة الوظائف وفتحات تهوية مصممة حديثًا.

 

تقول مرسيدس-بنز إنها زودت السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الجديدة بمواد عالية الجودة في محاولة لرفع مستوى الفخامة والراحة.

 

زادت سعة صندوق الأمتعة بمقدار 50 لترًا إلى 600 لترًا اسميًا أسفل ستارة الحمولة في الخلف، يتم تضمين فتح الباب الخلفي Easy Pack بلمسة واحدة بشكل قياسي، ومن بين الخيارات وحدة عرض رأسية جديدة وسقف زجاجي بانورامي ونظام صوت محيطي Burmester بقوة 710 واط مع 15 مكبر صوت.

 

 

GLC الكروس اوفر مرسيدس AMG Line amg BMW X3

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