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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بقوة 789 حصانا.. فيراري تكشف عن سيارة SP51 الحصرية | صور

فيراري SP51
فيراري SP51

كشفت شركة فيراري الإيطالية عن أحدث سيارتها الحصرية المصممة حسب الطلب، والتي تعتمد على نفس منظومة نقل الحركة الخاصة بسيارة فيراري 812 جي تي إس، وتأتي بمحرك قوي يضخ 789 حصاناً.

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فيراري SP51

يُطلق علي السيارة الجديدة SP51 ، والتي سميت لكونها السيارة الخاصة بالمشروع الخاص رقم 51 للشركة، وتم بناؤها لمرة واحدة لعميل من تايوان، وتأتي مع مجموعة من الميزات الفريدة بما في ذلك المصابيح الأمامية المصممة خصيصا، والعجلات المقطوعة بالماس والتي تأتي بطلاء Rosso Passionale.

فيراري SP51

تشترك السيارة الجديدة في جميع دعائمها مع 812 GTS ، بما في ذلك تصميمها وهيكلها ومحرك V12 بسعة 6.5 لتر، والذي يصل إلى 8500 دورة في الدقيقة، على الرغم من عدم الإفصاح عن تفاصيل الأداء بعد، من المتوقع أرقامًا مماثلة لسيارة 812 دون، حيث يصل زمن التسارع الى 3.0 ثانية من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة، وسرعة قصوى تبلغ 211 ميل في الساعة.

 

فيراري SP51

من الخارج ، تم إعطاء السيارة فيراري SP51 مظهرها الخاص بينما لا يزال من المعروف أنها السيارة الخارقة التي تعتمد عليها، كما قالت فيراري، بما في ذلك تصميمها بدون سقف، على الرغم من أن السيارة الفريدة من نوعها لا تحصل على سطح صلب قابل للطي مثل شقيقتها.

فيراري SP51

تم إنشاء الهيكل من قبل مركز فيراري للتصميم، وهو في الغالب مصنوع من ألياف الكربون، مع أكثر ميزاته إثارة والتي تأتي على شكل شريط طويل باللونين الأزرق والأبيض، ويذكرنا بـ 458 سبيشيال وشارات سيارة فيراري  S 410 موديل 1955، ومن الداخل تأتي مطابقة تقريبًا لسيارة 812 GTS، مع ظهور الكانتارا الأحمر البارز.

 

واجه المهندسون تحديًا بسبب عدم وجود سقف، وتم تكليفهم بجعلها ديناميكية هوائية قدر الإمكان، مع وجود فتحات في الأمام والخلف تساعد على توجيه الهواء والاحتماء أسفل السيارة لزيادة القوة السفلية.

فيراري SP51

لم تذكر فيراري أي سعر للسيارة، ولا أي إحصائيات رسمية، على الرغم من أنها لا تفعل ذلك عادةً في السيارات الحصرية، تتبع سيارة SP51موديلات فيراري الأخرى المصممة حسب الطلب، بما في ذلك SP48 المستندة إلى سيارة F8 و SP2 Monza الخالية من الزجاج الأمامي.

فيراري SP51 812 GTS V12 SP2 Monza

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