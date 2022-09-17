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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بعد الزيادات الجديدة .. القائمة الكاملة لأسعار سيارات تويوتا في مصر

أحدث اسعار سيارات
أحدث اسعار سيارات تويوتا

شهدت القائمة السعرية لإصدارات شركة تويوتا المقدمة بالسوق المصري، بعض التغييرات الخاصة بالقيمة التسويقية لعدد من الطرازات والفئات المقدمة محليًا، حيث تتراوح نسبة الزيادة بداية من 30 الف جنيه حتى 200 الف جنيه.

سعر تويوتا CHR الرياضية بعد الزيادة الأخيرة .. صور

تخطت المليون.. أسعار تويوتا فورتشنر 2023 |صور

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري قائمة بأحدث أسعار سيارات تويوتا بعد الزيادة الجديدة

أحدث اسعار سيارات تويوتا

1 – تويوتا روميون موديل 2022 

 

الفئة الأولى تويوتا روميون موديل 2022 بسعر 390 ألف جنيه بدلاً من 350 ألف جنيه.

الفئة الثانية تويوتا روميون موديل 2022 بسعر 420 ألف جنيه بدلاً من 380 ألف جنيه.

أحدث اسعار سيارات تويوتا

2 – تويوتا راش موديل 2022 

 

الفئة الأولى تويوتا راش موديل 2022 بسعر 440 ألف جنيه بدلاً من 410 ألف جنيه.

الفئة الثانية تويوتا راش موديل 2022 بسعر 470 ألف جنيه بدلاً من 430 ألف جنيه.

أحدث اسعار سيارات تويوتا

3 – تويوتا CHR موديل 2022 

 

تقدم السيارة تويوتا CHR موديل 2022 من خلال فئة واحدة، مع قيمة سعرية قدرها 600 ألف جنيه بدلًا من 525 ألف جنيه.

أحدث اسعار سيارات تويوتا

4 - تويوتا فورتشنر موديل 2023 

 

الفئة الأولى تويوتا فورتشنر موديل 2023 بسعر مليون و140 ألف جنيه بدلاً من 990 ألف جنيه.

الفئة الثانية تويوتا فورتشنر موديل 2023 بسعر مليون و290 ألف جنيه بدلاً من مليون و140 ألف جنيه.

الفئة الثالثة تويوتا فورتشنر موديل 2023 بسعر مليون و390 ألف جنيه بدلاً من مليون و190 ألف جنيه.

أحدث اسعار سيارات تويوتا

5 – تويوتا كورولا موديل 2022 

 

الفئة الأولى تويوتا كورولا موديل 2022 بسعر 440 ألف جنيه بدلاً من 387 ألف جنيه.

الفئة الثانية تويوتا كورولا موديل 2022 بسعر 475 ألف جنيه بدلاً من 425 ألف جنيه.

الفئة الثالثة تويوتا كورولا موديل 2022 بسعر 520 ألف جنيه بدلاً من 460 ألف جنيه.

الفئة الرابعة تويوتا كورولا موديل 2022 بسعر 550 ألف جنيه بدلاً من 480 ألف جنيه.

الفئة الخامسة تويوتا كورولا موديل 2022 بسعر 570 ألف جنيه بدلاً من 500 ألف جنيه.

الفئة السادسة تويوتا كورولا موديل 2022 بسعر 600 ألف جنيه بدلاً من 525 ألف جنيه.

الفئة السابعة تويوتا كورولا موديل 2022 بسعر 634 ألف جنيه بدلاً من 534 ألف جنيه.

أحدث اسعار سيارات تويوتا

6 – تويوتا بيلتا موديل 2022 

 

الفئة الأولى تويوتا بيلتا موديل 2022 بسعر 360 ألف جنيه بدلاً من 320 ألف جنيه.

الفئة الثانية تويوتا بيلتا موديل 2022 بسعر 405 ألف جنيه بدلاً من 365 ألف جنيه.

أحدث اسعار سيارات تويوتا

7 – تويوتا ياريس موديل 2022 

 

الفئة الأولى تويوتا ياريس موديل 2022 بسعر 475 ألف جنيه بدلاً من 445 ألف جنيه.

الفئة الثانية تويوتا ياريس موديل 2022 بسعر 495 ألف جنيه بدلاً من 445 ألف جنيه.

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