عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

زيادة في أسعار تويوتا روميون العائلية موديل 2022.. تفاصيل

تويوتا روميون موديل
تويوتا روميون موديل 2022

ارتفعت من جديد أسعار السيارة تويوتا روميون موديل 2022 داخل السوق المحلي، وذلك بقيمة قدرها 40 ألف جنيه، لتشمل جميع الفئات المطروحة محليًا من تلك النسخة والتي تنتمي إلى فئة السيارات العائلية متعددة الأغراض MPV.

خفيفة الوزن بقوة 300 حصان .. تويوتا تصدر GR ياريس موريزو الرياضية

تويوتا راش موديل 2022.. أسعارها ومواصفاتها في السعودية | تفاصيل

وفي اطار هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري اسعار السيارة تويوتا روميون موديل 2022 بعد الزيادة الاخيرة 

تويوتا روميون موديل 2022 

تصل السرعة القصوى للسيارة تويوتا روميون موديل 2022 إلى 175 كيلومتر/ساعة، بينما يمكنها الانطلاق من وضع الثبات 0 حتى الوصول لسرعة 100 كم/ساعة، خلال فترة زمنية تستغرق 13.5 ثانية، حيث دعمت بمحرك 1500 سي سي، 4 سلندر.

تويوتا روميون موديل 2022 

ويستطيع محرك السيارة تويوتا روميون موديل 2022 انتاج قوة قدرها 103 حصان، و 138 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بينما يبلغ متوسط استهلاكها من الوقود بنسبة 6.3 لتر، عندما تقطع السيارة مسافات تصل إلى 100 كيلومتر.

تويوتا روميون موديل 2022 

وتنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الامامي للسيارة تويوتا روميون موديل 2022 عبر ناقل حركة أوتوماتيكي الاداء مكون من 4 سرعات، بينما يبلغ قياسات السيارة الهيكلية نحو 4265 مم للطول الكلي، و 1695 مم للعرض، وبارتفاع يقدر بـ 1685 مم، كما تضم السيارة مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 482 لتر، و 45 لتر سعة خزان الوقود.

تويوتا روميون موديل 2022 

الاسعار الرسمية للسيارة تويوتا روميون موديل 2022 

 

الفئة الأولى تويوتا روميون موديل 2022 بسعر 390 ألف جنيه بدلًا من 350 ألف جنيه.

الفئة الثانية تويوتا روميون موديل 2022 بسعر 420 ألف جنيه بدلاً من 380 ألف جنيه.

تويوتا روميون موديل 2022 
تويوتا روميون تويوتا روميون أسعار السيارة تويوتا روميون موديل 2022 تويوتا روميون موديل 2022 أسعار السيارة تويوتا روميون موديل 2022

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحقوا اشتروا.. انهيار مفاجئ في أسعار الذهب اليوم السبت 17-9-2022

الزمالك يضم صفقة جديدة.. تفاصيل

بعد ارتفاعه 21 قرشًا.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم

هل تم الحجز على ممتلكاته.. حقيقة إفلاس الفنان أحمد الفيشاوي

تراجع الذهب عالميًا.. وهذا سعر عيار 21 الآن في مصر

خانه التوفيق.. هجوم ناري من نجم الأهلي السابق على مصطفى يونس

بعد معاناة 18 عاما.. زيادة على إجمالي المعاش وهؤلاء مستحقون له| تفاصيل

19 قرشا ارتفاعا.. سعر الدولار في مصر اليوم السبت 17-9-2022

ترشيحاتنا

الصحة : إطلاق 5 قوافل طبية بالمحافظات ضمن حياة كريمة

أيام قليلة ونودع الصيف.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 17-9- 2022

مجلس أمناء الحوار الوطني يضع اليوم لائحة إجراءات عمل اللجان الفرعية

أدعية قرآنية مجربة لفك الكرب وزيادة الرزق وفتح أبواب الخيرات

جون كيري: مجهودات مصرية أمريكية لإطلاق مبادرة للتكيف على هامش cop27

الحقوا اشتروا.. انهيار مفاجئ في أسعار الذهب اليوم السبت 17-9-2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جوزوني حد مش من ديانتي| حكايات نيرمين الفقي مع الزواج ومواصفات رجل أحلامها

إحداهن بمايوه جريء وأخرى بفستان ملفت.. إطلالات مشاهير أثارت الجدل خلال الأسبوع|شاهد

بعد 8 سنوات.. إمرأة هندية تكتشف أن زوجها "سيدة"

مازال سليمًا.. اكتشاف أقدم قلب في التاريخ عمره 380 مليون سنة

فيديو

رشوان توفيق يوجه رسالة لـ محمد رمضان : عيب وميصحش

باكل مكرونة وبيتزا ومانجا بالليل..وصفة سماح أنور السحرية للحفاظ على وزنها

فى عيد ميلاد ملكة التلقائية.. حقيقة اعتزال عبلة كامل وسر الهجوم عليها

كلاكيت ثاني مرة.. تسريب أغنيتين من ألبوم شيرين عبد الوهاب.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد شعبان

الفيس بوك وحرب المعلومة

د . مجدى بدران

النيكل.. السبب الأكثر شيوعًا لحساسية المعادن

مجدي أبوزيد

مصر وألمانيا.. 70 عاماً من التعاون المثمر والبناء

د.هادي التونسي

الدور المجتمعي لشخصية رائدة

د.عمرو الديب

نحو عالم بعيد عن هيمنة الأمم المتحدة

د.فاطمة الزهراء رمضان

الشباب هم قادة وسفينة التغيير

د نورهان موسى

لماذا الحوار الوطني؟

النائبة عفاف زهران

قمة المناخ.. انطلاقة مصرية جديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ