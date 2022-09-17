زيادة في أسعار تويوتا روميون العائلية موديل 2022.. تفاصيل

ارتفعت من جديد أسعار السيارة تويوتا روميون موديل 2022 داخل السوق المحلي، وذلك بقيمة قدرها 40 ألف جنيه، لتشمل جميع الفئات المطروحة محليًا من تلك النسخة والتي تنتمي إلى فئة السيارات العائلية متعددة الأغراض MPV.

وفي اطار هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري اسعار السيارة تويوتا روميون موديل 2022 بعد الزيادة الاخيرة

تويوتا روميون موديل 2022

تصل السرعة القصوى للسيارة تويوتا روميون موديل 2022 إلى 175 كيلومتر/ساعة، بينما يمكنها الانطلاق من وضع الثبات 0 حتى الوصول لسرعة 100 كم/ساعة، خلال فترة زمنية تستغرق 13.5 ثانية، حيث دعمت بمحرك 1500 سي سي، 4 سلندر.

تويوتا روميون موديل 2022

ويستطيع محرك السيارة تويوتا روميون موديل 2022 انتاج قوة قدرها 103 حصان، و 138 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بينما يبلغ متوسط استهلاكها من الوقود بنسبة 6.3 لتر، عندما تقطع السيارة مسافات تصل إلى 100 كيلومتر.

تويوتا روميون موديل 2022

وتنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الامامي للسيارة تويوتا روميون موديل 2022 عبر ناقل حركة أوتوماتيكي الاداء مكون من 4 سرعات، بينما يبلغ قياسات السيارة الهيكلية نحو 4265 مم للطول الكلي، و 1695 مم للعرض، وبارتفاع يقدر بـ 1685 مم، كما تضم السيارة مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 482 لتر، و 45 لتر سعة خزان الوقود.

تويوتا روميون موديل 2022

الاسعار الرسمية للسيارة تويوتا روميون موديل 2022

الفئة الأولى تويوتا روميون موديل 2022 بسعر 390 ألف جنيه بدلًا من 350 ألف جنيه.

الفئة الثانية تويوتا روميون موديل 2022 بسعر 420 ألف جنيه بدلاً من 380 ألف جنيه.