قائمة ستانفورد..14 عالما بالطاقة الذرية ضمن أفضل 2% من الباحثين في العالم

صرح الدكتور عمرو الحاج – رئيس هيئة الطاقة الذرية بأنه قد تم إدراج 14 عالمًا من علماء هيئة الطاقة الذرية في قائمة أفضل 2% من العلماء حول العالم وذلك طبقاً لمؤشرات الاقتباس المركبة للباحثين وذلك وفق القائمة السنوية التي تصدرها جامعة ستانفورد الأمريكية.

وتعتمد القائمة على قاعدة البيانات التي أنشأتها جامعة ستانفورد الأمريكية والتي تتضمن أعلى 2% من العلماء في العالم من مختلف المجالات والذي يتم ترتيبهم على أساس عدد الأبحاث المنشورة من أول سنة للنشر إلى العام الحالي، وأيضاً عدد الاستشهادات الكلية والنوعية في كل تخصص وعدد الاستشهادات من المراجع والأبحاث المرجعية والكتب وعدد الأبحاث التي تم تحكيمها عالمياً ودولياً وقد استخدمت قاعدة بيانات Scopus التابعة للناشر العالمى Elsevier لإستخراج هذه المؤشرات المتنوعة بهذه القائمة، ومنها النشر العلمى العالمى ومؤشر H، والتأليف المشترك، وصولًا إلى مؤشر الاقتباس المركب. ويذكر أن هذه القائمة تضم ‏‏‏علماء من مختلف بلدان العالم في 22 مجالًا علمياً متنوعا و176 تخصصا فرعيا.

ويجدر الإشارة بأنه يتم عرض بيانات منفصلة عن الحياة المهنية للباحثين، ويتم أيضًا توفير النسب المئوية الخاصة بمجال الأبحاث الرئيسي والفرعي لجميع العلماء الذين لديهم 5 أوراق بحثية على الأقل. ويتم تحديث بيانات المهنة حتى نهاية عام 2021 وتتعلق بيانات السنة الأخيرة الفردية بالاقتباسات المتلقاة خلال العام الميلادي 2021.

ويستند الاختيار على أفضل 100000 عالم حسب الدرجة c (مع الاستشهادات الذاتية وبدونها) أو النسبة المئوية رتبة 2٪ أو أعلى في المجال الفرعي.



وقد تم مشاركة 195 ألف عالم في قاعدة البيانات المهنية و حوالي 200 ألف عالم في مجموعة بيانات العام الأخير.

وتعتمد القائمة للعام الحالي 2022 على أخر بيانات مدخلة حتى سبتمبر 2022 من Scopus .

وتشمل القائمة لهذا العام كلاً من العلماء بهيئة الطاقة الذرية وهم :

الدكتور هشام فؤاد علي – رئيس هيئة الطاقة الذرية الأسبق والحاصل على جائزتى الدولة التشجيعية والتقديرية ووسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى و جائزة النيل للعلوم لعام 2019 وهي أعلى جائزة علمية تمنح في المجال العلمي في مصرويعتبر من الرعيل الأول للعلماء المصريين فى مجال الطاقة الذرية الذي ما زال يثري بعلمه وعطائه على جميع المستويات العلمية والبحثية والتطبيقية حتى الآن.

الدكتور السيد عبد العزيز حجازي – رئيس المركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الاشعاع الأسبق وصاحب المدرسة العلمية في مجال كيمياء البوليمرات بالمركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الاشعاع.

الدكتور حسن أحمد عبد الرحيم – نائب رئيس هيئة الطاقة الذرية الأسبق للتدريب والتعاون الدولي، وصاحب المدرسة العلمية في مجال الكيمياء الاشعاعية بالمركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الاشعاع.

الدكتورمحمد عبد المطلب عبد الرحمن فايز - استاذ الكيمياء الاشعاعية - ووكيل شعبة انتاج النظائر والمصادر المشعة - مركز المعامل الحاره.

الدكتور مصطفى محمد حامد - استاذ الكيمياء غير العضويه - ورئيس قسم الكيمياء التحليلية والرقابة - بمركز المعمل الحاره.

الدكتور حسام الدين مصطفى صالح - أستاد كيمياء معالجة النفايات - ورئيس قسم النظائر المشعة - بمركز البحوث النووية.

الاستاذ الدكتور مصطفي محمد سليمان غراب - أستاذ الكيمياء العضوية التطبيقية – بقسم البحوث الدوائية والاشعاعية - بالمركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الاشعاع.

الدكتور أحمد إبراهيم البطل - استاذ الميكرو بيولوجيا التطبيقيه والتكنولوجيا الحيويه والنانو تكنولوجى بقسم البحوث الدوائية الإشعاعية - بالمركز القومى لبحوث وتكنولوجيا الاشعاع.

الدكتورة رحاب عثمان محمد السيد عبد الرحمن - استاذ الهندسه النوويه الكيميائية - بقسم معالجة النفايات المشعة - مركز المعامل الحاره.

الدكتور محمود حمدي سند - أستاذ الكيمياء الاشعاعية - بقسم المركبات المركمه - بمركز المعامل الحارة.

الدكتور غريب السيد الصياد - مدرس الميكروبيولوجيا الطبية والنانوتكنولوجى - بقسم البحوث الدوائية الإشعاعية - بالمركز القومى لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع .

الدكتور محمد محمدى غباشي - استاذ مساعد كيمياء البوليمرات والنانوتكنولوجى- المركز القومى لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع.

الدكتور محمد أبراهيم أحمد عبد المقصود - مدرس الوقاية الإشعاعية - بقسم الفيزياء الإشعاعية - بالمركز القومي لبحوث و تكنولوجيا الإشعاع .

الدكتور عبدالمنعم عيد عبدالمنعم - مدرس فسيولوجيا الدواجن بمركز البحوث النووية والحاصل على جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الزراعية.

وقد هنأ الدكتورعمرو الحاج – رئيس الهيئة العلماء ، وصرح بأن هذه القائمة تمثل أفضل النماذج المشرفة للمدرسة العلمية النووية بهيئة الطاقة الذرية والتي تشمل رواداً من أعلام الطاقة الذرية بالإضافة إلى جيل الشباب والوسط والذين يحملون رسالة تأكيد لأصالة المدرسة العلمية بالهيئة وتجدد الأجيال العلمية المتميزة على مر العصور في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية والتي تسعى دائما لرفعة مكانة الهيئة في المستوى المحلي والدولي.

كما أوضح الحاج بأن هذا التميز لعلماء الهيئة هو نتاج خطة واضحة لرؤية الهيئة في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية والتي تم وضعها والعمل عليها وتوفير كافة الإمكانيات للتحول بها للوصول إلى أعلى مكانة علمية وبحثية وتطبيقية في هذا المجال، هذا بالإضافة إلى السعي لتطوير جودة ونوعية الأبحاث العلمية المنشورة دوليًا من حيث الكم والكيف، فضلًا عن تطوير المعامل وتشكيل الفرق البحثية ودعمها، وكذلك السعي لدى جميع أجهزة الدولة لتقديم حزمة من الحوافز لأعضاء هيئة التدريس والباحثين وجميع العاملين بالهيئة للمنافسة وختاماً، أهتمام الهيئة بنقل الخبرات من الرعيل الأول من علمائها لجيل الشباب.

وصرح الدكتور شريف الجوهري المتحدث الرسمي للهيئة بأنه للعام الرابع على التوالي استطاع علماء الهيئة تحقيق ذلك الأنجاز العلمي المتميز والذي يدعم تقدم الهيئة بالتصنيفات العلمية الدولية. كما أنه يساعد على التنافس الجاد بين شباب علماء الهيئة ويؤكد على استمرار عطاء جيل الرواد من العلماء الذين ساهموا ومازالوا يساهمون بعطائهم ونقل خبراتهم للأجيال الشابة الجديدة وتقدير الهيئة المستمر لهم، وأن الهيئة تسعى بجميع قياداتها لدى جميع أجهزة الدولة لدعم الباحثين بكافة الإمكانيات اللازمة لزيادة عدد الأبحاث والمشاركة الدولية لتحقيق مراكز متقدمة بالتصنيفات الدولية بمختلف التخصصات.