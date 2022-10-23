استبعاد عبد الله جمعة من قائمة الزمالك للقاء سيراميكا كليوباترا

استبعد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا عبد الله جمعة الظهير الأيسر للأبيض من القائمة التي ستخوض مباراة سيراميكا كليوباترا المقرر لها في الخامسة مساء اليوم الأحد باستاد القاهرة، في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

ويضم تشكيل الزمالك كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - أحمد فتوح

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - زكريا الوردي - عمر جابر - إمام عاشور - أحمد مصطفى "زيزو"

خط الهجوم : سيف الجزيري.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد صبحي وسيد عبد الله "نيمار" وعمرو السيسي ويوسف إبراهيم "اوباما" ومحمود عبد الرازق" شيكابالا" وسيف جعفر ومصطفى شلبي ويوسف أسامة نبيه وسامسون أكينولا.