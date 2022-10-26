السباح العالمى لويس بوغ راعي المحيطات يصل الغردقة لعبور البحر الأحمر أفقيا

بالإنابة عن اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر استقبل اللواء محمد البندارى السكرتير العام السباح لويس بوغ راعى المحيطات بالامم المتحدة ، وذلك برعاية جمعية المحافظة على البيئة "هيبكا" ظهر اليوم بمارينا مدينة الغردقة ، بعد عبوره اكثر من منتصف الطريق لأول رحلة سباحة تقطع البحر الاحمر افقيا .

أعرب البندارى عن سعادته باستقبال السباح لويس بوغ العالمى بمدينة الغردقة ، مشيدا بدورة فى حماية البيئة والمحيطات وحملته لحماية 30% منها.

ووجه البنداري له التحية على اجتيازه منتصف الطريق والذى يبلغ طوله 120 كيلو متر عبر مياه البحر الاحمر بدءا من الساحل السعودى وصولا للشاطئ المصرى بمدينة الغردقة.

وأكد البنداري أهمية تلك الحملة فى هذا الوقت تزامنا مع مؤتمر قمة المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ ، لالقاء الضوء على اهمية الشعب المرجانية ، والتى تدعم 25% من الحياه فى المحيطات.

وأوضح البنداري أنه إذا فقدنا شعابنا المرجانية فلن ندفع فقط آلاف الانواع الى الانقراض بل سنفقد نظاما بيئيا كاملا نعتمد عليه ، وسيكون حدث غير مسبوق فى تاريخ البشرية.

وأشار إلى أن جهود الدولة فى الاستعداد لمؤتمر قمة المناخ لخروجه بالصورة التى تعكس للعالم جهود مصر فى دعم قضايا تغير المناخ ، ودورها مع المجتمع الدولى فى مواجهة التحديات المرتبطة بظاهرة التغير المناخى ، وهو الحدث الذى ينتظره العالم فهو القمة الأهم لمواجهة خطر التغير المناخى ، والأضرار الجسيمة التى تعانى منها كل الدول والمجتمعات وقطاعات النشاط الاقتصادي .

و مع قرب انطلاق مؤتمر قمة المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ ، يعبر بوغ البحر الاحمر سباحة افقيا لاول مرة فى العالم . بهدف جذب انظار العالم حول قضية تأثير التغير المناخى على الشعاب المرجانية باعتبارها الداعم الرئيسي للتنوع البيولوجى بالبحر الاحمر ، حيث يعد البحر الاحمر موطنا للعديد من الشعاب المرجانية الاكثر تنوعا فى العالم ، كما انها الاكثر مقاومة للتغيرات المناخية ، لتسلط الرحلة الضوء على سرعة تأثير ازمة المناخ قبل COP27 ، ليحث العالم على خفض الانبعاثات ، كما يدعو بوغ الى حماية 30% من محيطات العالم 2030 .

غادر لويس بوغ الشواطئ السعودية فى11 اكتوبر 2022 ، ليصل الى الغردقة اليوم 26 اكتوبر 2022 ، مر خلالها بشرم الشيخ و بكل ما حول اقصى نقطة فى الجنوب من شبه جزيرة سيناء ، ثم عبر القناة الملاحية بجنوب خليج السويس ، انضم اليه سباحون من السعودية ومصر وهما الدكتورة مريم صالح بن لادن ، لتصبح أول إمرأة عربية سعودية تسبح من السعودية لمصر ، كما انضم له الدكتور مصطفى زكى الشهير ب "زودياك " للسباحة ، والذى قال عنه لويس " انه يبقينى متحمسا فى اصعب ظروف البحر " . هذا ومن المتوقع ان تستغرق السباحة التى تبلغ مسافتها 120 كيلو مترا 16 يوما ، يسبح فيهم لويس مابين 6 كيلو مترات و 10 كيلو مترات فى اليوم ، حسب الظروف الجوية .

يعتبر لويس سباح القدرة على التحمل و راعى برنامج الامم المتحدة للبيئة للمحيطات فى عام 2014 ، وهو رائدا للسباحة فى اكثر النظم البيئية ضعفا على وجه الارض كحملة لحمايتها ، كما انه اول شخص يسبح عبر القطب الشمالى ، كما ساعد فى حماية اكثر من 2 مليون كيلو متر مربع من المحيطات المعرضة للخطر ، ويعمل الآن على حماية 30% من محيطات العالم بحلول 2030 . حيث قام بالسباحة على طول القناة الانجليزية فى عام 2018 ، داعيا المملكة المتحدة لحماية 30% من المحيطات ، اصبحت المملكة بعدها اول اقتصاد رئيسى يلتزم بهذا الهدف ، وانضمت 128 دولة لهذه الدعوة مما يجعلها اكبر حملة للحماية فى التاريخ .