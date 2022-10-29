نشرة الفن : إليسا تدعم شيرين عبد الوهاب بهذه الطريقة.. مروان بابلو يرمي المايك ويغادر المسرح في أحدث حفلاته

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية ، نستعرض ابرزها فى السطور التالية .

انقضت الليلة التاسعة من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية 31 وجاءت بمذاق جبل الشام ، فعلى مسرح النافورة وبقدرات صوتية فائقة قدم النجم عاصى الحلانى بمصاحبة فرقة الحفني بقيادة المايسترو هشام نبوي مجموعة من اعماله الخاصة التى بثت الحيوية فى ارجاء المسرح وتجاوب معها الجمهور بالتصفيق والهتاف كان منها بحبك وبغار ، وانى مارق مريت ، غالي ، القرار ، أدمنت هواكي ، الهوا طاير ، قولى قولى ، احكى لحبيبى ، مالى صبر ، زعلان منك يا دنيا ، ضحكة حبيبي ، ضلي معي ، وإن كان عليا ، ست الستات ، موال هواره الى جانب سواح ، ميل واسقيني واحلف بسماها التى شاركه الجمهور اداءها .

علق الفنان محمد هنيدي عبر صفحته الرسمية على موقع التغريدات العالمي توتير على خسارة النادي الزمالك اليوم .

وقال محمد هنيدي : احنا عموما مركزين في الدوري ومابنحبش اي حاجة سوبر ولا سوبر لوسيل ولا كاس السوبر ولا اللب السوبر.

أحيت الفنانة اليسا حفلاً غنائياً ضخماً بمشاركة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي فى المملكة العربية السعودية ، ضمن فاعليات موسم الرياض .

وقدمت اليسا فى الحفل عدد من الاغاني التى الهبت حماس الجمهور ، كما حرصت على دعم الفنانة شيرين عبد الوهاب ، وغنت لها أغنية مشاعر .

انفعل مؤدي الراب مروان بابلو فى حفله الذى أقيم الساعات الماضية، حيث قام بكسر المايك ومغادرة المسرح.

جاء انفال مروان بابلو بسبب عدم انسجامه مع الفرقة الموسيقية التي كانت تصاحبه، بعدما اعتاد مغني الراب على عدم الغناء مع فرق موسيقية ، إلا أنه امتثل لقرار نقيب الموسيقيين بوجوب تواجد الفرقة الموسيقية أثناء الحفل ألزمه بذلك .



عبرت شجون ابنة الموسيقار الكبير علي إسماعيل، عن سعادتها بتكريم اسم والدها خلال الأيام الماضية في مهرجان الموسيقي العربية ومن قبلها مهرجان الإسكندرية لدول البحر المتوسط.

وكشفت شجون على إسماعيل عن كواليس تلحين والدها للنشيد الفلسطيني ، حيث قالت :والدي كان منغمس في القضية الفلسطينية وقدم في هذا التوقيت مسرحية النار والزيتون .

أكدت الفنانة سمية الخشاب انها تعيش حالياً من النشاط الفني ، سواء فى مجال المسرح أو السينما أو التليفزيون .

وتابعت سمية الخشاب فى تصريحات مصورة لـ صدي البلد : أقوم حالياً بتصوير مسلسل أرواح خفية ، بالإضافة الى فيلم التاروت .