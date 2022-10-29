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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نشرة الفن : إليسا تدعم شيرين عبد الوهاب بهذه الطريقة.. مروان بابلو يرمي المايك ويغادر المسرح في أحدث حفلاته

نشرة الفن
نشرة الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية ، نستعرض ابرزها فى السطور التالية .

 

الحلاني يغنى لجبال الشام والعطافي يستلهم الماضي وصابرين النجيلي تتألق بمهرجان الموسيقى العربية

انقضت الليلة التاسعة من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية 31 وجاءت بمذاق جبل الشام ، فعلى مسرح النافورة وبقدرات صوتية فائقة قدم النجم عاصى الحلانى بمصاحبة فرقة الحفني بقيادة المايسترو هشام نبوي مجموعة من اعماله الخاصة التى بثت الحيوية فى ارجاء المسرح وتجاوب معها الجمهور بالتصفيق والهتاف كان منها بحبك وبغار ، وانى مارق مريت ، غالي ، القرار ، أدمنت هواكي ، الهوا طاير ، قولى قولى ، احكى لحبيبى ، مالى صبر ، زعلان منك يا دنيا ، ضحكة حبيبي ، ضلي معي ، وإن كان عليا ، ست الستات ، موال هواره الى جانب سواح ، ميل واسقيني واحلف بسماها التى شاركه الجمهور اداءها .

 

سافيو هيبقي إضافة للأهلي.. محمد هنيدي يعلق على خسارة الزمالك في السوبر

 

علق الفنان محمد هنيدي عبر صفحته الرسمية على موقع التغريدات العالمي توتير على خسارة النادي الزمالك اليوم .

وقال محمد هنيدي : احنا عموما مركزين في الدوري ومابنحبش اي حاجة سوبر ولا سوبر لوسيل ولا كاس السوبر ولا اللب السوبر.

 

احتضنت هيفاء وهبي وغنت لـ شيرين.. مشاهد من حفل إليسا بالسعودية

 

أحيت الفنانة اليسا حفلاً غنائياً ضخماً بمشاركة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي فى المملكة العربية السعودية ، ضمن فاعليات موسم الرياض . 

وقدمت اليسا فى الحفل عدد من الاغاني التى الهبت حماس الجمهور ، كما حرصت على دعم الفنانة شيرين عبد الوهاب ، وغنت لها أغنية مشاعر .

 

بعد قرار نقيب الموسيقيين.. مروان بابلو يرمي المايك ويغادر المسرح في أحدث حفلاته

انفعل مؤدي الراب مروان بابلو فى حفله الذى أقيم الساعات الماضية، حيث قام بكسر المايك ومغادرة المسرح. 

جاء انفال مروان بابلو بسبب عدم انسجامه مع الفرقة الموسيقية التي كانت تصاحبه، بعدما اعتاد مغني الراب على عدم الغناء مع فرق موسيقية ، إلا أنه امتثل لقرار نقيب الموسيقيين بوجوب تواجد الفرقة الموسيقية أثناء الحفل ألزمه بذلك .

 

شجون علي إسماعيل: إسرائيل طلبت "رأس بابا" بسبب النشيد الفلسطيني


عبرت شجون ابنة الموسيقار الكبير علي إسماعيل، عن سعادتها بتكريم اسم والدها خلال الأيام الماضية في مهرجان الموسيقي العربية ومن قبلها مهرجان الإسكندرية لدول البحر المتوسط. 

وكشفت شجون على إسماعيل عن كواليس تلحين والدها للنشيد الفلسطيني ، حيث قالت  :والدي كان منغمس في القضية الفلسطينية وقدم في هذا التوقيت مسرحية النار والزيتون .

 

سمية الخشاب: أعيش حالة نشاط فني.. وسأتفرغ لـ بديعة مصابني | فيديو

 

أكدت الفنانة سمية الخشاب انها تعيش حالياً من النشاط الفني ، سواء فى مجال المسرح أو السينما أو التليفزيون . 

وتابعت سمية الخشاب فى تصريحات مصورة لـ صدي البلد : أقوم حالياً بتصوير مسلسل أرواح خفية ، بالإضافة الى فيلم التاروت . 

الفن شيرين عاصي الحلاني محمد هنيدي إليسا هيفاء وهبي الفنانة اللبنانية هيفاء وهبى مروان بابلو الفنانة اليسا اللبنانية هيفاء وهبى مهرجان الموسيقى العربية مملكة العربية السعودية مهرجان الموسيقى العربي المايسترو هشام نبوي

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