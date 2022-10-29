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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد قرار نقيب الموسيقيين.. مروان بابلو يرمي المايك ويغادر المسرح في أحدث حفلاته

مروان بابلو
مروان بابلو

انفعل مؤدي الراب مروان بابلو فى حفله الذى أقيم الساعات الماضية، حيث قام بكسر المايك ومغادرة المسرح. 

جاء انفال مروان بابلو بسبب عدم انسجامه مع الفرقة الموسيقية التي كانت تصاحبه، بعدما اعتاد مغني الراب على عدم الغناء مع فرق موسيقية ، إلا أنه امتثل لقرار نقيب الموسيقيين بوجوب تواجد الفرقة الموسيقية أثناء الحفل ألزمه بذلك .

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اليوم.. حفل مروان بابلو في استاد الهوكي الدولي

يذكر أن كشف مغني الراب مروان بابلو، تحضيراته لألبومه الجديد المكون من 11 تراك .

ونشر بابلو عددا من تراكات الألبوم، وهم 10، إضافة إلى تراك الحلال التي أصدرها  الاسابيع الماضيه وذلك من خلال حسابه  بتطبيق انستجرام، مشوقا جمهوره لاقتراب طرح الألبوم.

تواصل أغنية “تارنتينو” لـ كايروكيومروان بابلو تصدر تريند "اليوتيوب” ، وحققت الأغنية مليون و ٣٠٠ ألف مشاهدة احتلت التريند رقم 1 . 

“تارنتينو” كلمات: امير عيد، مروان بابلو، ‎ألحان و توزيع: كايروكي، ‎إنتاج موسيقي / ميكساچ: شريف مصطفى، مساعد انتاج موسيقي: احمد متري، ‎ماسترينج: راندي ميريل -  Sterling Sound.
تقول كلمات الاغنية: “‎مليش انا في الكلام الاستفزازي هدخل فيكوا براسي زي الكاميكازي .. ‎بكتب التاريخ علي كيفي و باحساسي زي كوينتن تارانتينو هعلم علي كل نازي” .

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