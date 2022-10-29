مبسهرش.. حقيقة حضور مصطفي كامل حفل حمو بيكا.. فيديو

كشف مصطفي كامل نقيب الموسيقيين، سبب ايقاف مطرب المهرجانات عفروتو، قائلا:" فوجئت به يغني دون فرقة موسيقية مخالفا قواعد النقابة".

وأوضح كامل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر"،:"مش عارف بعض مطربي الراب والمهرجانات بيتحدوا مين، مين، منوها إلي أن تراك مغنيين الراب يتكون من آلات موسيقية غربية.

ونفي ما تردد عن حضوره حفل حمو بيكا، قائلا: "أقسم بالله ما حضرت.. أنا نزلت أعدي على زملائي روحت 3 أماكن وكل مكان قعدت فيه دقيقة وهما بيغنوا أطمن عليهم.. أنا أسهر مبسهرش".

