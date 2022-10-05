عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تارنتينو لأمير عيد ومروان بابلو تواصل تصدر اليوتيوب

صدى البلد

تواصل أغنية “تارنتينو” لـ كايروكي ومروان بابلو تصدر تريند "اليوتيوب” ، وحققت الأغنية مليون و ٣٠٠ ألف مشاهدة احتلت التريند رقم 1 . 

“تارنتينو” كلمات: امير عيد، مروان بابلو، ‎ألحان و توزيع: كايروكي، ‎إنتاج موسيقي / ميكساچ: شريف مصطفى، مساعد انتاج موسيقي: احمد متري، ‎ماسترينج: راندي ميريل -  Sterling Sound.
تقول كلمات الاغنية: “‎مليش انا في الكلام الاستفزازي هدخل فيكوا براسي زي الكاميكازي .. ‎بكتب التاريخ علي كيفي و باحساسي زي كوينتن تارانتينو هعلم علي كل نازي” .

حفلات كايروكي في مصر:

وأحيا فريق كايروكى عدة حفلات غنائية في مصر، وتفاعل الجمهور مع أغنياتهم، حيث قدموا خلال حفلاتهم العديد من الأغاني المعروفة له، منها: "كل حاجة بتعدي"، "مربوط باستك"، "وأثبت مكانك" و"يا أبيض وأسود"، "معادا صغير"، "ديناصور"، ساموراي"، "والباقي لبان"، وشاركه في الغناء زاب ثروت، في أغنية "اثبت مكانك".

يذكر أن آخر ألبوم غنائي لفريق كايروكى، كان "أبناء البطة السوداء"، والذى حقق نجاحا كبيرا وقت طرحه، وضم 8 أغنيات، منهم "كان لك معايا، هاتلنا بالباقي لبان، يلا نغني، أنا السيجارة"، وتصدرت أغنياته تريند موقع الفيديوهات يوتيوب، وحقق عددا كبيرا من المشاهدات عليه وعلى منصات الموسيقى المختلفة.

حفلات كايروكي حفلات كايروكي في مصر مروان بابلو أغاني مروان بابلو ألبوم مروان بابلو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكرتونة بـ200 جنيه.. مفاجأة صادمة بخصوص أسعار البيض

فرمان سويسري.. كولر يوافق علي رحيل 5 لاعبين من الأهلي.. تفاصيل

اشتري قبل الزيادة.. انخفاض أسعار الذهب الآن ومفاجأة عيار 21

ملخص وأهداف مباراة ليفربول وجلاسكو رينجرز في دوري أبطال أوروبا

من ملجأ سري.. بوتين يستعد لإطلاق قنبلة نووية في أوكرانيا

حكم تاريخي .. جنايات القاهرة تحكم بحبس والد فتاة المعادي.. تفاصيل

مصرع مصريين في حادث تصادم مروع بالكويت

متشتروش العربية دي.. تحذير من رئيس رابطة تجار السيارات | تفاصيل

ترشيحاتنا

صاروخ باليستي.. الكشف عن سبب الانفجارات الهائلة بقاعدة عسكرية في كوريا الجنوبية

مفيش نادي القرن.. تسريب شكل قميص الأهلي الجديد| شاهد

السفير البريطاني بالقاهرة يؤكد دعم بلاده لمصر لإنجاح مؤتمر المناخ COP27

أحسن مساك في مصر.. فرج عامر يؤكد نظرة كولر في محمود متولي

هل يكفي صب الماء على الجسد عند الاغتسال من الجنابة.. الإفتاء تجيب

الباحث الرئيسي لاكتشاف الدواء وتطويره: هدفنا التوصل لأول علاج مصري للسرطان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

داخل صالون التجميل.. ياسمين الخطيب تثير الجدل بظهورها عبر إنستجرام|شاهد

خبير تغذية يحذر من أسوأ وجبة إفطار تبدأ بها اليوم.. تعرف عليها

بملابس ملفتة.. شقيقة محمد رمضان تثير جدلًا عبر إنستجرام برفقة زوجها

بفستان راق.. الملكة رانيا تخطف الأنظار بجمالها

فيديو

اللمسات الأخيرة.. كل ما تريد معرفته عن مارسينهو صفقة الأهلي المنتظرة.. فيديوجراف

إحالة إبراهيم الخياط بلطجي دمياط لمحكمة الجنايات.. تغطية خاصة

تفاصيل آخر مستجدات الأحوال الجوية والطقس ..تغطية خاصة

إجراءات عاجلة من التعليم بعد تكرار وقوع الحوادث .. تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين دسوقي

ملتقى المبدعات

د. صفوت عمارة

حرب أكتوبر أعادت للأمة العربية كرامتها

محمد مخلوف

وزير الخير والمهمة الصعبة!

المستشار أسـامة الصعيدي

المرأة ورمز العدالة

د نورهان موسى

التغير المناخي والاقتصاد الأخضر في مصر

فادى عماد

روسيا تتوسع.. والغرب يتوعد

إبراهيم الشاذلى

هشام آمنة.. ثورة تنمية تبدأ من هنا

د. إبراهيم تركي

المذهب الإسماعيلي وإرهاصات العولمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ