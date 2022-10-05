تارنتينو لأمير عيد ومروان بابلو تواصل تصدر اليوتيوب

تواصل أغنية “تارنتينو” لـ كايروكي ومروان بابلو تصدر تريند "اليوتيوب” ، وحققت الأغنية مليون و ٣٠٠ ألف مشاهدة احتلت التريند رقم 1 .

“تارنتينو” كلمات: امير عيد، مروان بابلو، ‎ألحان و توزيع: كايروكي، ‎إنتاج موسيقي / ميكساچ: شريف مصطفى، مساعد انتاج موسيقي: احمد متري، ‎ماسترينج: راندي ميريل - Sterling Sound.

تقول كلمات الاغنية: “‎مليش انا في الكلام الاستفزازي هدخل فيكوا براسي زي الكاميكازي .. ‎بكتب التاريخ علي كيفي و باحساسي زي كوينتن تارانتينو هعلم علي كل نازي” .

حفلات كايروكي في مصر:

وأحيا فريق كايروكى عدة حفلات غنائية في مصر، وتفاعل الجمهور مع أغنياتهم، حيث قدموا خلال حفلاتهم العديد من الأغاني المعروفة له، منها: "كل حاجة بتعدي"، "مربوط باستك"، "وأثبت مكانك" و"يا أبيض وأسود"، "معادا صغير"، "ديناصور"، ساموراي"، "والباقي لبان"، وشاركه في الغناء زاب ثروت، في أغنية "اثبت مكانك".

يذكر أن آخر ألبوم غنائي لفريق كايروكى، كان "أبناء البطة السوداء"، والذى حقق نجاحا كبيرا وقت طرحه، وضم 8 أغنيات، منهم "كان لك معايا، هاتلنا بالباقي لبان، يلا نغني، أنا السيجارة"، وتصدرت أغنياته تريند موقع الفيديوهات يوتيوب، وحقق عددا كبيرا من المشاهدات عليه وعلى منصات الموسيقى المختلفة.