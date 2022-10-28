عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اليوم.. حفل مروان بابلو في استاد الهوكي الدولي

مروان بابلو
مروان بابلو

يستعد الرابر مروان بابلو، لإحياء حفل غنائي اليوم في استاد الهوكي الدولي كما يشاركه الحفل كل من بوكلثوم، وبيج هاس.

 

 

وجدول اليوم كالآتي: البوابات تفتح الساعة 2
الحفلة تبدأ الساعة 3، عيسى و اسود ٣:٠٠-٥:٠٠، المتسابقين ٥:٠٠-٦:٣٠
علي بابا ٦:٣٠-٧:٠٠، بيج هاس ٧:٠٠-٨:٠٠، بو كلثوم ٨:٠٠-٩:٣٠
مروان بابلو ٩:٣٠-١١:٠٠.

مروان بابلو يستعد لطرح ألبوم جديد.. تفاصيل

تفاصيل التعاون الأول بين مروان بابلو وكايروكى بأغنية "تارانتينو"

يذكر أن كشف مغني الراب مروان بابلو، تحضيراته لألبومه الجديد المكون من 11 تراك .

ونشر بابلو عددا من تراكات الألبوم، وهم 10، إضافة إلى تراك الحلال التي أصدرها  الاسابيع الماضيه وذلك من خلال حسابه  بتطبيق انستجرام، مشوقا جمهوره لاقتراب طرح الألبوم.

تواصل أغنية “تارنتينو” لـ كايروكيومروان بابلو تصدر تريند "اليوتيوب” ، وحققت الأغنية مليون و ٣٠٠ ألف مشاهدة احتلت التريند رقم 1 . 

“تارنتينو” كلمات: امير عيد، مروان بابلو، ‎ألحان و توزيع: كايروكي، ‎إنتاج موسيقي / ميكساچ: شريف مصطفى، مساعد انتاج موسيقي: احمد متري، ‎ماسترينج: راندي ميريل -  Sterling Sound.
تقول كلمات الاغنية: “‎مليش انا في الكلام الاستفزازي هدخل فيكوا براسي زي الكاميكازي .. ‎بكتب التاريخ علي كيفي و باحساسي زي كوينتن تارانتينو هعلم علي كل نازي” .

مروان بابلو الرابر مروان بابلو استاد الهوكى إستاد الهوكي الدولي بيج هاس مغني الراب تارنتينو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يصعد لمستويات قياسية بعد ارتفاع الدولار.. وهذا سعر عيار 21 الآن

مطربة الملوك.. من هي الحاجة الحمداوية التي احتفى جوجل بذكراها؟

لا أستطيع الانتظار .. صفقة الأهلي في رسالة مهمة بسبب أسرته

سعر الدولار مقابل الجنيه الآن في البنوك بعد الزيادة الأخيرة

عكس التوقعات .. هبوط تاريخي في سعر الذهب العالمي

عقد قران شيري عادل وطارق صبري

يتسبب فى سرطان الدم .. شركة عالمية تسحب نوع شامبو من الأسواق

فرج عامر يكشف عن مدة غياب محمد عبد المنعم عن الأهلى

موضوعات متعلقة

غنينا مع رقاصة|فريق واما يتحدثون عن بداية دخولهم عالم الفن مع أنغام

أخبار الفن| عقد قران شيري عادل وطارق صبري.. وفاة الكاتب بهاء طاهر

حمزة نمرة يعود بحفل غنائي في مصر.. تفاصيل

عقد قران شيري عادل وطارق صبري

لطيفة تطرح أغنيتها الجديدة "من بلدي".. ڤيديو

بعد أنباء عقد قرانهما.. صور جمعت شيري عادل وطارق صبري

إيناس عز الدين: لم أخضع لعملية تجميل واحدة طوال حياتي

الفنان عبدالمنعم عمايري يشيد بالنجمة عائشة بن أحمد

ترشيحاتنا

اليوم.. سيدات اليد يواجهن سويسرا بالدورة الدولية الودية بأسبانيا

نجم الأهلي السابق عن مباراة السوبر المصري: الزمالك أفضل

حلمي بكر عن أزمة شيرين وحسام: الشهرة قد تدمر أصحابها

رسميا.. إيلون ماسك يشتري تويتر مقابل 44 مليار دولار

رضا عبدالعال: نتيجة مباراة السوبر المصري تحدد مصير كولر

حصر الأجانب بالمدن.. خطة سورية لتطهير الحدود مع الأردن| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يسبب مشاكل صحية.. تحذير من الإفراط في تناول الشاي الأخضر

نُقطة العريس قتله.. 3 رجال ينهالون بالشوم على ابن شقيقتهم لمطالبته بحق والدته

طريقة عمل العجة في البيت.. أحلى من المطاعم

شاهيناز في إطلالة ملفتة على إنستجرام| شاهد

فيديو

مقبرة حمير مسلوخة في البحيرة تثير مخاوف الأهالي.. ما القصة؟ "فيديوجراف"

رحلة تكتب الفصل الأخير لأسرة كاملة من 10 أفراد في المحلة.. فيديوجراف

البشرية على حافة الانهيار .. كيف هدد بوتين أمريكا والغرب؟| فيديوجراف

«دموع الرجال غالية».. أحمد العوضي يجبر خاطر شاب تعرض لحادث مأساوي «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

الاستثمار الأجنبي.. صناعته وتوطينه

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

عشر سنوات من العمل الجاد خلقت إنجازات عظيمة في الصين

نسرين حجاج

مع الرئيس

د. فتحي حسين

المشاركة والتنوع أسباب نجاح المؤتمر الاقتصادي 2022

عبد المعطى أحمد

استثمار الوقت

نهى زكريا

الاستثمار في القمامة

علي الرز

الكاظمي.. رغم كوابيس الدولة العميقة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "31"

اﻟﻤﺰﻳﺪ