اليوم.. حفل مروان بابلو في استاد الهوكي الدولي

يستعد الرابر مروان بابلو، لإحياء حفل غنائي اليوم في استاد الهوكي الدولي كما يشاركه الحفل كل من بوكلثوم، وبيج هاس.

وجدول اليوم كالآتي: البوابات تفتح الساعة 2

الحفلة تبدأ الساعة 3، عيسى و اسود ٣:٠٠-٥:٠٠، المتسابقين ٥:٠٠-٦:٣٠

علي بابا ٦:٣٠-٧:٠٠، بيج هاس ٧:٠٠-٨:٠٠، بو كلثوم ٨:٠٠-٩:٣٠

مروان بابلو ٩:٣٠-١١:٠٠.

يذكر أن كشف مغني الراب مروان بابلو، تحضيراته لألبومه الجديد المكون من 11 تراك .

ونشر بابلو عددا من تراكات الألبوم، وهم 10، إضافة إلى تراك الحلال التي أصدرها الاسابيع الماضيه وذلك من خلال حسابه بتطبيق انستجرام، مشوقا جمهوره لاقتراب طرح الألبوم.

تواصل أغنية “تارنتينو” لـ كايروكيومروان بابلو تصدر تريند "اليوتيوب” ، وحققت الأغنية مليون و ٣٠٠ ألف مشاهدة احتلت التريند رقم 1 .

“تارنتينو” كلمات: امير عيد، مروان بابلو، ‎ألحان و توزيع: كايروكي، ‎إنتاج موسيقي / ميكساچ: شريف مصطفى، مساعد انتاج موسيقي: احمد متري، ‎ماسترينج: راندي ميريل - Sterling Sound.

تقول كلمات الاغنية: “‎مليش انا في الكلام الاستفزازي هدخل فيكوا براسي زي الكاميكازي .. ‎بكتب التاريخ علي كيفي و باحساسي زي كوينتن تارانتينو هعلم علي كل نازي” .