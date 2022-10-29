سافيو هيبقي إضافة للأهلي.. محمد هنيدي يعلق على خسارة الزمالك في السوبر

علق الفنان محمد هنيدي عبر صفحته الرسمية على موقع التغريدات العالمي توتير على خسارة النادي الزمالك اليوم .

وقال محمد هنيدي : احنا عموما مركزين في الدوري ومابنحبش اي حاجة سوبر ولا سوبر لوسيل ولا كاس السوبر ولا اللب السوبر

محمد هنيدي



واضاف محمد هنيدي قائلاً : مبروك للأهلي .. هنسيبلكم البطولة دي كنت عايز اقولكم أن برونو سافيو واضح من لمساته واضح انه هيبقي اضافه كبيره للأهلي مهارة كويسة وقراراته سريعه مش بيفكر مرتين بسم الله ماشاء الله".

وكان قد بدأ الفنان محمد هنيدي تصوير أولى مشاهد فيلمه الجديد دكتور نبيل الجميل، وذلك استعداد لعرضه بداية العام الجديد.



ويضم الفيلم بجانب النجم محمد هنيدي مجموعة كبيرة من النجوم منهم محمد سلام ورحمة أحمد ومحمد ثروت ومحمود حافظ وحجاج عبد العظيم وأحمد فؤاد سليم وضياء الميرغني ومادلين طبر ومحمد الصاوي ومن تأليف أمين جمال وإخراج خالد مرغي.



عمرة محمد هنيدي

وحرص هنيدي قبل بدء تصوير فيلمه الجديد على تأدية مناسك العمرة حيث قام بنشر صورة له أثناء تواجده فى الحرم النبوي على صفحته الشخصية بموقع التديونات القصيرة تويتر وعلق عليها قائلأ: كل القلوب إلي الحبيب تميل ومعي بهذا شاهد ودليل صلوا على الحبيب المصطفى”.



اختراق حساب هنيدي

يذكر أن الفنان محمد هنيدي حذر متابعيه وجمهوره على موقع التدوينات العالمي "تويتر"، من رسالة خطيرة وردت إلى حسابه على الموقع، حاول فيها الهاكرز خداعه من أجل اختراق حسابه الرسمي الذي يضم أكثر من 13 مليون متابع، بعد أن تلقى رسالة نصية تحثه على حماية حسابه من شخص آخر يحاول الوصول إليه، إنما في الحقيقة هي محاولة لسرقة حسابه باستخدام عملية تصيد احتيالي، التي يسعى فيها المتسلل إلى تخويف المستخدم بإرسال رسالة إلكترونية مخادعة لمالك الحساب، تخبره بأن حسابه في خطر.