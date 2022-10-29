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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شجون علي إسماعيل: إسرائيل طلبت "رأس بابا" بسبب النشيد الفلسطيني

علي إسماعيل
علي إسماعيل

عبرت شجون ابنة الموسيقار الكبير علي إسماعيل، عن سعادتها بتكريم اسم والدها خلال الأيام الماضية في مهرجان الموسيقي العربية ومن قبلها مهرجان الإسكندرية لدول البحر المتوسط. 

وكشفت شجون على إسماعيل عن كواليس تلحين والدها للنشيد الفلسطيني ، حيث قالت  :والدي كان منغمس في القضية الفلسطينية وقدم في هذا التوقيت مسرحية النار والزيتون .

وتابعت شجون علي إسماعيل قائلة :والدي تعرف خلال تقديمه للمسرحية على أعضاء المقاومة بقيادة ياسر عرفات و ذهب بنفسه الجبهه ، وفى هذا التوقيت عمل النشيد الفلسطيني فدائي ، وهنا طلبت إسرائيل رأس والدي  ، فانا اراه شخصية محارب .

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فرقة رضا :

وكانت قد كشفت شجون علي إسماعيل في تصريحات سابقة  لصدي البلد عن تفاصيل مشاركتها والدها في تأسيس فرقة رضا حيث قالت : كان والدي مومن بالعمل الجماعي فقد ساهم في تأسيس  فرقة رضا للفنون الشعبية ، بعدما كانت الفكرة لدي على ومحمود رضا ، وقد عرضوا على ملحنين الانضمام الى الفرقة ، الا انه طلبوا أجور عالية ، وهنا كان والدي في بداية نحاجه الفني ،ورشحه علي رضا  شقيقه وحين عرضوا عليه الامر وافق ورفض ان يحصل على مقابل مادي . 

وتابعت شجون قائلة : بالفعل  بدأ في الموسم الأول بتطوير عدد من أغاني الفلكلور ، وفى الموسم الثاني صنع أغاني خصيصاً للفرقة ، كما قام بتكوين فرقة الثلاثي المرح .

 

وكانت قد كشفت شجون علي إسماعيل عن إحساس والدها بعد تعرض مصر لهزيمة 1967، حيث قالت: كانت المرة الأولي التي أري فيها دموع والدي وقد تعرض إلى أزمة قلبية ودخل على إثرها المستشفى.

وتضيف شجون علي إسماعيل:  والدي لم يكن يائس حتي إنه بدأ التحضير إلى فيلم العصفور وطلب من والدتي أغنية وهي رايحين في أيدينا سلاح، فلم يكن يؤمن أن الهزيمة هي النهاية.

وتابعت شجون علي إسماعيل: فيما  يخص أغنيه فيلم العصفور فكنت شاهدة على هذا الموقف فتلك الاغنية كانت ضمن أحداث الفيلم والذي لم يكن طرح في السينمات بعد ، وحين حدث العبور قرر والدي مع يوسف شاهين أن يتم طرح الأغنية، وعرض علي عبد الحليم حافظ إعادة غنائها بعد تفريغها من  الكورال، إلا أنه رفض تقديمها برفقة الكورال ، وحين أذيعت الاغنية عاد عبد الحليم ليطلب غنائها إلا أن والدي رفض لأنها كانت قد سمعت بصوت الكورال.

على إسماعيل مصر الاسكندرية القضية الفلسطينية فرقة رضا للفنون الشعبية مهرجان الموسيقى العربية

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