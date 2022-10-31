كيف واجهت العاصمة الإدارية مياه الأمطار؟..المهندس خالد عباس يوضح

تحدث المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية عن تعامل العاصمة الإدارية مع موجة الأمطار السابقة، قائلا: هناك شبكة صرف أمطار داخل العاصمة وقادرة على استيعاب كميات كبيرة من المياه.

وأضاف "خالد عباس" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر": تم سحب مياه الامطار خلال وقت قليل ولم يشعر المواطنون والمتجمعون بتجمع المياه، لأنه تم التخلص من تلك التجمعات خلال نصف ساعة فقط.

وشدد على أن العاصمة الإدارية من أفضل نماذج المدن الذكية عالميا، منوها بأنه لا يوجد أزمة في الجراجات داخل العاصمة، والأمر متعلق بتعديل كود الجراجات فقط.

وأوضح أن المرحلة القادمة ستشهد إنشاء جراجات متعددة الطوابق، منوها بأن الشركة متواصلة بشكل واضح ومباشر مع كافة المتطورين.