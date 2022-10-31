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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا|بـ 3 آلاف جنيه.. أفضل موبايل من ريلمي ممكن تشتريه.. واحذر.. لا تفعل هذه الأشياء في واتساب

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

 نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي :

 

بـ 3 آلاف جنيه.. أفضل موبايل من ريلمي ممكن تشتريه في السوق المصري

 

في ظل ارتفاع أسعار الهواتف الذكية، يبحث الكثير من المستخدمين عن هواتف ذكية مميزة تناسب الشباب ومحدودي الدخل ولكن مع مواصفات جيدة في الشاشة والكاميرا وتقدم أداء وبطارية بسعة كبيرة، حيث دائما ما تسعى شركات الهواتف على تخصيص عدد من الهواتف لتجمع بين عنصري السعر والإمكانات.

 

احذر.. لا تفعل هذه الأشياء في واتساب WhatsApp

 

قد يشكل واتساب WhatsApp أزمة كبيرة لبعض المستخدمين من خلال ارتكاب بعض الأخطاء، أو عدم الاهتمام بتفعيل بعض الإعدادت الضرورية وأيضا تأمين البيانات الشخصية، الأمر الذي يسبب مشكلات في المستقبل، ومع كثرة استخدامه يجب الحذر بشكل مستمر.    

 

5 نصائح مهمة تحميك من هجمات الهاكرز.. خلى بالك من رسايل اللينكات

 

في عصر تكنولوجيا المعلومات الحالي، تعتبر السلامة أمرا مهما للغاية، حيث يمكن لسيئو النية من قراصنة الإنترنت استخدام المعلومات الشخصية أو الحساسة الخاصة بنا في كسب المزيد من الأموال بشكل يومي.

 

تدمر هاتفك الذكي.. توقف فورا عن فعل هذه الأشياء

 

قد تؤدى السلوكيات والأخطاء التي نمارسها ونرتكبها يوميا دون اهتمام كاف على هواتفنا الذكية، بالتسبب بأضرار بالغة للهاتف الذكي، مما يؤثر على عمره الافتراضي، ليتفاجأ المستخدمون بعد مرور فترة ليست طويلة بضرورة التبديل إلى هاتف آخر.

 

تسريبات صادمة عن خطة آبل لتغيير هواتف iPhone 15

 

كشفت تسريبات صادمة أن شركة آبل الأمريكية ستجري عددا من التغييرات الجذرية على هواتف iPhone 15 القادمة والمقرر إصدارها العام المقبل، حيث ستميز الشركة بين الإمكانات الموجودة في طرز Pro الخاصة بها.

 

إزاي تشفر بياناتك باستخدام تطبيق Google Authenticator


تعد المصادقة الثنائية ليست خيارًا كما يبدو الأمر، بل إجراء تأمينى لابد منه لحماية البيانات الخاصة بك، حيث أنه إذا كنت تستخدم المصادقة الثنائية، فسيحتاج المخترق إلى الحصول على كل من كلمة المرور الفريدة الخاصة بك، وبدونها فلن يستطيع الدخول على حسابك وسرقة بياناتك، مما يجعلها تفعيلها ضرورة حتمية.


أرخص من آبل.. الكشف عن مواصفات أنحف لابتوب من شاومي


كشفت شركة شاومي Xiaomi، عن مواصفات الحاسب المحمول الجديد Xiaomi Book Air 13، الذي يتميز بتصميم فائق النحافة وعددا من الميزات المتقدمة، وهو البديل الأرخص لأحدث أجهزة آبل Macbook Air.

 

6 طرق سهلة لاكتشاف كاميرات التجسس في البروفة وغرف الفنادق


أصبحت كاميرات المراقبة تشغل مساحات كبيرة بشكل متزايد سواءا في الأماكن العامة أو حتى المنازل، كونها تحمي أصحابها من اللصوص و المتطفلين لكن ماذا عن تلك المخفية التي لا يمكننا رؤيتها في أماكن مختلفة داخل الغرف الفنادقية أو المتاجر.

 

مارك زوكربيرج يخضع للاستجواب حول استراتيجية شركته لأعمال الواقع الافتراضي

 

قررت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية استدعاء مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا بلاتفورمز" (Meta Platforms)، لاستجوابه حول استراتيجية الشركة لأعمال الواقع الافتراضي.
وبحسب موقع "يو إس توداي" الأمريكي، قدمت لجنة التجارة الفيدرالية وثيقة قضائية إلى محكمة المقاطعة في شمال كاليفورنيا، والتي أدرجت فيها 18 شاهدًا تعتزم استجوابهم


 

 

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