عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تدمر هاتفك الذكي.. توقف فورا عن فعل هذه الأشياء

تدمر هاتفك الذكي..
تدمر هاتفك الذكي.. توقف فورا عن فعل هذه الأشياء

قد تؤدى السلوكيات والأخطاء التي نمارسها ونرتكبها يوميا دون اهتمام كاف على هواتفنا الذكية، بالتسبب بأضرار بالغة للهاتف الذكي، مما يؤثر على عمره الافتراضي، ليتفاجأ المستخدمون بعد مرور فترة ليست طويلة بضرورة التبديل إلى هاتف آخر. 

 

وبحسب موقع MobiGyaan فإن هناك عدد الأخطاء التي نقوم بها عند استخدام هواتفنا الذكية، تؤثر بشكل كبير على الهاتف، بل بعضها يؤدي لتدميره وإتلافه على الفور، وفيما يلي نعرض عددا من هذه الأشياء التي يجب التوقف عنها فورا   

احذر.. لا تفعل هذه الأشياء في واتساب WhatsApp 

خد بالك.. أفضل وأسهل الطرق لحماية حسابك على فيسبوك من الهاكرز

اعرف إزاي تغير رقم واتساب WhatsApp بدون ما تفقد بياناتك

بهذه الطريقة.. امنع سرقة حسابك على فيسبوك Facebook 

تثبيت التطبيقات من مصادر غير معروفة

 

ويعد أخطر من الممكن أن يرتكبه مستخدمو الهواتف الذكية هو أنهم يبدأون في تثبيت التطبيقات من مواقع الويب أو متاجر التطبيقات التابعة لجهات خارجية دون إدراك المخاطر المتعلقة بها، حيث إذا قمت بتثبيت تطبيق من موقع ويب تابع لجهة خارجية، فقد تتعرض للاختراق فورا،حيث أن جوجل لا تراقب مواقع الويب الخاصة بالأطراف الثالثة التي تستخدمها، مما يزيد من نسبة الخطورة. 

 

استخدام تطبيقات للحفاظ على عمر البطارية 

 

يتوق الناس للحصول على عمر بطارية جيد على هواتفهم الذكية ولهذا غالبًا ما يقومون بتثبيت تطبيقات Battery Saving  أو التطبيقات التي تحافظ على عمر البطارية على هواتفهم الذكية ، حيث يستهلك تطبيق توفير شحن البطارية الذي تثبته على هاتفك عمر البطارية عندما يعمل في الخلفية، مما يعمل على الإضرار بعمر البطارية بشكل كبير. 

 

استخدام أجهزة شحن وكابلات مزيفة أو رخيصة 

 

ويعتبر هذا الأمر من أكثر الأشياء التي تضر بالبطارية والهاتف بشكل عام، حيث عندما يتضرر الشاحن الأصلي ، يفضل الناس دائمًا شراء أجهزة شحن غير أصلية أو رخيصة الجودة لتكلفتها القليلة مقارنة بالشواحن الأصلية، حيث يؤدي القيام بذلك إلى الإضرار بعمر البطارية ويزيد أيضًا من فرص حدوث انفجار، لذلك يجب شراء الأجهزة والكابلات الأصلية والتأكد من صحة العلامات والشهادات الخاصة بها. 

 

تجاهل أذونات التطبيق

 

إذا كنت تريد الحفاظ على خصوصية بياناتك فيجب عليك الحذر من أذونات التطبيقات ويجب الموافقة على بعض البنود فقط التي يحتاجها التطبيق فقط، حيث تتيح أحدث أنظمة  تشغيل الهواتف من المستخدمين "قبول" أو "رفض" أذونات التطبيقات التي قاموا بتثبيتها، من المهم التحقق من الأذونات التي يطلبها التطبيق منك، وإلقاء نظرة على أذونات التطبيق كلما قمت بتثبيت أحد التطبيقات.

 

 

الهواتف الذكية اختراق مستخدمو الهواتف الذكية استخدام تطبيقات عمر البطارية تضرر الأخطاء الشائعة للهواتف تدمير الهواتف الذكية اتلاف هواتفنا الذكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مهددا بالإستقالة ..مرتضى منصور يستغيث بوزير الرياضة لإنهاء المؤامرة على الزمالك |تفاصيل

كسر في القدم.. تفاصيل إصابة فتوح ومدة غيابه عن الزمالك.. شاهد

عامر حسين يكشف عن مفاجأة حول عقوبات مباراة السوبر المصري.. تفاصيل

اتفقوا | الأهلي يزف بشري سارة لـ كهربا ..تفاصيل

الدولار سينهار قريبا.. اقتصادي أمريكي يطلق تحذيرًا بسبب ديون الولايات المتحدة

بالأحمر الجريء.. ياسمين الخطيب تتألق في إطلالة جديدة.. شاهد

أسطورة واستمتعت بالحديثه معه.. ميدو يلتقي نجم الأهلي على متن طائرة

لعبة الموت.. ذعر في دمياط بعد إصابة 9 طالبات باختناق| اعرف الحقيقة

ترشيحاتنا

تحدد الموعد| وعد من الأهلي لـ كهربا يحسم أزمته مع الزمالك.. فيديو

مغضوب عليه.. الملكة إليزابيث تحرم الأمير هاري من منصب قبل رحيلها بأيام

ماذا يقول الله قبل الفجر؟.. بفضل 11 كلمة تقضى حاجتك وتغفر ذنوبك

سيد معوض: حمدي فتحي الأفضل في السوبر.. وإمام عاشور لم يدافع أو يهاجم.. فيديو

بعد كارثة الجسر المعلق بالهند.. أبرز الحوادث الدموية المشابهة خلال السنوات الماضية

لولا دا سيلفا يعلن عودة البرازيل إلى الساحة الدولية بعد فوزه بالرئاسة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكون واحد من رفوف مطبخك .. تخلصي من الكوليسترول بدون أدوية

برج الحمل.. حظك اليوم الإثنين 31 أكتوبر 2022: مكاسب مالية كبيرة

برج الأسد.. حظك اليوم الإثنين 31 أكتوبر 2022: فرصة تنتظرك

برج الحوت.. حظك اليوم الإثنين 31 أكتوبر 2021: مترجعش للماضي

فيديو

بعد توجيهات الرئيس.. حالات استحقاق العلاوة الاستثنائية ومنحة الغلاء

زفافها تحول لعزاء.. مأساة عروس سوهاج |فيديوجراف

الحكومة تنفي تحويل دعم الخبز إلى نقدي.. وهذه قائمة السلع التموينية لنوفمبر

أسعار السيارات إلى أين؟!.. تغطية خاصة| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد محمد داود

آفاق الأمن فى الإسلام

د نورهان موسى

المؤتمر الاقتصادي: كشف حساب وحوار بناء

إبراهيم شعبان

القمة العربية في الجزائر.. آمال حقيقية مرتقبة

رنا نجم

المؤتمر الاقتصادي .. وبشاير الخير

كريمة أبو العينين

شتاء أوروبي وترقب دولي

نهال علام

إوعى تكره الفقير

هند عصام

رمسيس الثالث ومؤامرة الحريم

إلهام أبو الفتح

د. زاهي.. أؤيدك بشدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ