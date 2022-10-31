تدمر هاتفك الذكي.. توقف فورا عن فعل هذه الأشياء

قد تؤدى السلوكيات والأخطاء التي نمارسها ونرتكبها يوميا دون اهتمام كاف على هواتفنا الذكية، بالتسبب بأضرار بالغة للهاتف الذكي، مما يؤثر على عمره الافتراضي، ليتفاجأ المستخدمون بعد مرور فترة ليست طويلة بضرورة التبديل إلى هاتف آخر.

وبحسب موقع MobiGyaan فإن هناك عدد الأخطاء التي نقوم بها عند استخدام هواتفنا الذكية، تؤثر بشكل كبير على الهاتف، بل بعضها يؤدي لتدميره وإتلافه على الفور، وفيما يلي نعرض عددا من هذه الأشياء التي يجب التوقف عنها فورا

تثبيت التطبيقات من مصادر غير معروفة

ويعد أخطر من الممكن أن يرتكبه مستخدمو الهواتف الذكية هو أنهم يبدأون في تثبيت التطبيقات من مواقع الويب أو متاجر التطبيقات التابعة لجهات خارجية دون إدراك المخاطر المتعلقة بها، حيث إذا قمت بتثبيت تطبيق من موقع ويب تابع لجهة خارجية، فقد تتعرض للاختراق فورا،حيث أن جوجل لا تراقب مواقع الويب الخاصة بالأطراف الثالثة التي تستخدمها، مما يزيد من نسبة الخطورة.

استخدام تطبيقات للحفاظ على عمر البطارية

يتوق الناس للحصول على عمر بطارية جيد على هواتفهم الذكية ولهذا غالبًا ما يقومون بتثبيت تطبيقات Battery Saving أو التطبيقات التي تحافظ على عمر البطارية على هواتفهم الذكية ، حيث يستهلك تطبيق توفير شحن البطارية الذي تثبته على هاتفك عمر البطارية عندما يعمل في الخلفية، مما يعمل على الإضرار بعمر البطارية بشكل كبير.

استخدام أجهزة شحن وكابلات مزيفة أو رخيصة

ويعتبر هذا الأمر من أكثر الأشياء التي تضر بالبطارية والهاتف بشكل عام، حيث عندما يتضرر الشاحن الأصلي ، يفضل الناس دائمًا شراء أجهزة شحن غير أصلية أو رخيصة الجودة لتكلفتها القليلة مقارنة بالشواحن الأصلية، حيث يؤدي القيام بذلك إلى الإضرار بعمر البطارية ويزيد أيضًا من فرص حدوث انفجار، لذلك يجب شراء الأجهزة والكابلات الأصلية والتأكد من صحة العلامات والشهادات الخاصة بها.

تجاهل أذونات التطبيق

إذا كنت تريد الحفاظ على خصوصية بياناتك فيجب عليك الحذر من أذونات التطبيقات ويجب الموافقة على بعض البنود فقط التي يحتاجها التطبيق فقط، حيث تتيح أحدث أنظمة تشغيل الهواتف من المستخدمين "قبول" أو "رفض" أذونات التطبيقات التي قاموا بتثبيتها، من المهم التحقق من الأذونات التي يطلبها التطبيق منك، وإلقاء نظرة على أذونات التطبيق كلما قمت بتثبيت أحد التطبيقات.