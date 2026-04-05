بنسبة إنجاز 98.79%.. محافظ البحر الأحمر يعلن حسم 5159 شكوى بمنظومة الشكاوى الحكومية

أعلن الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، اليوم، نجاح المحافظة في تحقيق نسبة إنجاز بلغت 98.79% في التعامل مع شكاوى المواطنين عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، خلال الفترة من يناير 2025 وحتى أبريل 2026، في خطوة تعكس كفاءة الأداء التنفيذي وحرص الأجهزة المعنية على سرعة الاستجابة.



أوضح المحافظ أن إجمالي عدد الشكاوى التي تلقتها المنظومة بلغ 5413 شكوى، تنوعت بين 3203 شكاوى فردية و2210 شكاوى جماعية، بما يعكس تنوع القضايا المطروحة واهتمامات المواطنين.

وأشار إلى أنه تم حسم 5159 شكوى بشكل كامل، فيما يجري العمل على إنهاء 254 شكوى متبقية، مؤكدًا أنها تخضع لمتابعة مستمرة من القيادات التنفيذية لضمان سرعة التعامل معها وتقديم الحلول المناسبة في أقرب وقت.

وأكد أن هذا الإنجاز يأتي نتيجة تكامل جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وتفعيل آليات العمل داخل المنظومة بما يضمن سرعة الفحص والدراسة واتخاذ القرار.



وقال الدكتور وليد البرقي إن "هذه النسبة من الإنجاز تعكس التزام المحافظة الحقيقي بالاستجابة لمطالب المواطنين، وتعزيز الثقة بينهم وبين الأجهزة التنفيذية".

وأضاف أن "منظومة الشكاوى الحكومية تمثل أداة فعالة للتواصل المباشر، وتسهم في تحقيق أعلى درجات الشفافية والمساءلة".



تُعد منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء إحدى أهم أدوات الدولة لتعزيز التواصل مع المواطنين، ورصد المشكلات والعمل على حلها بشكل مؤسسي ومنظم، بما يدعم تحسين جودة الخدمات العامة.



ووجّه المحافظ الشكر للقائمين على إدارة المنظومة بالمحافظة، مؤكدًا استمرار العمل على تطوير آليات الاستجابة وتبني أحدث الوسائل التقنية، بما يحقق رضا المواطنين ويواكب تطلعاتهم نحو خدمات أكثر كفاءة واستدامة.