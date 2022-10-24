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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تكنولوجيا

بهذه الطريقة.. امنع سرقة حسابك على فيسبوك Facebook 

امنع سرقة حسابك
امنع سرقة حسابك على فيسبوك Facebook 

تعرض مستخدمو فيسبوك Facebook في الفترة الأخيرة لعدد من الاختراقات، حيث وصل عدد المستخدمين الذين تم اختراقهم إلى أكثر من مليون مستخدم ، الأمر الذي جعل فيسبوك ترسل العديد من التنبيهات للمستخدمين، وحثهم على تفعيل عوامل الأمان المختلفة لحمايتهم. 

 

وبحسب موقع Liverpool Echo فإن هناك طريقة لحماية حسابات فيسبوك من السرقة، يجب على جميع مستخدمي فيسبوك تفعيلها لعدم التعرض للاختراق، حيث تمنع هذه الإجراءات من سرقة الحسابات الشخصية للمستخدمين، وتجعل من الصعب على الهاكرز اختراقها.  

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إعداد فحص الأمان في فيسبوك 

 

ويمكن لمستخدمي فيسبوك استخدام فحص الأمان لمراجعة وإضافة المزيد من الأمان إلى الحسابات، حيث أن فحص الأمان متاح حاليًا للأشخاص الذين قاموا بتسجيل الدخول إلى فيسبوك على جهاز كمبيوتر ، أو أحدث إصدار من تطبيق فيسبوك لمستخدمي هواتف آيفون وأندرويد. 

 

وبمجرد إجراء فحص الأمان ، قد تحتاج إلى إجراء تغييرات على ما يحدث عند تسجيل الدخول، ويتضمن ذلك مراجعة كلمة المرور وتشغيل المصادقة الثنائية وتمكين تنبيهات تسجيل الدخول.

 

وإذا قام أي شخص بالوصول إلى حسابك فمن غير المفترض أن تقوم بتسجيل الخروج من أي جلسات غير معروفة وتغيير كلمة المرور الخاصة بك في أقرب وقت ممكن، كما يوصى بجعل كلمة مرورك قوية ومعقدة.

 

كيفية تشغيل فحص أمان فيسبوك Facebook


تحتاج أولاً إلى الدخول على فيسبوك Facebook والنقر على الأسطر الثلاثة للعثور على القائمة (أو إذا كنت تستخدم جهاز كمبيوتر أو لاب توب ، فانقر فوق رمز الصورة في الجزء العلوي الأيمن)، م حدد الإعدادات والخصوصية ، ثم الإعدادات ، قبل النقر فوق الأمان وتسجيل الدخول أو كلمة المرور والأمان.


كما يمكنك "التحقق من إعدادات الأمان المهمة"، وإذا تم تحديث حسابك وحمايته بالكامل ، فسيتم نقلك إلى إشعار : "تم تعيين كل شيء، لا يوصى بإجراءات أمنية في هذا الوقت."

 

 

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