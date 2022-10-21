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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تكنولوجيا

خطأ كبير بـ فيسبوك ماسنجر يمكن الآخرين من قراءة رسائلك.. إليك الحل

فيسبوك ماسنجر
فيسبوك ماسنجر

يُعد فيسبوك ماسنجر Facebook Messenger، واحدًا من تطبيقات الدردشة التابعة لشركة "ميتا" الأمريكية، ويعتبر وسيلة تواصل مهمة لمستخدمي شبكة "فيسبوك"، وعلى غرار تطبيق واتساب التابع للشركة، أصبح يملك ماسنجر خاصية لتشفير الرسائل النصية المتبادلة على منصته.

 

وبحسب ما ذكرته صحيفة "thesun" البريطانية، فأن ترك محادثات على فيسبوك ماسنجر غير مشفرة يجعلها عرضة للمتطفلين من قراصنة الإنترنت، الذين يسعون دائما للحصول على معلوماتك المهمة على تطبيقات التراسل.

 

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ولذلك أنشأت فيسبوك طريقة جديدة لتشفير الدردشات مباشرة في ماسنجر، ويعني التشفير التام بين الأطراف أن جميع محادثاتك على الخدمة مشفرة من طرف إلى طرف، وأن المعلومات التي ترسلها أو تتلقاها ستظل آمنة من اللحظة التي تغادر فيها جهازك حتى تصل إلى المستلم.

ووفقا لـ فيسبوك، يضيف التشفير من طرف لطرف طبقة خصوصية لحماية بيانات المستخدم، وإضافة المزيد من الأمان والحماية لكل من الرسائل والمكالمات في أي محادثة على المنصة، بحيث يمكنك أنت فقط ومن تتحدث إليه رؤيتها أو سماعها أو قراءتها، ويتم حمايتها بواسطة مفتاح فريد يتم تخزينه على كل جهاز مشارك في المحادثة.


تمكين التشفير من طرف إلى طرف على فيسبوك ماسنجر

يمكن فقط للجهاز الذي لديه حق الوصول إلى أحد مفاتيح التشفير الفريدة الصول لتلك المحادثة وإلغاء قفل هذه الرسالة، الأمر نفسه ينطبق على المحتوى في المحادثات الصوتية والمرئية الخاصة بك، هذا يعني أنه لا أحد، بما في ذلك شركة فيسبوك نفسها، يمكنه رؤية أو سماع ما يتم إرساله أو قوله أثناء هذه العملية، وبمجرد الانتهاء من ذلك، ستبدأ طريقة فائقة الأمان لإرسال الرسائل النصية وسيقوم جهازك بقفل وحماية الرسائل أثناء إرسالها.

ولا يمكن ألغاء قفل هذه الرسائل إلا بواسطة الجهاز الذي لديه حق الوصول إلى أحد المفاتيح الفريدة، الأمر نفسه ينطبق على المحتوى في المحادثات الصوتية والمرئية الخاصة بك.

كيفية تنشيط التشفير التام بين الأطراف على فيسبوك ماسنجر

1. افتح تطبيق فيسبوك ماسنجر على هاتف آيفون أو أندرويد.

2. حدد المحادثة التي تريد تنشيط التشفير للرسائل الخاصة بها.

3. من خيار الدردشات من القائمة المنبثقة، سترى خيار بدء محادثة مشفرة من البداية إلى النهاية.

4. انقر فوق لخيار الذي ترأة أمامك، وسيتم تنشيط التشفير لتلك الدردشة المحددة على هذا التطبيق.

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