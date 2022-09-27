حافظ على خصوصيتك في فيسبوك بتفعيل هذه الإعدادات فورا

يحتوى تطبيق التواصل الاجتماعي الأشهر، فيسبوك Facebook، على الكثير من البيانات والمعلومات الشخصية التي تعتبر حساسة للغاية إذا تم استخدامها بطريقة خاطئة، حيث يجب على جميع المستخدمين تأمين هذه البيانات لتقليل تعرضهم على الأقل لتسريبات أو اختراقات مستقبلية.

وبحسب موقع فإنه يجب على جميع مستخدمي فيسبوك اتباع عدد من الإجراءات المهمة لتلافي خطر استخدام بياناتهم الشخصية بشكل خاطئ ومضر، وذكر الموقع عدد من الإعدادات التي يبج تفعيلها فورا، ومنها :

تعطيل تتبعك خارج فيسبوك

ما قد لا يعرفه أغلب المستخدمين هو أن فيسبوك يجمع بيانات حساسة عن مواقع المستخدمين خارج نطاق الإعلانات، يتيح لك التحقق من نشاط موقعك خارج فيسبوك رؤية البيانات التي جمعها فيسبوك عنك ، بما في ذلك مواقع الويب والتطبيقات التي استخدمتها ، بالإضافة إلى المعلومات التي شاركتها مع فيسبوك.

ويمكنك تعطيل تتبع موقعك خارج فيسبوك، من خلال الانتقال إلى الإعدادات والخصوصية ثم الإعدادات ثم النشاط خارج فيسبوك (ضمن الأذونات) ثم قطع الاتصال بالنشاط المستقبلي.

لمسح سجل نشاطك خارج فيسبوك، حدد Clear History في صفحة النشاط خارج فيسبوك، حيث يمكنك أيضًا ضبط تفضيلات الإعلانات الخاصة بك لإيقاف رؤية إعلانات معينة على فيسبوك.

إخفاء ملف تعريف فيسبوك من محركات البحث



ويتم تعيين ملف التعريف الخاص بك على فيسبوك ليتم فهرسته بواسطة محركات البحث مثل جوجل، حيث يعني هذا أنه إذا بحث شخص ما عن اسمك ، فمن المحتمل أن يظهر ملفك الشخصي في النتائج.

إذا كنت تفضل عدم ظهور ملفك الشخصي في نتائج البحث، فيمكنك تغيير هذا الإعداد، حيث يجب أن تضع في اعتبارك أن هذا لن يمنع الأشخاص الذين هم بالفعل أصدقاؤك على فيسبوك من العثور على ملفك الشخصي ، ولكنه سيجعل من الصعب على الغرباء العثور عليك.

لتغيير هذا الإعداد ، انتقل إلى الإعدادات والخصوصية ثم الإعدادات ثم كيفية عثور الأشخاص عليك والاتصال بك، وحدد هل تريد ربط محركات البحث خارج فيسبوك بملفك الشخصي، ثم اضغط على زر التبديل لإيقاف تشغيله.

إيقاف تشغيل متصفح فيسبوك داخل التطبيق



عند النقر فوق رابط في جوجل على منشور أو رسالة على فيسبوك، يتم فتحه في تطبيق فيسبوك، لكن هذه ليست بالضرورة الطريقة الأكثر أمانًا لتصفح الويب، وإذا كنت تفضل فتح الروابط في متصفح الويب الافتراضي بهاتفك ، فيمكنك تغيير هذا الإعداد،.

للقيام بذلك ، انتقل إلى الإعدادات والخصوصية ثم الإعدادات ثم الوسائط، ثم قم بالتمرير وتحقق من المربع فتح الروابط خارجيًا.

تقييد الوصول إلى معلوماتك الشخصية في فيسبوك



يتضمن ملفك الشخصي على فيسبوك الكثير من المعلومات عنك ، بما في ذلك معلومات الاتصال الخاصة بك ، والاهتمامات ، وسجل العمل، حيث يمكنك اختيار مقدار هذه المعلومات المتاحة لمجموعات الجمهور المختلفة على فيسبوك .

ويمكنك تقييد معلومات الاتصال الخاصة بك بحيث تكون مرئية فقط لأصدقائك ، بينما يمكن تعيين اهتماماتك على "عام"، ولتغيير من يمكنه رؤية معلومات ملفك الشخصي ، انقر فوق تحرير التفاصيل في صفحة ملفك الشخصي وحدد الجمهور لكل معلومة.