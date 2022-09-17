لو خايف من اختراق فيسبوك .. فعل هذا الإعداد فورا

يعد أكثر ما يؤرق مستخدمي تطبيق فيسبوك Facebook هو سهولة اختراقه ومع زيادة عمليات اختراق فيسبوك يصبح تأمينه بالنسبة للبعض أمرا صعبا بعض الشئ، ولكن هناك إعداد واحد يمكنه أن يضمن لك إلى حد كبير تأمين تطبيق فيسبوك من الاختراق.

وبحسب موقع Android Police فإن ميزة المصادقة الثنائية أو 2FA تساعدك على التأكد من أنه يمكنك الوصول إلى حسابك فقط ، حتى لو قام شخص ما بسرقة كلمة المرور الخاصة بك في فيسبوك ، فإن 2FA يمنع حدوث ذلك في كل مرة يحاول فيها شخص ما تسجيل الدخول، مما يضيف خطوة إضافية إلى عملية تسجيل الدخول التي يصعب على المستخدمين غير المصرح لهم بالتغلب عليها.

وطرحت فيسبوك إعداد 2FA منذ سنوات عديدة ، لكنه إعداد يتجاهله الكثير من المستخدمين، حيث أنه عندما يتعرف فيسبوك على جهاز غير مألوف يحاول تسجيل الدخول إلى حسابك ، سيرسل إعداد 2FA رمزا إلى هاتفك، وبدون هذا الرمز لن يتمكن المخترق من تسجيل الدخول واختراق حسابك على فيسبوك.

كيفية تفعيل إعداد المصادقة الثنائية 2FA في تطبيق فيسبوك



في أعلى الزاوية اليمين من تطبيق فيسبوك الخاص بك ، انقر فوق الخطوط العمودية الثلاثة لفتح القائمة.



اضغط على أيقونة الترس لفتح الإعدادات، ثم اضغط على كلمة المرور والأمان.



اضغط على استخدام المصادقة ثنائية العوامل 2FA .



إذا كنت ترغب في استخدام تطبيق مصادقة مثل Google Authenticator أو Authy ، فاستفد من تطبيق المصادقة.



ويعرض فيسبوك كلاً من رمز الاستجابة السريعة ورمز نص ، إلى جانب رابط لإعداده على نفس الهاتف، إما استخدام تطبيقك لمسح الرمز ، أو ادخال الرمز يدويًا في التطبيق ، أو انقر فوق الرابط نفسه ، ثم انقر فوق متابعة.



سيسألك فيسبوك عن رمز تأكيد أو كود من ستة أرقام، ثم احصل على الرمز من تطبيقك ، واكتبه في تطبيق فيسبوك، وانقر فوق متابعة، وسترى تأكيدًا بأن المصادقة ثنائية العوامل قد تم تشغيلها، كما يمكنك استخدام تطبيق المصادقة المفضل لديك لتسجيل الدخول إلى فيسبوك .



وإذا كنت ترغب في إرسال رسائل نصية ، انقر فوق رسالة نصية (SMS).



سيسألك فيسبوك عن رقم هاتفك، اكتبه واضغط عليه، ثم سيرسل فيسبوك رسالة نصية برقم تأكيد من ستة أرقام إلى هاتفك، قم بكتابة هذا الرقم في المربع في فيسبوك ، ثم انقر فوق متابعة.



وستجد أن المصادقة ثنائية العوامل قد تم تشغيلها، وإذا كان لديك مفتاح أمان ترغب في استخدامه ، فابحث عن مفتاح الأمان، وسيمرر لـ تطبيق فيسبوك خلال عملية تنشيط مفتاح الأمان الفعلي.