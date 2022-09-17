عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لو خايف من اختراق فيسبوك .. فعل هذا الإعداد فورا

لو خايف من اختراق
لو خايف من اختراق فيسبوك.. فعل هذا الإعداد فورا

يعد أكثر ما يؤرق مستخدمي تطبيق فيسبوك Facebook هو سهولة اختراقه ومع زيادة عمليات اختراق فيسبوك يصبح تأمينه بالنسبة للبعض أمرا صعبا بعض الشئ، ولكن هناك إعداد واحد يمكنه أن يضمن لك إلى حد كبير تأمين تطبيق فيسبوك من الاختراق. 

 

وبحسب موقع Android Police فإن ميزة المصادقة الثنائية أو 2FA  تساعدك على التأكد من أنه يمكنك الوصول إلى حسابك فقط ، حتى لو قام شخص ما بسرقة كلمة المرور الخاصة بك في فيسبوك ، فإن 2FA   يمنع حدوث ذلك في كل مرة يحاول فيها شخص ما تسجيل الدخول، مما يضيف خطوة إضافية إلى عملية تسجيل الدخول التي يصعب على المستخدمين غير المصرح لهم بالتغلب عليها. 

ميتا تستعد لطرح ميزات مدفوعة للاستفادة بخدمات فيسبوك وإنستجرام وواتساب

الفضيحة الأكبر لـ فيسبوك.. ميتا تكتب النهاية لقضية كامبريدج أناليتكا

وطرحت فيسبوك إعداد 2FA منذ سنوات عديدة ، لكنه إعداد يتجاهله الكثير من المستخدمين، حيث أنه عندما يتعرف فيسبوك على جهاز غير مألوف يحاول تسجيل الدخول إلى حسابك ، سيرسل إعداد 2FA  رمزا إلى هاتفك، وبدون هذا الرمز لن يتمكن المخترق من تسجيل الدخول واختراق حسابك على فيسبوك. 

 

كيفية تفعيل إعداد المصادقة الثنائية 2FA في تطبيق فيسبوك 


في أعلى الزاوية اليمين من تطبيق فيسبوك الخاص بك ، انقر فوق الخطوط العمودية الثلاثة لفتح القائمة.


اضغط على أيقونة الترس لفتح الإعدادات، ثم اضغط على كلمة المرور والأمان.


اضغط على استخدام المصادقة ثنائية العوامل 2FA .


إذا كنت ترغب في استخدام تطبيق مصادقة مثل Google Authenticator أو Authy ، فاستفد من تطبيق المصادقة.


ويعرض فيسبوك كلاً من رمز الاستجابة السريعة ورمز نص ، إلى جانب رابط لإعداده على نفس الهاتف، إما استخدام تطبيقك لمسح الرمز ، أو ادخال الرمز يدويًا في التطبيق ، أو انقر فوق الرابط نفسه ، ثم انقر فوق متابعة.


سيسألك فيسبوك عن رمز تأكيد أو كود من ستة أرقام،  ثم احصل على الرمز من تطبيقك ، واكتبه في تطبيق فيسبوك، وانقر فوق متابعة، وسترى تأكيدًا بأن المصادقة ثنائية العوامل قد تم تشغيلها، كما يمكنك استخدام تطبيق المصادقة المفضل لديك لتسجيل الدخول إلى فيسبوك .


وإذا كنت ترغب في إرسال رسائل نصية ، انقر فوق رسالة نصية (SMS).


سيسألك فيسبوك عن رقم هاتفك، اكتبه واضغط عليه، ثم سيرسل فيسبوك رسالة نصية برقم تأكيد من ستة أرقام إلى هاتفك، قم بكتابة هذا الرقم في المربع في فيسبوك ، ثم انقر فوق متابعة.


وستجد أن المصادقة ثنائية العوامل قد تم تشغيلها، وإذا كان لديك مفتاح أمان ترغب في استخدامه ، فابحث عن مفتاح الأمان، وسيمرر لـ تطبيق فيسبوك خلال عملية تنشيط مفتاح الأمان الفعلي.

 

فيسبوك اختراق فيسبوك Facebook تأمين فيسبوك من الاختراق سرقة كلمة المرور تطبيق فيسبوك اختراق حسابك على فيسبوك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا .. فيفا يحسم جدل مشاركة منتخب مصر في كأس العالم 2022

لو مخدتش الـ300 جنيه زيادة التموين |قدم فورا هذه الأوراق واصرفها الشهر المقبل

الزمالك يضم صفقة جديدة.. تفاصيل

سماح أنور: بقالي17 سنة مش بشرب مياه خالص..فيديو

أصحاب الدولار هم الخاسرون.. قفزة كبيرة في قيمة العملة الخضراء بأمريكا

الدولار يرتفع عالميًا وهذا سعره مقابل الجنيه اليوم بعد الزيادة الأخيرة

بشرى من الحكومة| زيادة في المعاشات قريبا.. وهؤلاء محرومون من الصرف

هل تم الحجز على ممتلكاته.. حقيقة إفلاس الفنان أحمد الفيشاوي

ترشيحاتنا

خوفا من بوتين .. بايدن يرفض تزويد أوكرانيا بصواريخ متطورة

رشوان توفيق يصدم عادل إمام: أرفض تسميته بالزعيم لهذا السبب.. فيديو

فتحي سلامة ويحيى خليل نجوم حفلات دار الاوبرا.. الأربعاء القادم

أبرز اختصاصات الجامعات التكنولوجية وفقا للقانون

راجل يقف في ضهري..8 مواصفات في فتى أحلام نرمين الفقي..تعرف عليهم

Esim تعمل قريبا بمصر.. خبير اتصالات يوضح مزايا الشريحة الإلكترونية على الموبايل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماصة للدماء.. العثور على سمكة شيطانية نادرة وسط فيضانات حيدرأباد

باقل من ١٠ جنيه.. وصفة سحرية تخلصك من الكلف|تعرفي عليها

بفقدان للوزن.. مها أبوعوف تطل على جمهورها بـ وعد إبليس بعد وفاتها

بفستان قصير.. جانا عمرو دياب تثير الجدل بإطلالة وضعتها في مأزق| شاهد

فيديو

فى عيد ميلاد ملكة التلقائية.. حقيقة اعتزال عبلة كامل وسر الهجوم عليها

كلاكيت ثاني مرة.. تسريب أغنيتين من ألبوم شيرين عبد الوهاب.. فيديو

خناقة أرض اللواء.. فتاتان تشعلان معركة بين 10مسلحين.. فيديو جراف

أكشن سابع مرة.. لبناني يقتحم بنكا في بيروت مطالبا بوديعته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد شعبان

الفيس بوك وحرب المعلومة

د . مجدى بدران

النيكل.. السبب الأكثر شيوعًا لحساسية المعادن

مجدي أبوزيد

مصر وألمانيا.. 70 عاماً من التعاون المثمر والبناء

د.هادي التونسي

الدور المجتمعي لشخصية رائدة

د.عمرو الديب

نحو عالم بعيد عن هيمنة الأمم المتحدة

د.فاطمة الزهراء رمضان

الشباب هم قادة وسفينة التغيير

د نورهان موسى

لماذا الحوار الوطني؟

النائبة عفاف زهران

قمة المناخ.. انطلاقة مصرية جديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ