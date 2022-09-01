ميتا تستعد لطرح ميزات مدفوعة للاستفادة بخدمات فيسبوك وإنستجرام وواتساب

تستعد شركة ميتا Meta المالكة لوسائل التواصل الاجتماعية الرائدة فيسبوك و إنستجرام و واتساب قريبًا لإطلاق ميزات متخصصة متاحة فقط للمستخدمين الراغبين في الدفع مقابلها، حيث تقوم الشركة بتشكيل قسم جديد يسمى New Monetization Experiences والذي سيركز فقط على الميزات المدفوعة لتطبيق الشركة.

بحسب ما ذكره موقع engadget التقني، على الرغم من امتلاك فيسبوك و إنستجرام بالفعل عددًا من الميزات المدفوعة التي تلبي احتياجات المبدعين ، مثل Stars والأحداث المدفوعة ومنتجات الاشتراك المختلفة ، يبدو أن القسم الجديد في Meta سيكون منفصلاً عن تلك المبادرات.

ميتا تستعد لطرح ميزات مدفوعة في المستقبل القريب

جدير بالذكر أنه ليس من الواضح نوع الميزات المدفوعة التي قد تنجم عن هذا القرار ، لكن وضح نائب رئيس ميتا لتحقيق الدخل ، جون هيجمان ، أن الشركة تراقب بشدة المنافسين من عمالقة التواصل الاجتماعي الأخرى.

حيث أطلق بالفعل في وقت سابق تويتر و سناب شات و تليجرام اشتراكات شهرية تفتح ميزات حصرية وامتيازات أخرى داخل التطبيق للمشتركين المدفوعين، لذلك ما تفعله ميتا مألوفا وغير بجديد بعض الشيء.

يمكن أن تساعد الميزات المدفوعة ميتا في العثور على مصادر جديدة للإيرادات غير الإعلانية، حيث تلقت الأعمال الإعلانية للشركة التي تقدر بمليارات الدولارات ضربة كبيرة مؤخرًا بسبب تغييرات خصوصية iOS الذي أثر على إعلانات الشركة بتطبيقات فيسبوك وإنستجرام، وذلك بجانب الركود الاقتصادي الذي أثر أيضًا على ميتا و المنافسين.