هل تفتح تويتر الباب أمام المحتوى الإباحي؟.. خطة محفوفة بالمخاطر تعرضها للانتقادات

كشف تقرير جديد أن شركة تويتر Twitter، تخطط لإجراء تغيير جذري على منصتها، حيث تسعى عملاق التواصل الاجتماعي لتحقيق أرباح في لمح البصر، من خلال السماح لصناع محتوى البالغين بمشاركة أعمالهم مقابل اشتراكات على منصة التدوين المصغر هذا العام.

وبحسب ما ذكره موقع "theverge" التقني، اقترحت شركة تويتر أنها ستقوم اعتبارا من ربيع عام 2022، بمنح منشئي محتوى البالغين القدرة على مشاركة محتواهم مقابل اشتراك مدفوع على غرار مقدم الخدمات الاشتراكية OnlyFans، مع احتفاظ تويتر بحصة من الإيرادات.

ولا يزال بعض منشئي المحتوى البالغين يعتمدون على منصة تويتر، كوسيلة للإعلان عن حسابات موقع OnlyFans الخاصة بهم، لأن نشر المواد الإباحية لا ينتهك إرشاداته، وبدلا من السماح لهم بنشر المحتوى الاباحي على منصتها أوقفت الشركة الأمريكية خطتها لأنها تستطيع معالجة مخاوف الاعتداء الجنسي على الأطفال (CSAM) على نطاق واسع إذا كان يسمح لمحتوى البالغين بالبث عبر نظامه الأساسي.

كما يفتقر النظام الأساسي لـ تويتر أيضا إلى أدوات للتحقق من أن المبدعين والمستهلكين لمحتوى البالغين كانوا فوق سن 18 عاما، حيث كشفت وثائق مسربة عن أن تويتر قد جمع 84 شخصا في أبريل لـ اختبار الضغط على القرار للسماح للمبدعين البالغين بتحقيق الدخل على المنصة، حيث أدى الاكتشاف الذي قام به الفريق الأحمر بتغيير خطة تويتر.

طريقة جديدة لتحقيق الإيرادات لتعويض صفقة إيلون ماسك

وجد الفريق أن نظام تويتر لا يستطيع الكشف بدقة عن الاستغلال الجنسي للأطفال والعُري غير التوافقي على نطاق واسع، نتيجة لذلك، أجلت الشركة المشروع إلى أجل غير مسمى في شهر مايو الماضي، لاسيما بعد أن أعلن الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك Elon Musk عن نيته لشراء شركة تويتر في صفقة مقابل 44 مليار دولار.

وأشار التحقيق الذي أجراه موقع "theverge"، إلى أن السماح لمنشئي المحتوى بالبدء في وضع المحتوى الخاص بهم خلف نظام اشتراك مدفوع، سيعني أن المزيد المواد غير القانونية ستشق طريقها إلى المنصة وسيظهر المزيد منها، ولم يكن لدى تويتر سوى عدد قليل من الأدوات الفعالة المتاحة للعثور عليها.

وتهدف فكرة تويتر إلى زيادة إيراداتها السنوية، والتي تبلغ ما يقرب من 5 مليارات دولار، وهو مبلغ ضئيل مقارنة بشركة مثل جوجل Google، التي حققت 257 مليار دولار من العائدات العام الماضي، حيث تمتلك كل من جوجل وميتا المالكة لمنصة "فيسبوك" تقنية أكثر تطورًا لتحديد مشاركات الاعتداء الجنسي على الأطفال CSAM، ولكن لا تزال هذه الأنظمة ليست كاملة الكفاءة.

ميزة "Super Follows" تقدم محتوى غير جنسي صريح

ولتحقيق المزيد من الإيرادات، حاولت تويتر خلال العام الماضي، إطلاق المزيد من الميزات المميزة المدفوعة باشتراك، مثل ميزة "Super Follows" وهي طريقة للمستخدمين لتقديم اشتراكات لمحتوى غير جنسي صريح، كما حاولت منافسة موقع الويب الخاص بالمبدعين البالغين "OnlyFans"، من خلال السماح للمبدعين البالغين باستخدام منصته في ربيع عام 2022.

وتتيح ميزة Super Follows، للمبدعين والناشرين الحصول على دعم مباشر من جمهورهم، مما يحفزهم على الاستمرار في إنشاء محتوى يحبه المتابعين مقابل اشتراك، وفي الوقت نفسه تحصل الشركة على نسبة مئوية من إيرادات المستخدم، ما يسمح للشركة بجني الأموال خارج أعمالها الإعلانية الأساسية.