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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

عربي ولا إنجليزي.. واتساب يقدم ميزة جديدة لمستخدميه حول العالم

واتساب
واتساب

يوفر تطبيق المراسلة واتساب WhatsApp، المملوك لشركة "ميتا" الأمريكية، إعدادات خاصة بـ لغة التطبيق لبعض مستخدمي أندرويد، حيث يعمل تطبيق الدردشة الاجتماعية الآن على ميزة ستسمح للمستخدمين بتغيير اللغة داخل التطبيق.

وبحسب ما ذكره موقع "hindustantimes"، يسمح أحدث تحديث لتطبيق واتساب على نظام التشغيل أندرويد، للمستخدمين بتغيير اللغة في خيار الإعدادات بالتطبيق، بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين أيضا تغيير اللغة في كل مرة تقوم فيها بإعادة تثبيت التطبيق نظرا لوجود شاشة ترحيب معاد تصميمها.

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واتساب يتيح لك استخدام التطبيق بلغتك الخاصة

وأفاد موقع WaBetaInfo، المتخصص في رصد تحديثات واتساب، أن منصة المراسلة ستطلق الميزة التي ستسمح للمستخدمين بتغيير اللغة في التطبيق، وبداية من إصدار Android 2.22.19.10، ستتمكن من استخدام WhatsApp بلغتك قريبا.

 تغيير لغة تطبيق واتساب

وذكر WaBetaInfo، أن تطبيق واتساب سيطلق القدرة على تغيير لغة التطبيق من داخل إعدادات التطبيق نفسه، ومع شاشة ترحيب متاحة لبعض مختبري الإصدارات التجريبية، بالإضافة إلى ذلك، سيتمكن المستخدمون من تغيير لغة التطبيق في كل مرة تقوم فيها بإعادة تثبيت واتساب.

في الوقت نفسه، أصدر واتساب تحديثا تجريبيا جديدا لأجهزة آبل، حيث يجلب التحديث التجريبي الأخير iOS 22.18.0.72 تخطيط دردشة جماعية جديد، وفقا لـ WaBetaInfo، يحل التصميم الجديد محل "تنسيق المناقشة الشبيه بالمنتدى" في محادثات واتساب الجماعية.

كما يقدم واتساب ميزات جديدة لضمان تجربة أكثر سهولة في الاستخدام، وحسبما ذكر WaBetaInfo، فأن منصة المراسلة ستعلن عن ميزة أخرى لمستخدمي آيفون لنقل محفوظات الدردشة بأمان من أجهزة أندرويد إلى إصدار iOS ضمن سجل التغيير الرسمي.

يشار إلى أن واتساب، أعلن مؤخرا عن 3 ميزات جديدة تشمل ترك المجموعات في صمت، وتنظيم المستخدمين الذين يمكنهم رؤية حالة الاتصال بالإنترنت وحظر لقطات الشاشة لعرض الرسائل مرة واحدة، وتعمل منصة المراسلة أيضا على ميزات إضافية مثل عرض تحديثات الحالة في قائمة الدردشة وعرض صور الملف الشخصية لمرسلي الرسائل في الدردشة الجماعية. 

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