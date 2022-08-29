مارك زوكربيرج: فيسبوك لا يتعمد حظر الأشخاص .. ولدينا ملايين الأخطاء

قال مارك زوكربيرج، المدير التنفيذي لشركة ميتا، إن فيسبوك لا يقوم بالحظر المتعمد للأشخاص أو الصفحات على المنصة دون سبب واضح، كما اعترف أن فيسبوك لديه ملايين الأخطاء التي تحدث يوميا.

وفي مقابلة مع بودكاست “The Joe Rogan Experience” أكد زوكربيرج أن مصطلح shadow banning' أو ما يعرف بالحظر المتعمد دون سبب واضح هو مصطلح عامي يتم استخدامه واتهام فيسبوك به، ولكن ليس في فيسبوك سياسة تتعمد الحظر دون أسباب.

وأشار زوكربيرج إلى أن المنشورات التي تم وضع علامة عليها هي منشورات خاطئة أو مضللة أو تندرج في فئات المحتوى الضار، و تشمل دولًا أجنبية تتدخل في السياسة والإرهاب واستغلال الأطفال في المواد الإباحية وانتهاكًا صارخًا للملكية الفكرية.

وأوضح زوكربيرج أنه إذا تم وضع علامة على المنشور على أنه خاطئ من قبل مراجعي ومشرفي المحتوى ، فسيتم عرضه بشكل أقل إلى حد ما، ولكن إذا كانت سوابق كثيرة لدى الشخص بانتهاك سياسة فيسبوك؛ فيمكن أن يكون هناك نوع من السياسة الأوسع التي تنطبق."

وتابع: “للأسف هناك الكثير من الأخطاء ، وجزء من المشكلة هو أن هناك 3.5 مليار شخص يستخدمون هذه الخدمات ، وإذا ارتكبنا خطأ 0.1٪ من الوقت ، فلا يزال هناك مليون خطأ” .

كما ألقى باللوم على "بعض الأخطاء في النظام ، أو أن نظامًا ما لا يعمل كما كان من المفترض أن يعمل" ، بسبب المشاركات التي تم حظرها، وقال نها قضية حقيقية لكنها ليست قضية أيديولوجية ".