بـ 3 آلاف جنيه.. أفضل موبايل من ريلمي ممكن تشتريه في السوق المصري

في ظل ارتفاع أسعار الهواتف الذكية، يبحث الكثير من المستخدمين عن هواتف ذكية مميزة تناسب الشباب ومحدودي الدخل ولكن مع مواصفات جيدة في الشاشة والكاميرا وتقدم أداء وبطارية بسعة كبيرة، حيث دائما ما تسعى شركات الهواتف على تخصيص عدد من الهواتف لتجمع بين عنصري السعر والإمكانات.

ويعد هاتف ريلمي Realme C11 (2021) الذي أطلقته شركة ريلمي الصينية العام الماضي، واحدا من أفضل الهواتف الذكية، كما أنه يعد نسخة محسنة من هاتف Realme C11 الذي تم إطلاقه في عام 2020، وفيما يلي نعرض سعر ومواصفات الهاتف:

مواصفات هاتف ريلمي Realme C11 (2021)

وجاء هاتف ريلمي Realme C11 (2021) بشاشة من نوع IPS LCD مقاومة للمياه والغبار قياس 6.52 بوصة، و بجودة +HD، مع دقة تبلغ 720 x 1600 بكسل، محمية بطبقة حماية من نوع Gorilla Glass 3، تحتوي على نوتش على هيئة قطرة ماء في منتصف أعلى الشاشة مخصصة للكاميرا الأمامية لإجراء مكالمات الفيديو وصور السيلفي.

ويقدم هاتف ريلمي Realme C11 (2021) كاميرا أساسية واحدة بدقة 8 ميجابكسل في الخلف، وأخرى أمامية لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو بدقة 5 ميجابكسل، وتقنيات HDR و panorama مع فلاش LED في الخلف، مع دقة تصوير الفيدية بـ [email protected] .

ويحتوي هاتف ريلمي Realme C11 (2021)، على بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 10 واط ، يتم شحنها عبر منفذ microUSB، ويتوفر الهاتف فى لونين هما الرمادي والأزرق.

ويعمل هاتف ريلمي هاتف Realme C11 (2021)، بمعالج من نوع Unisoc SC9863A، بدقة تصنيع 28 نانومتر، مع واجهة المستخدم Realme UI Go، مع فتحة ثلاثية للبطاقات، وذاكرة عشوائة سعة 2 و 4 جيجا بايت رام، وذاكرة تخزين داخلية سعة 32 و 64 جيجا بايت.

سعر هاتف ريلمي Realme C11 (2021) في السوق المصري

ويبدأ سعر هاتف ريلمي هاتف Realme C11 (2021) في السوق المصري من سعر حوالي 3 آلاف جنيه مصري، ويمكن الاطلاع على سعر الهاتف من خلال هذا الرابط نسخة 32/ 4 جيجا بايت .