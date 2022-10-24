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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تنافس هواتف شاومي.. تفاصيل جديدة حول سلسلة ريلمي المنتظرة Realme 10

هاتف ريلمي
هاتف ريلمي

تستعد شركة ريلمي الصينية، للإعلان عن أحدث هواتف الفئة المتوسطة التابعة لها، حيث من المقرر إطلاق سلسلة Realme 10، قريبا في الصين، والتي من المقرر أن تنافس أقوى أجهزة شاومي.

 

وحسبما ذكر موقع "gizchina"، من المتوقع أن تكشف ريلمي عن ثلاثة هواتف ذكية جديدة على الأقل في السوق الصينية، كما أشارت التسريبات خلال الأيام الماضية ستضم سلسلة "ريلمي 10"، الإصدار الأساسى Realme 10، والطرازين المتميزين Realme 10 Pro و Realme 10 Pro+.

 

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تفاصيل جديدة حول هاتفي Realme 10 و Realme 10 Pro +

كشفت أحدث التسريبات تفاصيل جديدة حول سلسلة ريلمي 10 المرتقبة، فمن المقرر أن يأتي الإصدار العادي Realme 10، مزودا بشاشة عرض مسطحة تحتوي على كاميرا أمامية مزدوجة داخل نوتش عريض أعلى منتصفها.

 

ومن ناحية أخرى، يتميز طراز Realme 10 Pro + بشاشة منحنية مع خلفية منحنية تضم إعداد ثلاثي للكاميرا الرئيسية، وقد كشفت قاعدة بيانات 3C أن الهاتف سيأتي مع دعما لتقنية الشحن السريع بقدرة 67 وات.

طراز ريلمي Realme 10 Pro +

ومن المتوقع أن يأتي هاتف ريلمي الرائد مزودا ببطارية كبيرة بقوة 5000 مللى أمبير في الساعة، وسيتم تشغيل Realme 10 Pro +  بواسطة معالج ميدياتك الجديد Dimensity 1080، والذي سيقدم دعما لشبكات الجيل الخامس 5G .

 

وسيحزم هاتف Realme 10، بطارية بقوة 5000 مللي أمبير مماثلة، وعلى عكس شقيقه Pro +، يتمتع هذا الجهاز بشحن سريع بقدرة 33 وات فقط، ومن المتوقع أيضا أن يعمل الهاتف بمعالج آخر من شركة ميدياتك من نوع Helio G99، مما يعني أنه سيقدم دعما لشبكات اتصال 4G فقط.

هاتف ريلمي Realme 10
ريلمي Realme 10 سلسلة Realme 10 ريلمي 10 Realme 10 Pro

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