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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تسريبات تكشف مواصفات هاتف جديد من ريلمي بمواصفات فائقة وسعر مناسب

تسريبات تكشف مواصفات
تسريبات تكشف مواصفات هاتف جديد من ريلمي بمواصفات فائقة

كشفت تسريبات أن شركة ريلمي الصينية تستعد لإطلاق هاتف + Realme 10 Pro خلال الفترة المقبلة، حيث سينطلق الهاتف مع عدد من المواصفات المتميزة بالإضافة إلى تحسينات كبيرة وتغييرات جذرية مقارنة بسابقه Realme 9 Pro . 

وبحسب موقع MySmartPrice فإن هاتف ريلمي + Realme 10 Pro قد حصل بالفعل على عدد من شهادات الاعتماد كما تم رصده على أكثر من منصة مختلفة، حيث حصل مؤخرا على شهادة من قبل NBTC في تايلاند، كما اجتاز الهاتف  قاعدة بيانات شهادة الجودة الصينية (CQC) . 

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ريلمي تستعد لطرح هاتف جديد للفئة المتوسطة

وسيأتي هاتف ريلمي + Realme 10 Pro  بشاشة قياس 6.7 بوصة من نوع  AMOLED، مع معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، وجودة +Full HD ، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، مع حماية Corning Gorilla Glass Victus  ، ودعم لتقنية + HDR10 .

وسيعمل  هاتف ريلمي + Realme 10 Pro بمعالج من نوع Dimensity 1080 المميز من شركة ميديا تيك، مع ذاكرة وصول عشوائي 8 جيجا بايت رام، وذاكرة تخزين داخلية 128 و 256 جيجا بايت، ونظام التشغيل أندرويد 13 . 

وسيحتوي هاتف ريلمي + Realme 10 Pro على بطارية 5000  مللي أمبير، تدعم الشحن السريع السلكي بقوة 67 واط ، يمكنها شحن البطارية حتى 80 % في حوالي نصف ساعة، كما من المتوقع أن ينطلق الهاتف مع سعر مناسب للفئة الشبابية والمتوسطة. 

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